Triển khai Bluesky PDS với một nhấp cài đặt.
Máy chủ dữ liệu cá nhân tự lưu trữ cho mạng Bluesky, mang đến cho bạn toàn quyền sở hữu danh tính xã hội và nội dung của mình.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Bluesky PDS
Bluesky PDS (Máy chủ dữ liệu cá nhân) là thành phần nền tảng để tham gia mạng xã hội Bluesky theo cách riêng của bạn. Được xây dựng trên Giao thức AT, nó lưu trữ biểu đồ xã hội, bài đăng và phương tiện của bạn, quản lý danh tính phi tập trung (DID) của bạn và đồng bộ hóa với mạng lưới Bluesky rộng lớn hơn — tất cả mà không phụ thuộc vào bất kỳ công ty hoặc nền tảng đơn lẻ nào.
Việc chạy PDS của riêng bạn có nghĩa là nội dung và mối quan hệ người theo dõi của bạn có tính gọn nhẹ: nếu bạn thay đổi nhà cung cấp hosting, dữ liệu của bạn sẽ di chuyển cùng bạn. Bản triển khai này bao gồm bộ nhớ lưu trữ cố định, công cụ quản lý pdsadmin và tích hợp đầy đủ với các dịch vụ Bluesky relay và app view để bạn có thể sử dụng bất kỳ client tương thích Bluesky nào ngay sau khi thiết lập.
Các tính năng chính của Bluesky PDS
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Bài đăng, lượt thích và biểu đồ xã hội của bạn được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn theo AT Protocol, giúp chúng hoàn toàn có thể di chuyển được và độc lập với bất kỳ nền tảng nào.
Danh tính phi tập trung
PDS quản lý DID (Decentralized Identifier) của bạn, mang lại cho bạn một danh tính bền vững, tự chủ mà không thể bị thu hồi bởi một dịch vụ bên thứ ba.
Quản lý Tên miền Tùy chỉnh
Lưu trữ Bluesky handle của bạn trên domain riêng, củng cố danh tính và khẳng định sự hiện diện độc đáo của bạn.
Tương thích mạng đầy đủ
Tự động đồng bộ hóa với relay của Bluesky để nội dung của bạn xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu toàn cầu và có thể truy cập từ bất kỳ client hoặc ứng dụng Bluesky nào.
Công cụ quản trị tích hợp sẵn
Công cụ pdsadmin đi kèm cho phép bạn quản lý tài khoản, xoay vòng khóa và xử lý các tác vụ quản trị máy chủ trực tiếp từ dòng lệnh.
Tại sao lại chạy Bluesky PDS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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