Giảm giá lên đến 69% cho Bluesky PDS

Triển khai Bluesky PDS với một nhấp cài đặt.

Máy chủ dữ liệu cá nhân tự lưu trữ cho mạng Bluesky, mang đến cho bạn toàn quyền sở hữu danh tính xã hội và nội dung của mình.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Bluesky PDS với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Bluesky PDS

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bluesky PDS

Bluesky PDS (Máy chủ dữ liệu cá nhân) là thành phần nền tảng để tham gia mạng xã hội Bluesky theo cách riêng của bạn. Được xây dựng trên Giao thức AT, nó lưu trữ biểu đồ xã hội, bài đăng và phương tiện của bạn, quản lý danh tính phi tập trung (DID) của bạn và đồng bộ hóa với mạng lưới Bluesky rộng lớn hơn — tất cả mà không phụ thuộc vào bất kỳ công ty hoặc nền tảng đơn lẻ nào.

Việc chạy PDS của riêng bạn có nghĩa là nội dung và mối quan hệ người theo dõi của bạn có tính gọn nhẹ: nếu bạn thay đổi nhà cung cấp hosting, dữ liệu của bạn sẽ di chuyển cùng bạn. Bản triển khai này bao gồm bộ nhớ lưu trữ cố định, công cụ quản lý pdsadmin và tích hợp đầy đủ với các dịch vụ Bluesky relay và app view để bạn có thể sử dụng bất kỳ client tương thích Bluesky nào ngay sau khi thiết lập.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bluesky PDS

Toàn quyền sở hữu dữ liệu

Bài đăng, lượt thích và biểu đồ xã hội của bạn được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn theo AT Protocol, giúp chúng hoàn toàn có thể di chuyển được và độc lập với bất kỳ nền tảng nào.

Danh tính phi tập trung

PDS quản lý DID (Decentralized Identifier) của bạn, mang lại cho bạn một danh tính bền vững, tự chủ mà không thể bị thu hồi bởi một dịch vụ bên thứ ba.

Quản lý Tên miền Tùy chỉnh

Lưu trữ Bluesky handle của bạn trên domain riêng, củng cố danh tính và khẳng định sự hiện diện độc đáo của bạn.

Tương thích mạng đầy đủ

Tự động đồng bộ hóa với relay của Bluesky để nội dung của bạn xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu toàn cầu và có thể truy cập từ bất kỳ client hoặc ứng dụng Bluesky nào.

Công cụ quản trị tích hợp sẵn

Công cụ pdsadmin đi kèm cho phép bạn quản lý tài khoản, xoay vòng khóa và xử lý các tác vụ quản trị máy chủ trực tiếp từ dòng lệnh.

Tại sao lại chạy Bluesky PDS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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