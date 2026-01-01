Giảm giá lên đến 69% cho Rivet

Triển khai Rivet với một cú nhấp để cài đặt.

Open-source runtime cho các tác nhân có trạng thái, vận hành các tác nhân AI, ứng dụng cộng tác và quy trình làm việc bền bỉ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Rivet với một cú nhấp để cài đặt.

Chọn gói VPS cho Rivet

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Rivet

Rivet là một công cụ điều phối mã nguồn mở dành cho Rivet Actors — các tiến trình chạy dài, nhẹ, có trạng thái nằm trong bộ nhớ và được duy trì tự động. Không giống như các môi trường chạy serverless không trạng thái, mỗi actor giữ trạng thái được hỗ trợ bởi SQLite riêng, danh tính có thể định địa chỉ và nhật ký sự kiện, khiến nó phù hợp tự nhiên cho các tác nhân AI, phiên trò chơi nhiều người chơi, trình chỉnh sửa cộng tác và quy trình làm việc bền vững.

Tự hosting Rivet trên VPS của riêng bạn giúp trạng thái actor, bộ nhớ tác nhân và dữ liệu quy trình làm việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cho mỗi lần thực thi. Công cụ đi kèm được trang bị bảng điều khiển Inspector tích hợp để duyệt trạng thái actor, phát lại quy trình làm việc và gỡ lỗi lưu lượng truy cập trực tiếp mà không cần can thiệp vào mã ứng dụng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Rivet

Tác nhân có trạng thái

Các tiến trình chạy dài với trạng thái trong bộ nhớ, lưu trữ bền vững SQLite và các định danh có thể định địa chỉ ổn định cho các tác nhân AI và các phiên đa người chơi.

Quy trình làm việc bền bỉ

Thời gian chạy quy trình làm việc vẫn hoạt động sau các sự cố và khởi động lại, phát lại lịch sử sự kiện để logic nghiệp vụ tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại.

Trình kiểm tra tích hợp sẵn

Bảng điều khiển trình duyệt để duyệt các cơ sở dữ liệu SQLite của actor, kiểm tra trạng thái quy trình làm việc, giám sát các sự kiện và điều khiển các actor thông qua REPL.

Đa ngôn ngữ SDKs

Kết nối các runner thông qua các SDK RivetKit chính thức dành cho TypeScript, Rust, Python và Swift mà không cần viết lại các dịch vụ hiện có.

Lưu trữ hệ thống tệp

Triển khai đơn nút sẵn sàng cho môi trường sản xuất, được hỗ trợ bởi kho lưu trữ RocksDB nhúng — không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài để bắt đầu.

Lập lịch container

Lên lịch mã người dùng dưới dạng container trên các nút chạy, giúp việc chạy các tác nhân và máy chủ trò chơi cùng với công cụ trở nên đơn giản.

Tại sao lại chạy Rivet trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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