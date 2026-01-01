Triển khai Crawl4AI với một nhấp cài đặt.
Trình thu thập dữ liệu web mã nguồn mở chuyển đổi các trang web thành Markdown sạch, sẵn sàng cho LLM cho các đường dẫn dữ liệu AI.
Chọn gói VPS cho Crawl4AI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Crawl4AI
Crawl4AI là một công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu web tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng AI. Nó chuyển đổi nội dung web thành định dạng Markdown có cấu trúc, sẵn sàng cho LLM, biến nó thành nền tảng lý tưởng cho các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation), bộ dữ liệu đào tạo và các đường dẫn nội dung do AI điều khiển. Với hơn 50.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành giải pháp thu thập dữ liệu được ưa chuộng trong cộng đồng nhà phát triển AI.
Nền tảng này hỗ trợ kiểm soát trình duyệt hoàn toàn cho các trang web nặng JavaScript, thu thập dữ liệu không đồng bộ với nhóm trình duyệt, lọc nội dung thông minh và truy cập API RESTful — tất cả được đóng gói cùng với bảng điều khiển giám sát thời gian thực và môi trường thử nghiệm tương tác. Tự lưu trữ Crawl4AI trên VPS của bạn mang lại cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng cho các hoạt động thu thập dữ liệu chuyên sâu và toàn quyền kiểm soát việc xử lý dữ liệu mà không cần định tuyến nội dung nhạy cảm qua các dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Crawl4AI
Đầu ra sẵn sàng cho LLM
Chuyển đổi các trang đã thu thập dữ liệu thành Markdown sạch được tối ưu hóa để đưa trực tiếp vào các quy trình mô hình ngôn ngữ và hệ thống RAG.
Toàn quyền kiểm soát trình duyệt
Xử lý các trang được hiển thị bằng JavaScript và nội dung động bằng cách sử dụng nhóm trình duyệt để trích xuất dữ liệu chính xác với hiệu suất cao.
Truy cập API RESTful
Cung cấp các điểm cuối HTTP để tích hợp thu thập dữ liệu web vào các ứng dụng hiện có và quy trình làm việc dữ liệu tự động.
Giám sát thời gian thực
Bảng điều khiển tích hợp và môi trường thử nghiệm tương tác cho phép bạn theo dõi các hoạt động thu thập dữ liệu, kiểm tra các chiến lược trích xuất và gỡ lỗi cấu hình trực tiếp.
Lọc thông minh
Các chiến lược trích xuất có cấu trúc giúp lọc nhiễu và cô lập nội dung liên quan, giảm công việc hậu xử lý trong quy trình AI của bạn.
Tại sao lại chạy Crawl4AI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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