Giảm giá lên đến 69% cho Logseq

Triển khai Logseq với một nhấp cài đặt.

Cơ sở tri thức và công cụ phác thảo ưu tiên quyền riêng tư, tự lưu trữ, hoạt động như một ứng dụng web tĩnh nhanh, với các ghi chú được lưu trữ trong thư mục cục bộ do trình duyệt của bạn kiểm soát.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Logseq với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Logseq

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Logseq

Logseq là một nền tảng quản lý tri thức và phác thảo mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư — ghi chú dựa trên khối, liên kết hai chiều, nhật ký hàng ngày, mối quan hệ ghi chú dạng đồ thị và cơ sở tri thức có thể truy vấn, tất cả được viết dưới dạng tệp Markdown hoặc Org-mode trên ổ đĩa. Logseq Web App là một static SPA chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn; mẫu này tự lưu trữ nó để JavaScript hỗ trợ ghi chú của bạn đến từ cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một bên thứ ba.

Ghi chú được lưu trữ cục bộ trong trình duyệt của bạn thông qua File System Access API, điều này có nghĩa là dữ liệu không bao giờ chạm vào máy chủ lưu trữ SPA — hoàn hảo cho các quy trình làm việc "Tôi tin tưởng CDN của riêng mình" nơi người dùng muốn giao diện Logseq UI nhưng không muốn phụ thuộc vào logseq.com hoặc bất kỳ nhà cung cấp đồng bộ hóa đám mây nào. Kết hợp việc triển khai với Logseq desktop app, git sync hoặc iCloud/OneDrive folder sync để truy cập đa thiết bị vào cùng các tệp ghi chú.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Logseq

Trình dàn ý dạng khối

Mỗi dòng là một khối kéo thả được với các liên kết hai chiều, nhúng và tham chiếu — lý tưởng cho những người tư duy phi tuyến tính và quy trình làm việc PKM.

Markdown và Org-mode

Ghi chú là các tệp Markdown hoặc Org-mode thuần túy được lưu trữ trên đĩa, vì vậy chúng vẫn có thể chỉnh sửa được trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào và tồn tại qua bất kỳ sự kết thúc vòng đời nào của Logseq trong tương lai.

Nhật ký hằng ngày

Các trang ghi chú hàng ngày tạo ra một nhật ký dòng ý thức giúp phát hiện các mẫu theo thời gian và liên kết đến các trang chủ đề một cách dễ dàng.

Chế độ xem biểu đồ

Trực quan hóa mối quan hệ giữa các ghi chú dưới dạng biểu đồ tương tác, giúp dễ dàng khám phá các kết nối ẩn trong một cơ sở tri thức đang phát triển.

Truy vấn và mẫu

Chạy các truy vấn Datalog trên cơ sở tri thức của bạn và tạo các mẫu có thể tái sử dụng cho ghi chú cuộc họp, sách, dự án và quy trình làm việc định kỳ.

Thiết kế cho quyền riêng tư

Ứng dụng web chạy hoàn toàn phía client; các ghi chú được lưu trữ trong một thư mục cục bộ do trình duyệt kiểm soát và không bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn trừ khi bạn chọn sử dụng git sync hoặc một lớp đồng bộ hóa khác.

Tại sao lại chạy Logseq trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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