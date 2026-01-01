Triển khai Open Notebook với cài đặt một nhấp.
Không gian làm việc kiến thức gốc AI kết hợp ghi chú, quản lý tài liệu và trò chuyện AI theo ngữ cảnh trong một ứng dụng tự lưu trữ.
Chọn gói VPS cho Open Notebook
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Notebook
Open Notebook là một nền tảng sổ ghi chép tích hợp AI, tự lưu trữ, giữ cho việc viết, nghiên cứu và hỗ trợ AI của bạn trong một môi trường duy nhất. Thay vì chuyển đổi giữa các tài liệu, giao diện trò chuyện và hệ thống tệp phân tán, Open Notebook tạo ra một không gian làm việc nơi các ghi chú, tệp đã tải lên và ngữ cảnh AI luôn được kết nối — giúp dễ dàng chuyển từ ý tưởng thô sang tài liệu có cấu trúc mà không làm mất đi kiến thức bạn xây dựng theo thời gian.
Triển khai này kết hợp Open Notebook với SurrealDB để lưu trữ bền vững, giữ tất cả ghi chú và lịch sử tương tác AI của bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tự lưu trữ có nghĩa là dữ liệu của bạn không bao giờ đi qua các hệ thống SaaS của bên thứ ba, và bạn giữ toàn quyền kiểm soát quyền truy cập, sao lưu và lưu giữ.
Các tính năng chính của Open Notebook
Không gian làm việc AI hợp nhất
Ghi chú và trò chuyện AI chia sẻ cùng một ngữ cảnh, nên trợ lý sẽ dựa vào các tài liệu thực tế của bạn thay vì chỉ dựa vào kiến thức chung.
SurrealDB Backend
Phiên bản SurrealDB chuyên dụng cung cấp lưu trữ nhanh chóng, bền bỉ cho ghi chú, tệp đã tải lên và trạng thái cơ sở dữ liệu qua các lần khởi động lại.
Hỗ trợ theo ngữ cảnh
Đặt câu hỏi về tài liệu của riêng bạn và nhận câu trả lời dựa trên các ghi chú và tài liệu bạn đã viết.
Thiết kế riêng tư
Tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trên VPS của bạn — không đồng bộ hóa SaaS, không có bên thứ ba nào truy cập vào ghi chú hoặc cuộc trò chuyện AI của bạn.
Quản lý tri thức linh hoạt
Phù hợp cho nhật ký nghiên cứu cá nhân, sổ tay vận hành kỹ thuật, lập kế hoạch sản phẩm và cơ sở tri thức dài hạn.
Tại sao lại chạy Open Notebook trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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