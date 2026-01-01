File Browser là một trình quản lý tệp web mã nguồn mở, nhẹ, biến bất kỳ thư mục nào trên máy chủ của bạn thành một giao diện quản lý tệp đầy đủ tính năng, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Nó hỗ trợ nhiều người dùng với quyền có thể cấu hình, chia sẻ tệp qua liên kết công khai, tải lên bằng cách kéo và thả, và một trình chỉnh sửa mã tích hợp — tất cả mà không yêu cầu SSH hoặc FTP clients.

Tự host File Browser trên VPS của bạn giúp giữ các tệp riêng tư và dưới sự kiểm soát của bạn, cho phép bạn cấp quyền truy cập an toàn cho thành viên nhóm hoặc khách hàng vào các thư mục cụ thể mà không tiết lộ thông tin đăng nhập máy chủ, và yêu cầu tài nguyên tối thiểu để nó chạy mượt mà cùng với các ứng dụng khác của bạn.