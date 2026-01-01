Dasharr là một dashboard mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust và Vue, dành riêng cho người dùng các tracker torrent riêng tư. Nó định kỳ thăm dò từng indexer bạn bật, lưu trữ lịch sử trong PostgreSQL và hiển thị các xu hướng dài hạn về tải lên, tải xuống, tỷ lệ, điểm thưởng và tiền thưởng mà bản thân các tracker hiếm khi hiển thị ngoài giá trị hiện tại.

Tự host Dasharr trên VPS của bạn giúp giữ mọi API key và toàn bộ lịch sử tài khoản tracker của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một dịch vụ của bên thứ ba. Số liệu thống kê được thu thập sáu giờ một lần trong nền để bạn có thể đối chiếu các lượt tải lên, công cụ tự động và chi tiêu tiền thưởng trên tất cả các tracker của mình trong một dòng thời gian duy nhất.