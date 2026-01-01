ManageIQ là một nền tảng quản lý đám mây và điều phối mã nguồn mở — dự án nguồn mở đằng sau Red Hat CloudForms — hợp nhất các hoạt động trên máy ảo, container, đám mây công cộng và mạng dưới một bảng điều khiển duy nhất. Nền tảng này khám phá cơ sở hạ tầng trên VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud và nhiều hơn nữa, sau đó áp dụng chính sách, tự động hóa và tính phí lên trên.

Tự lưu trữ ManageIQ giúp giữ dữ liệu kiểm kê, quy trình làm việc tự động hóa và định nghĩa chính sách của bạn trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, không có phí cấp phép cho mỗi nút. Container tất cả trong một này tích hợp thiết bị, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và memcached để bạn có thể đánh giá toàn bộ nền tảng từ một lần triển khai duy nhất.