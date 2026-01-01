Triển khai Atlas CMMS với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý bảo trì mã nguồn mở cho các lệnh công việc, tài sản và lập lịch bảo trì phòng ngừa trên quy mô lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Atlas CMMS
Atlas CMMS là một Hệ thống Quản lý Bảo trì Bằng Máy tính tự host được xây dựng cho các đội ngũ trong lĩnh vực cơ sở vật chất, sản xuất, y tế, khách sạn và tiện ích. Nó tập trung hóa các lệnh công việc, lịch trình bảo trì phòng ngừa, hồ sơ thiết bị, kho phụ tùng và yêu cầu dịch vụ để kỹ thuật viên và quản lý chia sẻ một nguồn thông tin duy nhất thay vì phải xử lý nhiều bảng tính, nhật ký giấy và chuỗi email.
Việc tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài sản nhạy cảm, hồ sơ kỹ thuật viên và lịch sử bảo trì dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo người dùng và không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Spring Boot cung cấp sức mạnh cho backend, React điều khiển web app, và một mobile app đi kèm cho phép kỹ thuật viên hiện trường làm việc offline và đồng bộ khi kết nối lại.
Các tính năng chính của Atlas CMMS
Quản lý lệnh làm việc
Tạo, giao và theo dõi lệnh làm việc với các mức độ ưu tiên, nhật ký thời gian, tệp đính kèm và lịch sử đầy đủ cho mọi công việc và kỹ thuật viên.
Bảo trì phòng ngừa
Lên lịch kiểm tra định kỳ và tự động tạo lệnh công việc từ các yếu tố kích hoạt dựa trên số đọc đồng hồ, khoảng thời gian hoặc các sự kiện tài sản.
Theo dõi tài sản và hàng tồn kho
Lập danh mục thiết bị với các số liệu về thời gian ngừng hoạt động, chi phí bảo trì và hàng tồn kho phụ tùng kèm cảnh báo tồn kho cùng với các đơn đặt hàng tự động.
Ứng dụng di động hiện trường
Ứng dụng iOS và Android gốc cho phép kỹ thuật viên quét mã QR, ghi lại thời gian, chụp ảnh và hoàn thành phiếu công việc ngay tại chỗ.
Phân tích và báo cáo
Trang tổng quan tích hợp bao gồm việc tuân thủ lệnh công việc, độ tin cậy của thiết bị, xu hướng thời gian ngừng hoạt động, hiệu suất sử dụng lao động và phân tích chi phí.
Tại sao lại chạy Atlas CMMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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