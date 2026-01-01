Triển khai Dasharr với 1 nhấp.
Bảng điều khiển tự lưu trữ theo dõi thống kê tải lên, tải xuống và tiền thưởng trên hơn hai mươi trình theo dõi torrent riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dasharr
Dasharr là một dashboard mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust và Vue, dành riêng cho người dùng các tracker torrent riêng tư. Nó định kỳ thăm dò từng indexer bạn bật, lưu trữ lịch sử trong PostgreSQL và hiển thị các xu hướng dài hạn về tải lên, tải xuống, tỷ lệ, điểm thưởng và tiền thưởng mà bản thân các tracker hiếm khi hiển thị ngoài giá trị hiện tại.
Tự host Dasharr trên VPS của bạn giúp giữ mọi API key và toàn bộ lịch sử tài khoản tracker của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một dịch vụ của bên thứ ba. Số liệu thống kê được thu thập sáu giờ một lần trong nền để bạn có thể đối chiếu các lượt tải lên, công cụ tự động và chi tiêu tiền thưởng trên tất cả các tracker của mình trong một dòng thời gian duy nhất.
Các tính năng chính của Dasharr
Hỗ trợ đa trình theo dõi
Bộ thu thập tích hợp sẵn cho hơn hai mươi trình theo dõi riêng tư bao gồm RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP và nhiều hơn nữa dưới một bảng điều khiển duy nhất.
Lịch sử lâu dài
Mọi cuộc thăm dò được lưu trữ trong PostgreSQL để bạn có thể xem cách điểm tải lên, tỷ lệ và điểm thưởng phát triển qua nhiều tuần và tháng thay vì chỉ là ảnh chụp nhanh hiện tại.
Đã lên lịch thu thập
Số liệu thống kê được làm mới tự động mỗi sáu giờ trong nền, vì vậy bảng điều khiển luôn phản ánh hoạt động gần đây mà không cần đồng bộ hóa thủ công.
Kế hoạch tiền thưởng
Theo dõi thu nhập và chi tiêu tiền thưởng trên các trình theo dõi để lên kế hoạch số tiền có thể được phân bổ cho các yêu cầu trong bất kỳ khoảng thời gian đã chọn nào.
OpenAPI được lập tài liệu
Mọi điểm cuối được hiển thị thông qua Swagger UI tại /swagger-ui/ để dữ liệu có thể được truy vấn từ các tập lệnh tùy chỉnh, Grafana hoặc các dashboard khác.
Thiết kế riêng tư
Khóa API của Tracker không bao giờ rời khỏi VPS của bạn — backend giao tiếp trực tiếp với từng trình lập chỉ mục và lưu trữ thông tin xác thực trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của riêng bạn.
Tại sao lại chạy Dasharr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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