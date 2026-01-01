Crawl4AI là một công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu web tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng AI. Nó chuyển đổi nội dung web thành định dạng Markdown có cấu trúc, sẵn sàng cho LLM, biến nó thành nền tảng lý tưởng cho các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation), bộ dữ liệu đào tạo và các đường dẫn nội dung do AI điều khiển. Với hơn 50.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành giải pháp thu thập dữ liệu được ưa chuộng trong cộng đồng nhà phát triển AI.

Nền tảng này hỗ trợ kiểm soát trình duyệt hoàn toàn cho các trang web nặng JavaScript, thu thập dữ liệu không đồng bộ với nhóm trình duyệt, lọc nội dung thông minh và truy cập API RESTful — tất cả được đóng gói cùng với bảng điều khiển giám sát thời gian thực và môi trường thử nghiệm tương tác. Tự lưu trữ Crawl4AI trên VPS của bạn mang lại cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng cho các hoạt động thu thập dữ liệu chuyên sâu và toàn quyền kiểm soát việc xử lý dữ liệu mà không cần định tuyến nội dung nhạy cảm qua các dịch vụ của bên thứ ba.