Friendica là một trong những mạng xã hội tự lưu trữ lâu đời nhất và có khả năng tương tác cao nhất trong fediverse. Nó liên kết đồng thời qua ActivityPub, Diaspora và giao thức DFRN riêng của nó — nghĩa là phiên bản Friendica của bạn có thể kết nối với Mastodon, Misskey, Pixelfed, các pod Diaspora và hàng chục mạng khác từ một tài khoản duy nhất. Không giống như các nền tảng mới hơn tập trung vào một giao thức, Friendica được xây dựng có chủ đích để đạt được khả năng liên kết tối đa trên toàn bộ web xã hội phi tập trung.

Chạy Friendica trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu danh tính xã hội và dữ liệu của bạn. Bạn chọn các quy tắc, quyết định liên kết với mạng nào và giữ tất cả bài đăng, liên hệ và phương tiện truyền thông dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có quảng cáo và không có nền tảng nào có thể biến mất hoặc thay đổi điều khoản của nó vào ngày mai.