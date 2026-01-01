Triển khai ManageIQ chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý hybrid cloud mã nguồn mở dành cho máy ảo, container, mạng và lưu trữ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với ManageIQ
ManageIQ là một nền tảng quản lý đám mây và điều phối mã nguồn mở — dự án nguồn mở đằng sau Red Hat CloudForms — hợp nhất các hoạt động trên máy ảo, container, đám mây công cộng và mạng dưới một bảng điều khiển duy nhất. Nền tảng này khám phá cơ sở hạ tầng trên VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud và nhiều hơn nữa, sau đó áp dụng chính sách, tự động hóa và tính phí lên trên.
Tự lưu trữ ManageIQ giúp giữ dữ liệu kiểm kê, quy trình làm việc tự động hóa và định nghĩa chính sách của bạn trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, không có phí cấp phép cho mỗi nút. Container tất cả trong một này tích hợp thiết bị, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và memcached để bạn có thể đánh giá toàn bộ nền tảng từ một lần triển khai duy nhất.
Các tính năng chính của ManageIQ
Danh mục Hybrid cloud
Khám phá và theo dõi VMs, containers, mạng và lưu trữ trên khắp VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure và Google Cloud từ một bảng điều khiển.
Chính sách và tuân thủ
Xác định các chính sách tự động phát hiện sai lệch, thực thi gắn thẻ và khắc phục các khối lượng công việc không tuân thủ trên mọi nhà cung cấp được quản lý.
Công cụ tự động hóa
Chạy tự động hóa Ruby theo sự kiện, các playbook Ansible và quy trình làm việc phê duyệt để cấp phát, ngừng sử dụng và cấu hình lại tài nguyên ở quy mô lớn.
Danh mục tự phục vụ
Xuất bản danh mục dịch vụ với hạn ngạch và phê duyệt để các nhóm có thể yêu cầu máy ảo, vùng chứa hoặc ngăn xếp mà không cần tạo yêu cầu hỗ trợ.
Hoàn trả và đo lường
Phân bổ chi phí hạ tầng trở lại cho người thuê, dự án hoặc phòng ban với các gói cước dựa trên mức sử dụng CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng.
REST API và CLI
Điều khiển mọi hành động trên bảng điều khiển từ một REST API có phiên bản hoặc dòng lệnh miqcli cho các quy trình làm việc cơ sở hạ tầng theo phong cách GitOps.
Tại sao lại chạy ManageIQ trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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