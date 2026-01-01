NetBox là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu để mô hình hóa và ghi lại cơ sở hạ tầng mạng. Ban đầu được phát triển bởi DigitalOcean, nó cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy toàn diện cho việc quản lý địa chỉ IP (IPAM), quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (DCIM), các mạch, kết nối và tài nguyên ảo hóa. Các kỹ sư mạng sử dụng NetBox để theo dõi mọi thiết bị, cáp, địa chỉ IP và VLAN trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ.

Tự lưu trữ NetBox trên VPS của bạn giúp giữ cho tất cả tài liệu mạng riêng tư và có thể truy cập được đối với nhóm vận hành của bạn. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu, Redis để lưu vào bộ nhớ đệm và các tác vụ nền, cùng với một tiến trình worker chuyên dụng để thực thi tác vụ đáng tin cậy. Một tài khoản quản trị được tự động tạo khi khởi chạy lần đầu với thông tin đăng nhập được cấu hình trong quá trình triển khai.