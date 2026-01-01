Triển khai StarRocks với 1 nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu phân tích hiệu suất cao được thiết kế để truy vấn dưới một giây trên dữ liệu quy mô petabyte.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với StarRocks
StarRocks là một kho dữ liệu phân tích thế hệ tiếp theo cung cấp phản hồi truy vấn dưới một giây thông qua kiến trúc xử lý song song lớn (MPP) và công cụ thực thi được vector hóa hoàn toàn. Được thiết kế cho phân tích thời gian thực, phân tích đa chiều và khối lượng công việc đồng thời cao, nó xử lý các tập dữ liệu từ gigabyte đến petabyte mà không làm giảm tốc độ truy vấn. Các chế độ xem được cụ thể hóa thông minh tự động làm mới khi thu nạp dữ liệu và được chọn một cách minh bạch tại thời điểm truy vấn, trong khi bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí được tùy chỉnh hoàn toàn đảm bảo các kế hoạch thực thi hiệu quả trên các phép nối và tổng hợp phức tạp.
Tương thích với giao thức MySQL, StarRocks kết nối nguyên bản với các công cụ BI như Apache Superset, Grafana và Tableau mà không cần trình điều khiển bổ sung. Nó hỗ trợ truy vấn trực tiếp các hồ dữ liệu bên ngoài bao gồm Apache Hive, Iceberg, Delta Lake và Hudi, và tích hợp với Kafka, Flink và Spark để thu nạp dữ liệu theo luồng — tất cả từ một phiên bản tự lưu trữ duy nhất mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Các tính năng chính của StarRocks
Truy vấn dưới một giây
Công cụ thực thi vector hóa và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí thông minh mang lại khả năng phân tích dưới một giây trên các tập dữ liệu khổng lồ mà không cần tổng hợp trước hay lập khối dữ liệu.
Thu nạp thời gian thực
Mô hình Khóa chính hỗ trợ các thao tác upsert thông lượng cao và tra cứu điểm, cho phép thu nạp dữ liệu và thực thi truy vấn đồng thời trên quy mô lớn.
Truy vấn Hồ dữ liệu
Truy vấn trực tiếp các bảng Apache Hive, Iceberg, Delta Lake và Hudi bằng cách sử dụng các danh mục bên ngoài — không cần di chuyển dữ liệu hoặc các đường ống ETL.
Tương thích MySQL
Kết nối bất kỳ client MySQL, công cụ BI hoặc đường ống dữ liệu nào trực tiếp đến StarRocks sử dụng giao thức MySQL tiêu chuẩn mà không cần thêm driver.
Materialized Views
Các materialized view thông minh tự động làm mới khi dữ liệu thay đổi và được tái sử dụng một cách minh bạch tại thời điểm truy vấn để tăng tốc bảng điều khiển và báo cáo.
Tại sao lại chạy StarRocks trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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