Triển khai Keila với một nhấp chuột.
Nền tảng tiếp thị email và bản tin mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Mailchimp, Brevo và Sendinblue.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Keila
Keila là một nền tảng tiếp thị email và bản tin mã nguồn mở cho phép bạn phát triển, phân đoạn và tiếp cận danh sách người đăng ký của mình mà không phụ thuộc vào Mailchimp, Brevo hoặc các SaaS thương mại khác. Được xây dựng bằng Elixir và Phoenix để có khả năng gửi cao và thông lượng đồng thời, nó cung cấp trình chỉnh sửa kéo và thả gọn gàng, các chiến dịch tự động, thử nghiệm A/B, phân đoạn người đăng ký và quy trình xác nhận chọn tham gia hai lần — tất cả được hỗ trợ bởi nhà cung cấp SMTP của riêng bạn để bạn giữ toàn quyền kiểm soát danh tiếng gửi và dữ liệu liên hệ.
Tự host Keila trên VPS của bạn mang lại cho các bản tin, nhà xuất bản độc lập và doanh nghiệp nhỏ số lượng người đăng ký không giới hạn và số lần gửi không giới hạn mà không phải trả phí theo từng liên hệ tăng lên một cách khó khăn khi vượt quá vài nghìn độc giả. Kết nối bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, postfix của riêng bạn — và làm chủ mọi mối quan hệ với người đăng ký.
Các tính năng chính của Keila
Trình Drag-and-Drop
Trình chỉnh sửa bản tin trực quan với các khối có thể tái sử dụng, tải ảnh lên và xem trước trực tiếp giúp việc thiết kế chiến dịch dễ tiếp cận đối với những người không phải là nhà phát triển.
Phân đoạn người đăng ký
Xác định phân khúc dựa trên thẻ đăng ký, trường tùy chỉnh hoặc mẫu hoạt động, sau đó gửi các chiến dịch được nhắm mục tiêu đến các phân khúc đối tượng cụ thể.
Xác nhận đăng ký hai bước
Quy trình xác nhận tích hợp sẵn mặc định thực thi xác nhận hai bước, bảo vệ danh tiếng người gửi và đảm bảo tuân thủ CAN-SPAM và GDPR.
Sử dụng SMTP của riêng bạn
Kết nối bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, hoặc postfix của riêng bạn — và tự chủ khả năng gửi thư cũng như uy tín người gửi.
Mở và nhấp analytics
Theo dõi lượt mở và nhấp chuột theo từng chiến dịch cùng với tỷ lệ hủy đăng ký và báo cáo tỷ lệ thoát giúp tinh chỉnh dòng tiêu đề và nội dung theo thời gian.
API và webhooks
Tích hợp API REST đầy đủ và webhook cho phép bạn tự động đồng bộ hóa người đăng ký từ các CRM bên ngoài, e-commerce hoặc biểu mẫu đăng ký.
Tại sao lại chạy Keila trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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