Keila là một nền tảng tiếp thị email và bản tin mã nguồn mở cho phép bạn phát triển, phân đoạn và tiếp cận danh sách người đăng ký của mình mà không phụ thuộc vào Mailchimp, Brevo hoặc các SaaS thương mại khác. Được xây dựng bằng Elixir và Phoenix để có khả năng gửi cao và thông lượng đồng thời, nó cung cấp trình chỉnh sửa kéo và thả gọn gàng, các chiến dịch tự động, thử nghiệm A/B, phân đoạn người đăng ký và quy trình xác nhận chọn tham gia hai lần — tất cả được hỗ trợ bởi nhà cung cấp SMTP của riêng bạn để bạn giữ toàn quyền kiểm soát danh tiếng gửi và dữ liệu liên hệ.

Tự host Keila trên VPS của bạn mang lại cho các bản tin, nhà xuất bản độc lập và doanh nghiệp nhỏ số lượng người đăng ký không giới hạn và số lần gửi không giới hạn mà không phải trả phí theo từng liên hệ tăng lên một cách khó khăn khi vượt quá vài nghìn độc giả. Kết nối bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, postfix của riêng bạn — và làm chủ mọi mối quan hệ với người đăng ký.