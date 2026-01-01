Giảm giá lên đến 69% cho n8n

Triển khai n8n với cài đặt một nhấp chuột.

Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở với trình chỉnh sửa trực quan dựa trên node để kết nối các ứng dụng, API và dịch vụ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai n8n với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho n8n

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với n8n

n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ và API thông qua giao diện trực quan dựa trên node. Nó cho phép các cá nhân và nhóm tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các công cụ và xây dựng các quy trình tích hợp tùy chỉnh — tất cả mà không cần khóa dữ liệu vào một đám mây của bên thứ ba. Với hàng trăm node tích hợp sẵn, hỗ trợ logic JavaScript tùy chỉnh và thực thi theo sự kiện thông qua webhook và lịch trình, n8n xử lý mọi thứ từ các thông báo đơn giản đến các quy trình kinh doanh đa bước phức tạp.

Tự lưu trữ n8n trên VPS của bạn có nghĩa là logic quy trình làm việc, thông tin xác thực API và dữ liệu thực thi của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn nhận được số lần thực thi quy trình làm việc không giới hạn mà không phải trả phí theo tác vụ, và toàn quyền kiểm soát để mở rộng, sao lưu và quản lý phiên bản các tự động hóa của bạn chính xác theo yêu cầu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của n8n

Trình tạo quy trình làm việc trực quan

Trình chỉnh sửa nút kéo và thả cho phép bạn thiết kế các tự động hóa nhiều bước một cách trực quan, với các bản xem trước thực thi theo thời gian thực để gỡ lỗi từng bước.

Hàng trăm tích hợp

Các node tích hợp sẵn bao gồm các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và API phổ biến — từ Slack và GitHub đến PostgreSQL và các yêu cầu HTTP — sẵn sàng sử dụng mà không cần mã tùy chỉnh.

Logic JavaScript Tùy chỉnh

Viết JavaScript trực tiếp trong các nút quy trình làm việc để chuyển đổi dữ liệu, áp dụng logic nghiệp vụ hoặc gọi bất kỳ API bên ngoài nào không được bao gồm bởi các tích hợp sẵn có.

Webhooks và Đặt lịch

Kích hoạt quy trình làm việc ngay lập tức qua webhook, theo lịch trình cron hoặc phản hồi các sự kiện từ các dịch vụ được kết nối mà không cần thăm dò.

Quyền sở hữu dữ liệu tự lưu trữ

Tất cả các định nghĩa quy trình làm việc, thông tin xác thực API và nhật ký thực thi vẫn nằm trên VPS của bạn mà không có phí cho mỗi lần thực thi và không giới hạn sử dụng.

Tại sao lại chạy n8n trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

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Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

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