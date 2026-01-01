Postiz là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các công cụ SaaS mạng xã hội đắt tiền, cho phép bạn lên lịch, quản lý và phân tích sự hiện diện của mình trên X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord và nhiều nền tảng khác từ một giao diện hợp nhất. Tích hợp AI tích hợp sẵn với OpenAI của nó tạo ra các gợi ý bài đăng và tự động hoàn thành, trong khi trình chỉnh sửa giống Canva xử lý nội dung hình ảnh.

Tự host Postiz trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư chiến lược nội dung và dữ liệu phân tích của bạn, loại bỏ phí đăng ký theo chỗ ngồi và cung cấp cho các nhóm khả năng lên lịch không giới hạn với các tích hợp tùy chỉnh thông qua N8N, Make.com và Zapier.