Giảm giá lên đến 69% cho Postiz

Triển khai Postiz với một cú nhấp cài đặt.

Nền tảng lên lịch đăng bài mạng xã hội mã nguồn mở với tính năng tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI cho hơn 15 mạng xã hội từ một bảng điều khiển duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Postiz với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Postiz

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Postiz

Postiz là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các công cụ SaaS mạng xã hội đắt tiền, cho phép bạn lên lịch, quản lý và phân tích sự hiện diện của mình trên X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord và nhiều nền tảng khác từ một giao diện hợp nhất. Tích hợp AI tích hợp sẵn với OpenAI của nó tạo ra các gợi ý bài đăng và tự động hoàn thành, trong khi trình chỉnh sửa giống Canva xử lý nội dung hình ảnh.

Tự host Postiz trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư chiến lược nội dung và dữ liệu phân tích của bạn, loại bỏ phí đăng ký theo chỗ ngồi và cung cấp cho các nhóm khả năng lên lịch không giới hạn với các tích hợp tùy chỉnh thông qua N8N, Make.com và Zapier.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Postiz

Đặt lịch đa nền tảng

Lên lịch và đăng tải lên hơn 15 mạng xã hội đồng thời từ lịch nội dung được chia sẻ với tính năng lên lịch lại bằng cách kéo và thả và nhập CSV hàng loạt.

Tạo nội dung AI

Tích hợp OpenAI đề xuất nội dung bài đăng, hoàn thiện bản nháp và giúp điều chỉnh thông điệp cho đối tượng của từng nền tảng — tiết kiệm hàng giờ viết thủ công.

Trình chỉnh sửa trực quan tích hợp sẵn

Trình chỉnh sửa giống Canva cho phép bạn thiết kế hình ảnh và đồ họa có thương hiệu trực tiếp trong Postiz mà không cần chuyển sang một công cụ thiết kế riêng biệt.

Hợp tác nhóm

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và quy trình phê duyệt cho phép nhiều người đóng góp quản lý các tài khoản mạng xã hội trong khi vẫn duy trì tính nhất quán của thương hiệu và sự giám sát.

Tích hợp tự động hóa

Các trình kết nối tích hợp sẵn cho N8N, Make.com và Zapier cho phép bạn kích hoạt bài đăng từ các sự kiện bên ngoài và xây dựng các quy trình tự động hóa nội dung từ đầu đến cuối.

Tại sao lại chạy Postiz trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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