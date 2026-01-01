Giảm giá lên đến 69% cho Dasharr

Triển khai Dasharr với 1 nhấp.

Bảng điều khiển tự lưu trữ theo dõi thống kê tải lên, tải xuống và tiền thưởng trên hơn hai mươi trình theo dõi torrent riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dasharr với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Dasharr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dasharr

Dasharr là một dashboard mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust và Vue, dành riêng cho người dùng các tracker torrent riêng tư. Nó định kỳ thăm dò từng indexer bạn bật, lưu trữ lịch sử trong PostgreSQL và hiển thị các xu hướng dài hạn về tải lên, tải xuống, tỷ lệ, điểm thưởng và tiền thưởng mà bản thân các tracker hiếm khi hiển thị ngoài giá trị hiện tại.

Tự host Dasharr trên VPS của bạn giúp giữ mọi API key và toàn bộ lịch sử tài khoản tracker của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một dịch vụ của bên thứ ba. Số liệu thống kê được thu thập sáu giờ một lần trong nền để bạn có thể đối chiếu các lượt tải lên, công cụ tự động và chi tiêu tiền thưởng trên tất cả các tracker của mình trong một dòng thời gian duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dasharr

Hỗ trợ đa trình theo dõi

Bộ thu thập tích hợp sẵn cho hơn hai mươi trình theo dõi riêng tư bao gồm RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP và nhiều hơn nữa dưới một bảng điều khiển duy nhất.

Lịch sử lâu dài

Mọi cuộc thăm dò được lưu trữ trong PostgreSQL để bạn có thể xem cách điểm tải lên, tỷ lệ và điểm thưởng phát triển qua nhiều tuần và tháng thay vì chỉ là ảnh chụp nhanh hiện tại.

Đã lên lịch thu thập

Số liệu thống kê được làm mới tự động mỗi sáu giờ trong nền, vì vậy bảng điều khiển luôn phản ánh hoạt động gần đây mà không cần đồng bộ hóa thủ công.

Kế hoạch tiền thưởng

Theo dõi thu nhập và chi tiêu tiền thưởng trên các trình theo dõi để lên kế hoạch số tiền có thể được phân bổ cho các yêu cầu trong bất kỳ khoảng thời gian đã chọn nào.

OpenAPI được lập tài liệu

Mọi điểm cuối được hiển thị thông qua Swagger UI tại /swagger-ui/ để dữ liệu có thể được truy vấn từ các tập lệnh tùy chỉnh, Grafana hoặc các dashboard khác.

Thiết kế riêng tư

Khóa API của Tracker không bao giờ rời khỏi VPS của bạn — backend giao tiếp trực tiếp với từng trình lập chỉ mục và lưu trữ thông tin xác thực trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của riêng bạn.

Tại sao lại chạy Dasharr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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