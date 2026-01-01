Triển khai Wingfit với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng thể dục mã nguồn mở tối giản để ghi lại các buổi tập, theo dõi các bài tập và giám sát tiến độ cá nhân một cách riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wingfit
Wingfit là một ứng dụng theo dõi thể dục tự lưu trữ tối giản, tập trung vào sự đơn giản và quyền riêng tư. Nó cung cấp một giao diện gọn gàng để ghi lại các buổi tập, theo dõi các hiệp và số lần lặp lại bài tập, cũng như theo dõi tiến độ thể dục cá nhân theo thời gian mà không có quảng cáo, đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ của bên thứ ba.
Tự lưu trữ Wingfit trên một VPS giúp giữ cho tất cả dữ liệu thể dục của bạn hoàn toàn riêng tư trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Việc triển khai dịch vụ đơn lẻ, nhẹ không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp thiết lập nhanh chóng và bảo trì tối thiểu, đồng thời cung cấp cho bạn một nhật ký thể dục vĩnh viễn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.
Các tính năng chính của Wingfit
Ghi nhật ký tập luyện
Ghi lại các bài tập riêng lẻ với số hiệp, số lần lặp và trọng lượng để xây dựng một hồ sơ hoàn chỉnh của mỗi buổi tập.
Theo dõi tiến độ
Theo dõi xu hướng sức mạnh và khối lượng tập luyện theo thời gian để đo lường tiến bộ thể chất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu thể chất được lưu trữ trên VPS của bạn mà không có đồng bộ hóa đám mây, phân tích hoặc quảng cáo từ bên thứ ba.
Triển khai nhẹ
Container dịch vụ đơn lẻ với yêu cầu tài nguyên tối thiểu giúp Wingfit dễ dàng chạy cùng với các ứng dụng khác.
Tại sao lại chạy Wingfit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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