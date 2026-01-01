Triển khai Domain Locker cài đặt chỉ với một cú nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở để giám sát và quản lý danh mục tên miền với tính năng theo dõi DNS, SSL và WHOIS tự động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Domain Locker
Domain Locker là một nền tảng tự lưu trữ được xây dựng dành cho các nhà phát triển, doanh nghiệp và chuyên gia CNTT, những người quản lý nhiều tên miền trên các nhà đăng ký khác nhau. Nó tự động thu thập bản ghi DNS, chi tiết chứng chỉ SSL, dữ liệu WHOIS, tên miền phụ và thông tin địa chỉ IP cho mọi tên miền trong danh mục của bạn, mang đến cho bạn một nơi duy nhất để theo dõi tình trạng và lịch sử tên miền.
Các tích hợp cảnh báo — bao gồm email, webhooks, Telegram và Signal — sẽ thông báo cho bạn về các lần hết hạn sắp tới, thay đổi DNS và các bất thường về bảo mật trước khi chúng trở thành sự cố. Phân tích tương tác và theo dõi chi phí hoàn thiện bộ tính năng, biến Domain Locker thành một công cụ vận hành hoàn chỉnh cho bất kỳ ai coi trọng tài sản tên miền của mình. Việc tự lưu trữ giữ cho tất cả dữ liệu nhạy cảm về nhà đăng ký và DNS đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Domain Locker
Giám sát tên miền tự động
Liên tục thu thập bản ghi DNS, chứng chỉ SSL, dữ liệu WHOIS và thông tin subdomain để bạn luôn có cái nhìn cập nhật về mọi domain.
Cảnh báo hết hạn và thay đổi
Gửi thông báo qua email, webhook, Telegram hoặc Signal khi một tên miền sắp hết hạn hoặc bản ghi DNS thay đổi bất ngờ.
Kiểm toán bảo mật
Phân tích cấu hình tên miền để phát hiện các lỗi cấu hình và đề xuất các cải tiến cụ thể nhằm tăng cường bảo mật cho thiết lập DNS và chứng chỉ của bạn.
Phân tích và lịch sử
Biểu đồ và dòng thời gian tương tác cho thấy cách cấu hình tên miền và hiệu suất đã phát triển theo thời gian để khắc phục sự cố dễ dàng hơn.
Theo dõi chi phí và tài sản
Ghi lại giá mua, chi phí gia hạn và giá trị thị trường ước tính để bạn có thể quản lý danh mục tên miền như tài sản tài chính.
Tại sao lại chạy Domain Locker trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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