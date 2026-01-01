Triển khai Rivet với một cú nhấp để cài đặt.
Open-source runtime cho các tác nhân có trạng thái, vận hành các tác nhân AI, ứng dụng cộng tác và quy trình làm việc bền bỉ.
Chọn gói VPS cho Rivet
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rivet
Rivet là một công cụ điều phối mã nguồn mở dành cho Rivet Actors — các tiến trình chạy dài, nhẹ, có trạng thái nằm trong bộ nhớ và được duy trì tự động. Không giống như các môi trường chạy serverless không trạng thái, mỗi actor giữ trạng thái được hỗ trợ bởi SQLite riêng, danh tính có thể định địa chỉ và nhật ký sự kiện, khiến nó phù hợp tự nhiên cho các tác nhân AI, phiên trò chơi nhiều người chơi, trình chỉnh sửa cộng tác và quy trình làm việc bền vững.
Tự hosting Rivet trên VPS của riêng bạn giúp trạng thái actor, bộ nhớ tác nhân và dữ liệu quy trình làm việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cho mỗi lần thực thi. Công cụ đi kèm được trang bị bảng điều khiển Inspector tích hợp để duyệt trạng thái actor, phát lại quy trình làm việc và gỡ lỗi lưu lượng truy cập trực tiếp mà không cần can thiệp vào mã ứng dụng.
Các tính năng chính của Rivet
Tác nhân có trạng thái
Các tiến trình chạy dài với trạng thái trong bộ nhớ, lưu trữ bền vững SQLite và các định danh có thể định địa chỉ ổn định cho các tác nhân AI và các phiên đa người chơi.
Quy trình làm việc bền bỉ
Thời gian chạy quy trình làm việc vẫn hoạt động sau các sự cố và khởi động lại, phát lại lịch sử sự kiện để logic nghiệp vụ tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại.
Trình kiểm tra tích hợp sẵn
Bảng điều khiển trình duyệt để duyệt các cơ sở dữ liệu SQLite của actor, kiểm tra trạng thái quy trình làm việc, giám sát các sự kiện và điều khiển các actor thông qua REPL.
Đa ngôn ngữ SDKs
Kết nối các runner thông qua các SDK RivetKit chính thức dành cho TypeScript, Rust, Python và Swift mà không cần viết lại các dịch vụ hiện có.
Lưu trữ hệ thống tệp
Triển khai đơn nút sẵn sàng cho môi trường sản xuất, được hỗ trợ bởi kho lưu trữ RocksDB nhúng — không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài để bắt đầu.
Lập lịch container
Lên lịch mã người dùng dưới dạng container trên các nút chạy, giúp việc chạy các tác nhân và máy chủ trò chơi cùng với công cụ trở nên đơn giản.
Tại sao lại chạy Rivet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.