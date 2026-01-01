Giảm giá lên đến 69% cho DDNS Updater

Triển khai DDNS Updater chỉ với một nhấp.

Công cụ cập nhật DNS động gọn nhẹ, tự lưu trữ, giúp đồng bộ hóa các bản ghi A và AAAA trên hơn 40 nhà cung cấp DNS.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai DDNS Updater chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho DDNS Updater

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với DDNS Updater

DDNS Updater là một dịch vụ Go mã nguồn mở giúp duy trì các bản ghi DNS A và AAAA trỏ đến đúng địa chỉ IP trên hơn 40 nhà cung cấp DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains và nhiều nhà cung cấp khác — từ một tệp cấu hình duy nhất. Nó chạy như một agent không giao diện, chỉ cần kết nối ra bên ngoài, với trạng thái có thể xem qua nhật ký container hoặc bảng điều khiển HTTP tích hợp sẵn có thể truy cập qua SSH port-forward khi bạn muốn xem trên trình duyệt.

Tự host DDNS Updater trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một agent ổn định, luôn hoạt động có thể cập nhật các bản ghi DNS cho router gia đình, cổng IoT, máy chủ phụ hoặc bất kỳ điểm cuối nào khác mà địa chỉ IP công cộng của chúng thay đổi. Thông tin xác thực của nhà cung cấp và logic cập nhật nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, và một phiên bản có thể quản lý các bản ghi trải rộng trên nhiều tên miền và nhà cung cấp song song.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của DDNS Updater

40+ nhà cung cấp DNS

Cập nhật bản ghi trên Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric và hàng chục nhà cung cấp khác nữa từ một giao diện duy nhất.

Kiểm tra định kỳ

Tần suất thăm dò có thể cấu hình với các khoảng thời gian chờ để IP công khai được lấy và các bản ghi được cập nhật chỉ khi thực sự cần thiết.

IPv4 và IPv6

Theo dõi đồng thời cả bản ghi A và AAAA, chuyển đổi dự phòng một cách linh hoạt khi chỉ một họ địa chỉ khả dụng trên kết nối đường lên.

Bảng điều khiển trạng thái tích hợp

Bảng điều khiển chỉ đọc cục bộ hiển thị trạng thái bản ghi hiện tại, thời gian cập nhật cuối cùng, IP đã quan sát và lỗi trên mỗi bản ghi khi được truy cập qua chuyển tiếp cổng SSH.

Tìm nạp IP đa nhà cung cấp

IP công cộng được phân giải bằng cách kết hợp nhiều nhà cung cấp dựa trên HTTP và DNS, do đó một sự cố ngừng hoạt động duy nhất ở thượng nguồn sẽ không chặn tất cả các bản cập nhật.

Thông báo qua shoutrrr

Tích hợp shoutrrr tùy chọn gửi cảnh báo đến Discord, Slack, Telegram hoặc email khi cập nhật thất bại hoặc khi phát hiện thay đổi IP.

Tại sao lại chạy DDNS Updater trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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