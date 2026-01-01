Triển khai ZeroNote với 1 nhấp.
Ứng dụng được mã hóa hợp nhất cho ghi chú, mật khẩu, dấu trang và 2FA với mã hóa AES phía máy khách không cần kiến thức.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ZeroNote
ZeroNote là một ứng dụng năng suất hợp nhất tự host, tích hợp việc ghi chú, quản lý mật khẩu, dấu trang và mã xác thực hai yếu tố vào một ứng dụng được mã hóa duy nhất. Nó sử dụng mã hóa AES phía client với kiến trúc zero-knowledge — máy chủ không bao giờ thấy dữ liệu chưa được mã hóa của bạn, chỉ thiết bị của bạn mới có thể giải mã nó.
Tự host ZeroNote trên một VPS kết hợp bốn công cụ riêng biệt thành một dịch vụ riêng tư, được mã hóa mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Lưu trữ SQLite ưu tiên ngoại tuyến đảm bảo dữ liệu luôn khả dụng mà không cần kết nối internet, tính năng tự động gắn thẻ thông minh giúp sắp xếp các mục tự động và đồng bộ hóa P2P hoặc S3 tùy chọn mở rộng khả năng khả dụng trên các thiết bị.
Các tính năng chính của ZeroNote
Mã hóa Zero-knowledge
Mã hóa AES phía máy khách đảm bảo ghi chú, mật khẩu và mã 2FA của bạn được mã hóa trước khi rời khỏi thiết bị của bạn.
Công cụ hợp nhất
Thay thế trình quản lý mật khẩu riêng biệt, ứng dụng ghi chú, trình quản lý dấu trang và trình xác thực 2FA bằng một ứng dụng tự lưu trữ.
Lưu trữ ưu tiên ngoại tuyến
Dữ liệu được lưu trữ trong SQLite cục bộ nên kho tiền của bạn vẫn có thể truy cập được ngay cả khi không có kết nối internet đang hoạt động.
Tự động gắn thẻ thông minh
Thẻ thông minh tự động phân loại các mục nhập dựa trên loại nội dung và từ khóa, giúp kho lưu trữ của bạn được sắp xếp gọn gàng mà không cần thao tác thủ công.
Đồng bộ P2P & S3
Tùy chọn đồng bộ hóa kho tiền được mã hóa của bạn trên các thiết bị bằng cách sử dụng tính năng đồng bộ hóa ngang hàng hoặc vùng lưu trữ tương thích S3 của riêng bạn.
Tại sao lại chạy ZeroNote trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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