Triển khai SolidInvoice với 1 nhấp cài đặt.
Ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở dựa trên Symfony dành cho người làm việc tự do và doanh nghiệp nhỏ để quản lý khách hàng, báo giá và thanh toán.
Chọn gói VPS cho SolidInvoice
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SolidInvoice
SolidInvoice là một ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở được xây dựng trên framework Symfony, được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp nhỏ cần một công cụ thanh toán rõ ràng, tập trung mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ quy trình từ báo giá đến thu tiền: quản lý khách hàng và liên hệ, gửi báo giá có thể chuyển đổi thành hóa đơn, theo dõi thanh toán và cấu hình thuế cũng như tiền tệ để phù hợp với khu vực pháp lý của bạn.
Việc tự host SolidInvoice trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử hóa đơn và dữ liệu thanh toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có giá theo người dùng, không có phí theo hóa đơn và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào thông tin tài chính nhạy cảm. Một trình hướng dẫn chạy lần đầu sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản quản trị viên ban đầu, và dịch vụ MySQL đi kèm lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch đằng sau HTTPS được quản lý bởi Traefik ngay từ lần triển khai đầu tiên.
Các tính năng chính của SolidInvoice
Báo giá và hóa đơn
Tạo báo giá chuyên nghiệp có thể chuyển đổi thành hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp trong toàn bộ quy trình từ bán hàng đến lập hóa đơn.
Quản lý khách hàng
Theo dõi khách hàng, liên hệ và số dư tín dụng trong một thư mục trung tâm với lịch sử hóa đơn cho từng khách hàng và số dư chưa thanh toán.
Hóa đơn định kỳ
Lên lịch hóa đơn định kỳ cho khách hàng giữ chân và thanh toán thuê bao, với tính năng tự động tạo theo chu kỳ bạn đã định.
Theo dõi thanh toán
Ghi nhận các khoản thanh toán một phần và toàn bộ cho hóa đơn, với sự hỗ trợ tích hợp cho các cổng thanh toán mở rộng như Stripe và PayPal.
Đa tiền tệ và thuế
Lập hóa đơn cho khách hàng quốc tế bằng tiền tệ địa phương của họ và cấu hình nhiều mức thuế để xử lý các cấu trúc thuế VAT, GST và thuế khu vực.
Xây dựng trên Symfony
Được xây dựng trên nền tảng framework PHP Symfony đã trưởng thành, cung cấp một nền tảng ổn định, có khả năng mở rộng với lịch sử bảo trì lâu dài.
Tại sao lại chạy SolidInvoice trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.