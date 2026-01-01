BunkerM đóng gói Eclipse Mosquitto cùng với một bảng điều khiển quản lý đầy đủ vào một container duy nhất, nhờ đó bạn có được một MQTT broker sẵn sàng sản xuất mà không cần chỉnh sửa thủ công các tệp cấu hình hay cài đặt một UI riêng biệt. Giao diện web đi kèm xử lý bảo mật động, ACL của client và vai trò, khám phá chủ đề trực tiếp và lịch sử tin nhắn với tính năng phát lại — tất cả được hỗ trợ bởi một kho lưu trữ SQLite cục bộ ghi lại mọi tin nhắn đã xuất bản.

Tự host BunkerM trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa của thiết bị, các quy tắc ACL và tin nhắn lịch sử trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với số lượng client không giới hạn và không có phí theo tin nhắn. Hình ảnh này đóng gói một bộ phát hiện bất thường thống kê và một công cụ tự động hóa cục bộ cho các tác vụ xuất bản dựa trên cron và các trình theo dõi dựa trên điều kiện, tất cả đều chạy bên trong container mà không phụ thuộc vào cloud.