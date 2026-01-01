Triển khai Postiz với một cú nhấp cài đặt.
Nền tảng lên lịch đăng bài mạng xã hội mã nguồn mở với tính năng tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI cho hơn 15 mạng xã hội từ một bảng điều khiển duy nhất.
Chọn gói VPS cho Postiz
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Postiz
Postiz là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các công cụ SaaS mạng xã hội đắt tiền, cho phép bạn lên lịch, quản lý và phân tích sự hiện diện của mình trên X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord và nhiều nền tảng khác từ một giao diện hợp nhất. Tích hợp AI tích hợp sẵn với OpenAI của nó tạo ra các gợi ý bài đăng và tự động hoàn thành, trong khi trình chỉnh sửa giống Canva xử lý nội dung hình ảnh.
Tự host Postiz trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư chiến lược nội dung và dữ liệu phân tích của bạn, loại bỏ phí đăng ký theo chỗ ngồi và cung cấp cho các nhóm khả năng lên lịch không giới hạn với các tích hợp tùy chỉnh thông qua N8N, Make.com và Zapier.
Các tính năng chính của Postiz
Đặt lịch đa nền tảng
Lên lịch và đăng tải lên hơn 15 mạng xã hội đồng thời từ lịch nội dung được chia sẻ với tính năng lên lịch lại bằng cách kéo và thả và nhập CSV hàng loạt.
Tạo nội dung AI
Tích hợp OpenAI đề xuất nội dung bài đăng, hoàn thiện bản nháp và giúp điều chỉnh thông điệp cho đối tượng của từng nền tảng — tiết kiệm hàng giờ viết thủ công.
Trình chỉnh sửa trực quan tích hợp sẵn
Trình chỉnh sửa giống Canva cho phép bạn thiết kế hình ảnh và đồ họa có thương hiệu trực tiếp trong Postiz mà không cần chuyển sang một công cụ thiết kế riêng biệt.
Hợp tác nhóm
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và quy trình phê duyệt cho phép nhiều người đóng góp quản lý các tài khoản mạng xã hội trong khi vẫn duy trì tính nhất quán của thương hiệu và sự giám sát.
Tích hợp tự động hóa
Các trình kết nối tích hợp sẵn cho N8N, Make.com và Zapier cho phép bạn kích hoạt bài đăng từ các sự kiện bên ngoài và xây dựng các quy trình tự động hóa nội dung từ đầu đến cuối.
Tại sao lại chạy Postiz trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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