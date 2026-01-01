Giảm giá lên đến 69% cho Activepieces

Triển khai Activepieces với một nhấp cài đặt.

Nền tảng tự động hóa mã nguồn mở không cần mã với hơn 200 tích hợp và hỗ trợ tác nhân AI tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Activepieces với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Activepieces

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Activepieces

Activepieces là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn kết nối các ứng dụng của mình và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua một trình tạo kéo và thả trực quan—không yêu cầu mã. Với hơn 200 tích hợp bao gồm các công cụ năng suất, nền tảng giao tiếp, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI, nó đóng vai trò là một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Zapier và Make.

Điều làm cho Activepieces khác biệt là thiết kế ưu tiên AI gốc của nó: bạn có thể xây dựng các tác nhân thông minh sử dụng LLM để suy luận và hành động, kết nối với các công cụ tương thích MCP và chạy các bước JavaScript hoặc Python tùy chỉnh khi không đủ mã. Bởi vì mọi thứ chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, khóa API, dữ liệu khách hàng và logic kinh doanh của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn—và không có phí sử dụng cho mỗi tác vụ bất kể bạn chạy bao nhiêu tự động hóa.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Activepieces

Trình tạo quy trình làm việc trực quan

Giao diện kéo và thả cho phép bất kỳ ai xây dựng các quy trình tự động hóa nhiều bước mà không cần viết mã, giảm thời gian từ ý tưởng đến khi quy trình làm việc chạy chỉ còn vài phút.

Hơn 200 tích hợp

Kết nối Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion và hàng trăm ứng dụng khác được tích hợp sẵn, bao gồm các công cụ mà hầu hết các đội nhóm đã sử dụng.

Hỗ trợ trợ lý AI

Xây dựng các tác nhân sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để suy luận, tìm kiếm và thực hiện hành động—vượt ra ngoài tự động hóa dựa trên quy tắc để xử lý các tác vụ đòi hỏi sự phán đoán.

Các bước mã tùy chỉnh

Sử dụng JavaScript hoặc Python trong bất kỳ luồng nào để tạo logic vượt xa khả năng của no-code, mang lại sự linh hoạt hoàn toàn cho các nhà phát triển mà không cần rời khỏi trình xây dựng trực quan.

Không tính phí theo mức sử dụng

Self-hosting có nghĩa là số lượt chạy quy trình làm việc không giới hạn mà không phải trả thêm chi phí nào, giúp Activepieces trở nên tiết kiệm cho các quy trình tự động hóa khối lượng lớn mà sẽ tốn kém trên các nền tảng đám mây.

Tại sao lại chạy Activepieces trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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