Triển khai Activepieces với một nhấp cài đặt.
Nền tảng tự động hóa mã nguồn mở không cần mã với hơn 200 tích hợp và hỗ trợ tác nhân AI tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Activepieces
Activepieces là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn kết nối các ứng dụng của mình và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua một trình tạo kéo và thả trực quan—không yêu cầu mã. Với hơn 200 tích hợp bao gồm các công cụ năng suất, nền tảng giao tiếp, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Zapier và Make.
Điều làm cho Activepieces khác biệt là thiết kế ưu tiên AI gốc của nó: bạn có thể xây dựng các tác nhân thông minh sử dụng LLM để suy luận và hành động, kết nối với các công cụ tương thích MCP và chạy các bước JavaScript hoặc Python tùy chỉnh khi không đủ mã. Bởi vì mọi thứ chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, khóa API, dữ liệu khách hàng và logic kinh doanh của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn—và không có phí sử dụng cho mỗi tác vụ bất kể bạn chạy bao nhiêu tự động hóa.
Các tính năng chính của Activepieces
Trình tạo quy trình làm việc trực quan
Giao diện kéo và thả cho phép bất kỳ ai xây dựng các quy trình tự động hóa nhiều bước mà không cần viết mã, giảm thời gian từ ý tưởng đến khi quy trình làm việc chạy chỉ còn vài phút.
Hơn 200 tích hợp
Kết nối Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion và hàng trăm ứng dụng khác được tích hợp sẵn, bao gồm các công cụ mà hầu hết các đội nhóm đã sử dụng.
Hỗ trợ trợ lý AI
Xây dựng các tác nhân sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để suy luận, tìm kiếm và thực hiện hành động—vượt ra ngoài tự động hóa dựa trên quy tắc để xử lý các tác vụ đòi hỏi sự phán đoán.
Các bước mã tùy chỉnh
Sử dụng JavaScript hoặc Python trong bất kỳ luồng nào để tạo logic vượt xa khả năng của no-code, mang lại sự linh hoạt hoàn toàn cho các nhà phát triển mà không cần rời khỏi trình xây dựng trực quan.
Không tính phí theo mức sử dụng
Self-hosting có nghĩa là số lượt chạy quy trình làm việc không giới hạn mà không phải trả thêm chi phí nào, giúp Activepieces trở nên tiết kiệm cho các quy trình tự động hóa khối lượng lớn mà sẽ tốn kém trên các nền tảng đám mây.
Tại sao lại chạy Activepieces trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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