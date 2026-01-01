Atlas CMMS là một Hệ thống Quản lý Bảo trì Bằng Máy tính tự host được xây dựng cho các đội ngũ trong lĩnh vực cơ sở vật chất, sản xuất, y tế, khách sạn và tiện ích. Nó tập trung hóa các lệnh công việc, lịch trình bảo trì phòng ngừa, hồ sơ thiết bị, kho phụ tùng và yêu cầu dịch vụ để kỹ thuật viên và quản lý chia sẻ một nguồn thông tin duy nhất thay vì phải xử lý nhiều bảng tính, nhật ký giấy và chuỗi email.

Việc tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài sản nhạy cảm, hồ sơ kỹ thuật viên và lịch sử bảo trì dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo người dùng và không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Spring Boot cung cấp sức mạnh cho backend, React điều khiển web app, và một mobile app đi kèm cho phép kỹ thuật viên hiện trường làm việc offline và đồng bộ khi kết nối lại.