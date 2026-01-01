Open Notebook là một nền tảng sổ ghi chép tích hợp AI, tự lưu trữ, giữ cho việc viết, nghiên cứu và hỗ trợ AI của bạn trong một môi trường duy nhất. Thay vì chuyển đổi giữa các tài liệu, giao diện trò chuyện và hệ thống tệp phân tán, Open Notebook tạo ra một không gian làm việc nơi các ghi chú, tệp đã tải lên và ngữ cảnh AI luôn được kết nối — giúp dễ dàng chuyển từ ý tưởng thô sang tài liệu có cấu trúc mà không làm mất đi kiến thức bạn xây dựng theo thời gian.

Triển khai này kết hợp Open Notebook với SurrealDB để lưu trữ bền vững, giữ tất cả ghi chú và lịch sử tương tác AI của bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tự lưu trữ có nghĩa là dữ liệu của bạn không bao giờ đi qua các hệ thống SaaS của bên thứ ba, và bạn giữ toàn quyền kiểm soát quyền truy cập, sao lưu và lưu giữ.