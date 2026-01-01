Triển khai DDNS Updater chỉ với một nhấp.
Công cụ cập nhật DNS động gọn nhẹ, tự lưu trữ, giúp đồng bộ hóa các bản ghi A và AAAA trên hơn 40 nhà cung cấp DNS.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DDNS Updater
DDNS Updater là một dịch vụ Go mã nguồn mở giúp duy trì các bản ghi DNS A và AAAA trỏ đến đúng địa chỉ IP trên hơn 40 nhà cung cấp DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains và nhiều nhà cung cấp khác — từ một tệp cấu hình duy nhất. Nó chạy như một agent không giao diện, chỉ cần kết nối ra bên ngoài, với trạng thái có thể xem qua nhật ký container hoặc bảng điều khiển HTTP tích hợp sẵn có thể truy cập qua SSH port-forward khi bạn muốn xem trên trình duyệt.
Tự host DDNS Updater trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một agent ổn định, luôn hoạt động có thể cập nhật các bản ghi DNS cho router gia đình, cổng IoT, máy chủ phụ hoặc bất kỳ điểm cuối nào khác mà địa chỉ IP công cộng của chúng thay đổi. Thông tin xác thực của nhà cung cấp và logic cập nhật nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, và một phiên bản có thể quản lý các bản ghi trải rộng trên nhiều tên miền và nhà cung cấp song song.
Các tính năng chính của DDNS Updater
40+ nhà cung cấp DNS
Cập nhật bản ghi trên Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric và hàng chục nhà cung cấp khác nữa từ một giao diện duy nhất.
Kiểm tra định kỳ
Tần suất thăm dò có thể cấu hình với các khoảng thời gian chờ để IP công khai được lấy và các bản ghi được cập nhật chỉ khi thực sự cần thiết.
IPv4 và IPv6
Theo dõi đồng thời cả bản ghi A và AAAA, chuyển đổi dự phòng một cách linh hoạt khi chỉ một họ địa chỉ khả dụng trên kết nối đường lên.
Bảng điều khiển trạng thái tích hợp
Bảng điều khiển chỉ đọc cục bộ hiển thị trạng thái bản ghi hiện tại, thời gian cập nhật cuối cùng, IP đã quan sát và lỗi trên mỗi bản ghi khi được truy cập qua chuyển tiếp cổng SSH.
Tìm nạp IP đa nhà cung cấp
IP công cộng được phân giải bằng cách kết hợp nhiều nhà cung cấp dựa trên HTTP và DNS, do đó một sự cố ngừng hoạt động duy nhất ở thượng nguồn sẽ không chặn tất cả các bản cập nhật.
Thông báo qua shoutrrr
Tích hợp shoutrrr tùy chọn gửi cảnh báo đến Discord, Slack, Telegram hoặc email khi cập nhật thất bại hoặc khi phát hiện thay đổi IP.
Tại sao lại chạy DDNS Updater trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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