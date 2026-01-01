Triển khai TriliumNext Notes với 1 nhấp cài đặt.
Cơ sở kiến thức cá nhân tự lưu trữ với ghi chú phân cấp, hỗ trợ kịch bản và một REST API mạnh mẽ để tự động hóa.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TriliumNext Notes
TriliumNext Notes là một ứng dụng quản lý kiến thức cá nhân self-hosted được xây dựng dựa trên cấu trúc cây phân cấp có thể chứa hàng nghìn ghi chú. Nó hỗ trợ chỉnh sửa WYSIWYG phong phú, khối mã, công thức toán học và một công cụ kịch bản để xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh và quản lý ghi chú tự động.
Tự host trên một VPS mang lại cho bạn dung lượng lưu trữ ghi chú không giới hạn, đồng bộ hóa liên tục trên các thiết bị và quyền sở hữu hoàn toàn cơ sở kiến thức của bạn. Ghi chú có thể được nhân bản trên nhiều vị trí, được nâng cao với các thuộc tính tùy chỉnh và được truy cập thông qua ETAPI REST API để tích hợp bên ngoài.
Các tính năng chính của TriliumNext Notes
Tổ chức phân cấp
Sắp xếp hàng nghìn ghi chú theo cấu trúc cây với tính năng nhân bản, để các ghi chú riêng lẻ có thể xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh mà không bị trùng lặp.
Công cụ scripting
Viết các script JavaScript chạy theo sự kiện hoặc lịch trình để tự động hóa việc tạo, gắn thẻ và sắp xếp ghi chú.
Lịch sử sửa đổi
Mọi chỉnh sửa ghi chú đều được lập phiên bản tự động, cho phép bạn xem lại và khôi phục bất kỳ phiên bản nội dung nào trước đó.
ETAPI REST API
Một REST API có tài liệu cho phép các công cụ bên ngoài tạo, đọc, cập nhật và sắp xếp ghi chú theo chương trình.
Trình cắt web
Tiện ích mở rộng trình duyệt chụp các trang web trực tiếp vào cơ sở tri thức Trilium của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
Tại sao lại chạy TriliumNext Notes trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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