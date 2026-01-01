Nền tảng mô hình hóa và tài liệu hạ tầng mạng mã nguồn mở dành cho địa chỉ IP, tủ rack và mạch điện.
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Những gì bạn có thể xây dựng với NetBox
NetBox là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu để mô hình hóa và ghi lại cơ sở hạ tầng mạng. Ban đầu được phát triển bởi DigitalOcean, nó cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy toàn diện cho việc quản lý địa chỉ IP (IPAM), quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (DCIM), các mạch, kết nối và tài nguyên ảo hóa. Các kỹ sư mạng sử dụng NetBox để theo dõi mọi thiết bị, cáp, địa chỉ IP và VLAN trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ.
Tự lưu trữ NetBox trên VPS của bạn giúp giữ cho tất cả tài liệu mạng riêng tư và có thể truy cập được đối với nhóm vận hành của bạn. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu, Redis để lưu vào bộ nhớ đệm và các tác vụ nền, cùng với một tiến trình worker chuyên dụng để thực thi tác vụ đáng tin cậy. Một tài khoản quản trị được tự động tạo khi khởi chạy lần đầu với thông tin đăng nhập được cấu hình trong quá trình triển khai.
Các tính năng chính của NetBox
Quản lý địa chỉ IP
Theo dõi tiền tố IP, địa chỉ, dải và VLAN với tổ chức phân cấp và theo dõi mức sử dụng.
Danh sách thiết bị
Mô hình thiết bị mạng, loại thiết bị, nhà sản xuất và nền tảng với sơ đồ bố trí tủ rack và sơ đồ đi dây cáp.
Theo dõi mạch
Tài liệu hóa các mạch WAN, nhà cung cấp và các kết nối với ánh xạ điểm cuối A/Z và chi tiết hợp đồng.
REST và GraphQL APIs
Các API REST và GraphQL đầy đủ cho phép tự động hóa, tích hợp với các công cụ giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng theo chương trình.
Trường tùy chỉnh
Mở rộng bất kỳ loại đối tượng nào với các trường tùy chỉnh, thẻ và quy tắc xác thực để phù hợp với nhu cầu tài liệu cụ thể của tổ chức bạn.
Ghi nhật ký thay đổi
Nhật ký kiểm toán đầy đủ về mọi thay đổi đối với hồ sơ cơ sở hạ tầng, kèm theo thông tin người dùng và dấu thời gian.
Tại sao lại chạy NetBox trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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