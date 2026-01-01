TriliumNext Notes là một ứng dụng quản lý kiến thức cá nhân self-hosted được xây dựng dựa trên cấu trúc cây phân cấp có thể chứa hàng nghìn ghi chú. Nó hỗ trợ chỉnh sửa WYSIWYG phong phú, khối mã, công thức toán học và một công cụ kịch bản để xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý ghi chú tự động.

Tự host trên một VPS mang lại cho bạn dung lượng lưu trữ ghi chú không giới hạn, đồng bộ hóa liên tục trên các thiết bị và quyền sở hữu hoàn toàn cơ sở kiến thức của bạn. Ghi chú có thể được nhân bản trên nhiều vị trí, được nâng cao với các thuộc tính tùy chỉnh và được truy cập thông qua ETAPI REST API để tích hợp bên ngoài.