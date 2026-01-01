Triển khai BunkerM với cài đặt một nhấp.
Giải pháp toàn diện Eclipse Mosquitto MQTT broker với bảng điều khiển web, quản lý ACL và giám sát trực tiếp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BunkerM
BunkerM đóng gói Eclipse Mosquitto cùng với một bảng điều khiển quản lý đầy đủ vào một container duy nhất, nhờ đó bạn có được một MQTT broker sẵn sàng sản xuất mà không cần chỉnh sửa thủ công các tệp cấu hình hay cài đặt một UI riêng biệt. Giao diện web đi kèm xử lý bảo mật động, ACL của client và vai trò, khám phá chủ đề trực tiếp và lịch sử tin nhắn với tính năng phát lại — tất cả được hỗ trợ bởi một kho lưu trữ SQLite cục bộ ghi lại mọi tin nhắn đã xuất bản.
Tự host BunkerM trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa của thiết bị, các quy tắc ACL và tin nhắn lịch sử trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với số lượng client không giới hạn và không có phí theo tin nhắn. Hình ảnh này đóng gói một bộ phát hiện bất thường thống kê và một công cụ tự động hóa cục bộ cho các tác vụ xuất bản dựa trên cron và các trình theo dõi dựa trên điều kiện, tất cả đều chạy bên trong container mà không phụ thuộc vào cloud.
Các tính năng chính của BunkerM
Mosquitto với web UI
Cung cấp Eclipse Mosquitto và một bảng điều khiển quản lý đầy đủ trong một container, với hỗ trợ MQTT 3.1.1 và MQTT 5 ngay lập tức.
Trình chỉnh sửa ACL năng động
Tạo client, vai trò và nhóm với các quy tắc publish và subscribe chi tiết từ trình duyệt, với tính năng export và import JSON để sao lưu.
Trình khám phá MQTT
Duyệt qua cây chủ đề trực tiếp, kiểm tra các payload được giữ lại với siêu dữ liệu QoS và xuất bản tin nhắn trực tiếp từ bảng điều khiển.
Lịch sử tin nhắn và phát lại
Mọi tin nhắn đã xuất bản được ghi lại trong một kho lưu trữ SQLite cục bộ với các bộ lọc chủ đề, tìm kiếm văn bản tự do và hành động phát lại chỉ với một cú nhấp chuột.
Phát hiện bất thường thông minh
Một công cụ thống kê cục bộ theo dõi tốc độ xuất bản và các đường cơ sở chủ đề, đưa ra cảnh báo về các đợt tăng đột biến, sự sai lệch và sự im lặng bất ngờ.
Tại sao lại chạy BunkerM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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