New API là một cổng LLM mã nguồn mở cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và hàng chục nhà cung cấp AI khác. Nó tập trung quản lý khóa API, thực thi hạn mức sử dụng, theo dõi chi phí cho mỗi người dùng hoặc nhóm, và cho phép chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải giữa các nhà cung cấp — tất cả thông qua một bảng điều khiển web.

Tự host New API trên VPS của bạn giúp giữ thông tin xác thực AI nhạy cảm và dữ liệu sử dụng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ phí cổng theo mỗi yêu cầu, và mang lại cho bạn sự linh hoạt để thêm hoặc thay đổi nhà cung cấp mà không cần thay đổi mã ứng dụng của bạn.