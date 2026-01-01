Bluesky PDS (Máy chủ dữ liệu cá nhân) là thành phần nền tảng để tham gia mạng xã hội Bluesky theo cách riêng của bạn. Được xây dựng trên Giao thức AT, nó lưu trữ biểu đồ xã hội, bài đăng và phương tiện của bạn, quản lý danh tính phi tập trung (DID) của bạn và đồng bộ hóa với mạng lưới Bluesky rộng lớn hơn — tất cả mà không phụ thuộc vào bất kỳ công ty hoặc nền tảng đơn lẻ nào.

Việc chạy PDS của riêng bạn có nghĩa là nội dung và mối quan hệ người theo dõi của bạn có tính gọn nhẹ: nếu bạn thay đổi nhà cung cấp hosting, dữ liệu của bạn sẽ di chuyển cùng bạn. Bản triển khai này bao gồm bộ nhớ lưu trữ cố định, công cụ quản lý pdsadmin và tích hợp đầy đủ với các dịch vụ Bluesky relay và app view để bạn có thể sử dụng bất kỳ client tương thích Bluesky nào ngay sau khi thiết lập.