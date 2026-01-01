Domain Locker là một nền tảng tự lưu trữ được xây dựng dành cho các nhà phát triển, doanh nghiệp và chuyên gia CNTT, những người quản lý nhiều tên miền trên các nhà đăng ký khác nhau. Nó tự động thu thập bản ghi DNS, chi tiết chứng chỉ SSL, dữ liệu WHOIS, tên miền phụ và thông tin địa chỉ IP cho mọi tên miền trong danh mục của bạn, mang đến cho bạn một nơi duy nhất để theo dõi tình trạng và lịch sử tên miền.

Các tích hợp cảnh báo — bao gồm email, webhooks, Telegram và Signal — sẽ thông báo cho bạn về các lần hết hạn sắp tới, thay đổi DNS và các bất thường về bảo mật trước khi chúng trở thành sự cố. Phân tích tương tác và theo dõi chi phí hoàn thiện bộ tính năng, biến Domain Locker thành một công cụ vận hành hoàn chỉnh cho bất kỳ ai coi trọng tài sản tên miền của mình. Việc tự lưu trữ giữ cho tất cả dữ liệu nhạy cảm về nhà đăng ký và DNS đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.