StarRocks là một kho dữ liệu phân tích thế hệ tiếp theo cung cấp phản hồi truy vấn dưới một giây thông qua kiến trúc xử lý song song lớn (MPP) và công cụ thực thi được vector hóa hoàn toàn. Được thiết kế cho phân tích thời gian thực, phân tích đa chiều và khối lượng công việc đồng thời cao, nó xử lý các tập dữ liệu từ gigabyte đến petabyte mà không làm giảm tốc độ truy vấn. Các chế độ xem được cụ thể hóa thông minh tự động làm mới khi thu nạp dữ liệu và được chọn một cách minh bạch tại thời điểm truy vấn, trong khi bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí được tùy chỉnh hoàn toàn đảm bảo các kế hoạch thực thi hiệu quả trên các phép nối và tổng hợp phức tạp.

Tương thích với giao thức MySQL, StarRocks kết nối nguyên bản với các công cụ BI như Apache Superset, Grafana và Tableau mà không cần trình điều khiển bổ sung. Nó hỗ trợ truy vấn trực tiếp các hồ dữ liệu bên ngoài bao gồm Apache Hive, Iceberg, Delta Lake và Hudi, và tích hợp với Kafka, Flink và Spark để thu nạp dữ liệu theo luồng — tất cả từ một phiên bản tự lưu trữ duy nhất mà bạn hoàn toàn kiểm soát.