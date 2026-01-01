Triển khai Logseq với một nhấp cài đặt.
Cơ sở tri thức và công cụ phác thảo ưu tiên quyền riêng tư, tự lưu trữ, hoạt động như một ứng dụng web tĩnh nhanh, với các ghi chú được lưu trữ trong thư mục cục bộ do trình duyệt của bạn kiểm soát.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Logseq
Logseq là một nền tảng quản lý tri thức và phác thảo mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư — ghi chú dựa trên khối, liên kết hai chiều, nhật ký hàng ngày, mối quan hệ ghi chú dạng đồ thị và cơ sở tri thức có thể truy vấn, tất cả được viết dưới dạng tệp Markdown hoặc Org-mode trên ổ đĩa. Logseq Web App là một static SPA chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn; mẫu này tự lưu trữ nó để JavaScript hỗ trợ ghi chú của bạn đến từ cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một bên thứ ba.
Ghi chú được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt của bạn thông qua File System Access API, điều này có nghĩa là dữ liệu không bao giờ chạm vào máy chủ lưu trữ SPA — hoàn hảo cho các quy trình làm việc "Tôi tin tưởng CDN của riêng mình" nơi người dùng muốn giao diện Logseq UI nhưng không muốn phụ thuộc vào logseq.com hoặc bất kỳ nhà cung cấp đồng bộ hóa đám mây nào. Kết hợp việc triển khai với Logseq desktop app, git sync hoặc iCloud/OneDrive folder sync để truy cập đa thiết bị vào cùng các tệp ghi chú.
Các tính năng chính của Logseq
Trình dàn ý dạng khối
Mỗi dòng là một khối kéo thả được với các liên kết hai chiều, nhúng và tham chiếu — lý tưởng cho những người tư duy phi tuyến tính và quy trình làm việc PKM.
Markdown và Org-mode
Ghi chú là các tệp Markdown hoặc Org-mode thuần túy được lưu trữ trên đĩa, vì vậy chúng vẫn có thể chỉnh sửa được trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào và tồn tại qua bất kỳ sự kết thúc vòng đời nào của Logseq trong tương lai.
Nhật ký hằng ngày
Các trang ghi chú hàng ngày tạo ra một nhật ký dòng ý thức giúp phát hiện các mẫu theo thời gian và liên kết đến các trang chủ đề một cách dễ dàng.
Chế độ xem biểu đồ
Trực quan hóa mối quan hệ giữa các ghi chú dưới dạng biểu đồ tương tác, giúp dễ dàng khám phá các kết nối ẩn trong một cơ sở tri thức đang phát triển.
Truy vấn và mẫu
Chạy các truy vấn Datalog trên cơ sở tri thức của bạn và tạo các mẫu có thể tái sử dụng cho ghi chú cuộc họp, sách, dự án và quy trình làm việc định kỳ.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Ứng dụng web chạy hoàn toàn phía client; các ghi chú được lưu trữ trong một thư mục cục bộ do trình duyệt kiểm soát và không bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn trừ khi bạn chọn sử dụng git sync hoặc một lớp đồng bộ hóa khác.
Tại sao lại chạy Logseq trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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