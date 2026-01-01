Triển khai Friendica với 1 nhấp.
Mạng xã hội fediverse tự host mạnh mẽ, liên kết với Mastodon, Diaspora, ActivityPub và nhiều nền tảng khác.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Friendica
Friendica là một trong những mạng xã hội tự lưu trữ lâu đời nhất và có khả năng tương tác cao nhất trong fediverse. Nó liên kết đồng thời qua ActivityPub, Diaspora và giao thức DFRN riêng của nó — nghĩa là phiên bản Friendica của bạn có thể kết nối với Mastodon, Misskey, Pixelfed, các pod Diaspora và hàng chục mạng khác từ một tài khoản duy nhất. Không giống như các nền tảng mới hơn tập trung vào một giao thức, Friendica được xây dựng có chủ đích để đạt được khả năng liên kết tối đa trên toàn bộ web xã hội phi tập trung.
Chạy Friendica trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu danh tính xã hội và dữ liệu của bạn. Bạn chọn các quy tắc, quyết định liên kết với mạng nào và giữ tất cả bài đăng, liên hệ và phương tiện truyền thông dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có quảng cáo và không có nền tảng nào có thể biến mất hoặc thay đổi điều khoản của nó vào ngày mai.
Các tính năng chính của Friendica
Liên đoàn toàn cầu
Kết nối đồng thời với mạng ActivityPub, Diaspora và DFRN — theo dõi và tương tác với người dùng Mastodon, Misskey, Pixelfed và Diaspora từ một tài khoản.
Định dạng bài đăng phong phú
Hỗ trợ các bài đăng dài với định dạng BBCode và Markdown đầy đủ, hình ảnh nội tuyến, tệp đính kèm và các cuộc thăm dò ý kiến — vượt xa giới hạn 500 ký tự của các nền tảng tiểu blog.
Liên hệ cho quyền riêng tư
Kiểm soát đối tượng chi tiết cho mỗi bài đăng — chia sẻ với mọi người, các nhóm liên hệ cụ thể hoặc các cá nhân — mang lại cho bạn quyền riêng tư cấp độ Mastodon với cơ chế nhóm kiểu Facebook.
Diễn đàn và kênh nhóm
Tạo tài khoản diễn đàn dựa trên chủ đề mà bất kỳ người dùng fediverse nào cũng có thể gắn thẻ vào, cho phép các cuộc thảo luận cộng đồng theo chuỗi trên khắp các ranh giới mạng.
Sự kiện và lịch
Tạo sự kiện tích hợp sẵn với chức năng RSVP và lịch cá nhân đồng bộ hóa trên các liên hệ liên kết, hữu ích cho việc điều phối cộng đồng mà không cần công cụ bên ngoài.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Friendica với các tiện ích bổ sung chính thức cho xác thực LDAP, lưu trữ S3, thông báo đẩy, các nhà cung cấp OAuth bổ sung và đăng chéo lên các nền tảng khác.
Tại sao lại chạy Friendica trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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