Triển khai File Browser chỉ với một nhấp chuột.
Trình quản lý tệp dựa trên web gọn nhẹ để duyệt, tải lên và quản lý các tệp máy chủ trực tiếp từ trình duyệt của bạn.
Chọn gói VPS cho File Browser
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với File Browser
File Browser là một trình quản lý tệp web mã nguồn mở, nhẹ, biến bất kỳ thư mục nào trên máy chủ của bạn thành một giao diện quản lý tệp đầy đủ tính năng, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Nó hỗ trợ nhiều người dùng với quyền có thể cấu hình, chia sẻ tệp qua liên kết công khai, tải lên bằng cách kéo và thả, và một trình chỉnh sửa mã tích hợp — tất cả mà không yêu cầu SSH hoặc FTP clients.
Tự host File Browser trên VPS của bạn giúp giữ các tệp riêng tư và dưới sự kiểm soát của bạn, cho phép bạn cấp quyền truy cập an toàn cho thành viên nhóm hoặc khách hàng vào các thư mục cụ thể mà không tiết lộ thông tin đăng nhập máy chủ, và yêu cầu tài nguyên tối thiểu để nó chạy mượt mà cùng với các ứng dụng khác của bạn.
Các tính năng chính của File Browser
Quyền đa người dùng
Tạo tài khoản người dùng với quyền truy cập thư mục chi tiết và quyền dựa trên vai trò, để mỗi người chỉ xem và chỉnh sửa các tệp họ cần.
Tải lên Kéo và thả
Tải lên các tệp đơn lẻ, nhiều tệp hoặc toàn bộ thư mục trực tiếp từ trình duyệt với tính năng theo dõi tiến độ theo thời gian thực — không yêu cầu ứng dụng FTP.
Code Editor tích hợp sẵn
Chỉnh sửa các tệp cấu hình, script và tệp văn bản trực tiếp trong trình duyệt mà không cần chuyển sang phiên SSH hoặc trình soạn thảo văn bản riêng biệt.
Liên kết Chia sẻ Công khai
Tạo liên kết tải xuống có thể chia sẻ cho các tệp hoặc thư mục, cho phép bạn gửi nội dung cho người nhận bên ngoài mà không cấp cho họ quyền truy cập máy chủ.
Quản lý Lưu trữ
Tạo và giải nén các tệp lưu trữ ZIP và TAR trực tiếp thông qua giao diện web, đơn giản hóa việc truyền tệp hàng loạt và sao lưu tệp.
Tại sao lại chạy File Browser trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.