Rivet là một công cụ điều phối mã nguồn mở dành cho Rivet Actors — các tiến trình chạy dài, nhẹ, có trạng thái nằm trong bộ nhớ và được duy trì tự động. Không giống như các môi trường chạy serverless không trạng thái, mỗi actor giữ trạng thái được hỗ trợ bởi SQLite riêng, danh tính có thể định địa chỉ và nhật ký sự kiện, khiến nó phù hợp tự nhiên cho các tác nhân AI, phiên trò chơi nhiều người chơi, trình chỉnh sửa cộng tác và quy trình làm việc bền vững.

Tự hosting Rivet trên VPS của riêng bạn giúp trạng thái actor, bộ nhớ tác nhân và dữ liệu quy trình làm việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cho mỗi lần thực thi. Công cụ đi kèm được trang bị bảng điều khiển Inspector tích hợp để duyệt trạng thái actor, phát lại quy trình làm việc và gỡ lỗi lưu lượng truy cập trực tiếp mà không cần can thiệp vào mã ứng dụng.