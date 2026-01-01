Wingfit là một ứng dụng theo dõi thể dục tự lưu trữ tối giản, tập trung vào sự đơn giản và quyền riêng tư. Nó cung cấp một giao diện gọn gàng để ghi lại các buổi tập, theo dõi các hiệp và số lần lặp lại bài tập, cũng như theo dõi tiến độ thể dục cá nhân theo thời gian mà không có quảng cáo, đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ của bên thứ ba.

Tự lưu trữ Wingfit trên một VPS giúp giữ cho tất cả dữ liệu thể dục của bạn hoàn toàn riêng tư trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Việc triển khai dịch vụ đơn lẻ, nhẹ không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp thiết lập nhanh chóng và bảo trì tối thiểu, đồng thời cung cấp cho bạn một nhật ký thể dục vĩnh viễn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào.