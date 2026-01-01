Activepieces là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn kết nối các ứng dụng của mình và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua một trình tạo kéo và thả trực quan—không yêu cầu mã. Với hơn 200 tích hợp bao gồm các công cụ năng suất, nền tảng giao tiếp, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Zapier và Make.

Điều làm cho Activepieces khác biệt là thiết kế ưu tiên AI gốc của nó: bạn có thể xây dựng các tác nhân thông minh sử dụng LLM để suy luận và hành động, kết nối với các công cụ tương thích MCP và chạy các bước JavaScript hoặc Python tùy chỉnh khi không đủ mã. Bởi vì mọi thứ chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, khóa API, dữ liệu khách hàng và logic kinh doanh của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn—và không có phí sử dụng cho mỗi tác vụ bất kể bạn chạy bao nhiêu tự động hóa.