Triển khai API mới chỉ với 1 nhấp.
Cổng LLM hợp nhất để quản lý nhiều nhà cung cấp AI với tính năng theo dõi mức sử dụng, kiểm soát truy cập và cân bằng tải.
Chọn gói VPS cho New API
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với New API
New API là một cổng LLM mã nguồn mở cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và hàng chục nhà cung cấp AI khác. Nó tập trung quản lý khóa API, thực thi hạn mức sử dụng, theo dõi chi phí cho mỗi người dùng hoặc nhóm, và cho phép chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải giữa các nhà cung cấp — tất cả thông qua một bảng điều khiển web.
Tự host New API trên VPS của bạn giúp giữ thông tin xác thực AI nhạy cảm và dữ liệu sử dụng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ phí cổng theo mỗi yêu cầu, và mang lại cho bạn sự linh hoạt để thêm hoặc thay đổi nhà cung cấp mà không cần thay đổi mã ứng dụng của bạn.
Các tính năng chính của New API
Cổng Nhà cung cấp Hợp nhất
Định tuyến yêu cầu đến OpenAI, Claude, Gemini và các LLM khác thông qua một điểm cuối duy nhất, chuyển đổi nhà cung cấp mà không cần thay đổi mã ứng dụng của bạn.
Theo dõi mức sử dụng và Hạn mức
Theo dõi mức tiêu thụ token và chi phí cho mỗi người dùng, nhóm hoặc dự án, đồng thời đặt giới hạn cứng để ngăn chặn chi tiêu AI không mong muốn trên toàn bộ tổ chức của bạn.
Load Balancing và Failover
Phân phối yêu cầu trên nhiều kênh nhà cung cấp và tự động chuyển sang các lựa chọn thay thế khi một nhà cung cấp không khả dụng, tối đa hóa thời gian hoạt động.
Kiểm soát truy cập dựa trên Token
Cấp token API cho các đội và ứng dụng mà không làm lộ thông tin xác thực nhà cung cấp thực tế của bạn, giữ bí mật tập trung và có thể thu hồi bất cứ lúc nào.
Bảng điều khiển web
Quản lý các kênh, người dùng và hạn mức thông qua giao diện web tích hợp với nhật ký sử dụng theo thời gian thực và phân tích mức tiêu thụ.
Tại sao lại chạy New API trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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