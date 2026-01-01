Logseq là một nền tảng quản lý tri thức và phác thảo mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư — ghi chú dựa trên khối, liên kết hai chiều, nhật ký hàng ngày, mối quan hệ ghi chú dạng đồ thị và cơ sở tri thức có thể truy vấn, tất cả được viết dưới dạng tệp Markdown hoặc Org-mode trên ổ đĩa. Logseq Web App là một static SPA chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn; mẫu này tự lưu trữ nó để JavaScript hỗ trợ ghi chú của bạn đến từ cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một bên thứ ba.

Ghi chú được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt của bạn thông qua File System Access API, điều này có nghĩa là dữ liệu không bao giờ chạm vào máy chủ lưu trữ SPA — hoàn hảo cho các quy trình làm việc "Tôi tin tưởng CDN của riêng mình" nơi người dùng muốn giao diện Logseq UI nhưng không muốn phụ thuộc vào logseq.com hoặc bất kỳ nhà cung cấp đồng bộ hóa đám mây nào. Kết hợp việc triển khai với Logseq desktop app, git sync hoặc iCloud/OneDrive folder sync để truy cập đa thiết bị vào cùng các tệp ghi chú.