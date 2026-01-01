Triển khai n8n với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở với trình chỉnh sửa trực quan dựa trên node để kết nối các ứng dụng, API và dịch vụ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với n8n
n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ và API thông qua giao diện trực quan dựa trên node. Nó cho phép các cá nhân và nhóm tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các công cụ và xây dựng các quy trình tích hợp tùy chỉnh — tất cả mà không cần khóa dữ liệu vào một đám mây của bên thứ ba. Với hàng trăm node tích hợp sẵn, hỗ trợ logic JavaScript tùy chỉnh và thực thi theo sự kiện thông qua webhook và lịch trình, n8n xử lý mọi thứ từ các thông báo đơn giản đến các quy trình kinh doanh đa bước phức tạp.
Tự lưu trữ n8n trên VPS của bạn có nghĩa là logic quy trình làm việc, thông tin xác thực API và dữ liệu thực thi của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn nhận được số lần thực thi quy trình làm việc không giới hạn mà không phải trả phí theo tác vụ, và toàn quyền kiểm soát để mở rộng, sao lưu và quản lý phiên bản các tự động hóa của bạn chính xác theo yêu cầu.
Các tính năng chính của n8n
Trình tạo quy trình làm việc trực quan
Trình chỉnh sửa nút kéo và thả cho phép bạn thiết kế các tự động hóa nhiều bước một cách trực quan, với các bản xem trước thực thi theo thời gian thực để gỡ lỗi từng bước.
Hàng trăm tích hợp
Các node tích hợp sẵn bao gồm các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và API phổ biến — từ Slack và GitHub đến PostgreSQL và các yêu cầu HTTP — sẵn sàng sử dụng mà không cần mã tùy chỉnh.
Logic JavaScript Tùy chỉnh
Viết JavaScript trực tiếp trong các nút quy trình làm việc để chuyển đổi dữ liệu, áp dụng logic nghiệp vụ hoặc gọi bất kỳ API bên ngoài nào không được bao gồm bởi các tích hợp sẵn có.
Webhooks và Đặt lịch
Kích hoạt quy trình làm việc ngay lập tức qua webhook, theo lịch trình cron hoặc phản hồi các sự kiện từ các dịch vụ được kết nối mà không cần thăm dò.
Quyền sở hữu dữ liệu tự lưu trữ
Tất cả các định nghĩa quy trình làm việc, thông tin xác thực API và nhật ký thực thi vẫn nằm trên VPS của bạn mà không có phí cho mỗi lần thực thi và không giới hạn sử dụng.
Tại sao lại chạy n8n trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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