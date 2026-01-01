n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ và API thông qua giao diện trực quan dựa trên node. Nó cho phép các cá nhân và nhóm tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các công cụ và xây dựng các quy trình tích hợp tùy chỉnh — tất cả mà không cần khóa dữ liệu vào một đám mây của bên thứ ba. Với hàng trăm node tích hợp sẵn, hỗ trợ logic JavaScript tùy chỉnh và thực thi theo sự kiện thông qua webhook và lịch trình, n8n xử lý mọi thứ từ các thông báo đơn giản đến các quy trình kinh doanh đa bước phức tạp.

Tự lưu trữ n8n trên VPS của bạn có nghĩa là logic quy trình làm việc, thông tin xác thực API và dữ liệu thực thi của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn nhận được số lần thực thi quy trình làm việc không giới hạn mà không phải trả phí theo tác vụ, và toàn quyền kiểm soát để mở rộng, sao lưu và quản lý phiên bản các tự động hóa của bạn chính xác theo yêu cầu.