MeTube là một giao diện người dùng dựa trên trình duyệt cho yt-dlp cho phép bạn tải video từ YouTube và hơn 1.000 nền tảng khác từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm. Nó hỗ trợ lựa chọn chất lượng lên đến 4K, trích xuất chỉ âm thanh sang MP3, tải xuống danh sách phát và kênh, và hàng đợi tải xuống theo thời gian thực với tính năng theo dõi tiến độ — tất cả từ một giao diện sạch sẽ, thân thiện với thiết bị di động.

Tự lưu trữ MeTube trên VPS của bạn có nghĩa là các lượt tải xuống chạy với tốc độ trung tâm dữ liệu, các tệp được lưu trữ phía máy chủ để truy xuất sau này, và dịch vụ vẫn hoạt động khi các nền tảng thay đổi — độc lập với các tiện ích mở rộng trình duyệt bị hỏng hoặc các công cụ tải xuống thương mại áp đặt giới hạn chất lượng và yêu cầu tài khoản.