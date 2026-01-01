Triển khai MeTube với một cú nhấp chuột.
Giao diện web tự host để tải video từ YouTube và hơn 1.000 trang web khác qua yt-dlp.
Chọn gói VPS cho MeTube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MeTube
MeTube là một giao diện người dùng dựa trên trình duyệt cho yt-dlp cho phép bạn tải video từ YouTube và hơn 1.000 nền tảng khác từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm. Nó hỗ trợ lựa chọn chất lượng lên đến 4K, trích xuất chỉ âm thanh sang MP3, tải xuống danh sách phát và kênh, và hàng đợi tải xuống theo thời gian thực với tính năng theo dõi tiến độ — tất cả từ một giao diện sạch sẽ, thân thiện với thiết bị di động.
Tự lưu trữ MeTube trên VPS của bạn có nghĩa là các lượt tải xuống chạy với tốc độ trung tâm dữ liệu, các tệp được lưu trữ phía máy chủ để truy xuất sau này, và dịch vụ vẫn hoạt động khi các nền tảng thay đổi — độc lập với các tiện ích mở rộng trình duyệt bị hỏng hoặc các công cụ tải xuống thương mại áp đặt giới hạn chất lượng và yêu cầu tài khoản.
Các tính năng chính của MeTube
1.000+ Trang web được hỗ trợ
Tải xuống từ YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud và hơn một nghìn nền tảng video và âm thanh khác.
Chất lượng lên đến 4K
Chọn độ phân giải và định dạng chính xác bạn cần, bao gồm cả trích xuất chỉ âm thanh sang MP3 hoặc các định dạng khác.
Tải xuống danh sách phát
Xếp hàng đợi toàn bộ danh sách phát hoặc kênh để tải xuống hàng loạt và để máy chủ xử lý nó trong nền.
Truy cập dựa trên trình duyệt
Không cần cài đặt phần mềm — quản lý tải xuống từ bất kỳ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính nào bằng trình duyệt web.
Tốc độ tải xuống của Trung tâm dữ liệu
Các bản tải xuống chạy trên VPS của bạn với băng thông máy chủ tối đa, giải phóng thiết bị cục bộ và kết nối internet của bạn.
Tại sao lại chạy MeTube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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