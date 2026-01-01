ZeroNote là một ứng dụng năng suất hợp nhất tự host, tích hợp việc ghi chú, quản lý mật khẩu, dấu trang và mã xác thực hai yếu tố vào một ứng dụng được mã hóa duy nhất. Nó sử dụng mã hóa AES phía client với kiến trúc zero-knowledge — máy chủ không bao giờ thấy dữ liệu chưa được mã hóa của bạn, chỉ thiết bị của bạn mới có thể giải mã nó.

Tự host ZeroNote trên một VPS kết hợp bốn công cụ riêng biệt thành một dịch vụ riêng tư, được mã hóa mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Lưu trữ SQLite ưu tiên ngoại tuyến đảm bảo dữ liệu luôn khả dụng mà không cần kết nối internet, tính năng tự động gắn thẻ thông minh giúp sắp xếp các mục tự động và đồng bộ hóa P2P hoặc S3 tùy chọn mở rộng khả năng khả dụng trên các thiết bị.