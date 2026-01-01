Giảm giá lên đến 69% cho SolidInvoice

Triển khai SolidInvoice với 1 nhấp cài đặt.

Ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở dựa trên Symfony dành cho người làm việc tự do và doanh nghiệp nhỏ để quản lý khách hàng, báo giá và thanh toán.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SolidInvoice với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho SolidInvoice

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SolidInvoice

SolidInvoice là một ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở được xây dựng trên framework Symfony, được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp nhỏ cần một công cụ thanh toán rõ ràng, tập trung mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ quy trình từ báo giá đến thu tiền: quản lý khách hàng và liên hệ, gửi báo giá có thể chuyển đổi thành hóa đơn, theo dõi thanh toán và cấu hình thuế cũng như tiền tệ để phù hợp với khu vực pháp lý của bạn.

Việc tự host SolidInvoice trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử hóa đơn và dữ liệu thanh toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có giá theo người dùng, không có phí theo hóa đơn và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào thông tin tài chính nhạy cảm. Một trình hướng dẫn chạy lần đầu sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản quản trị viên ban đầu, và dịch vụ MySQL đi kèm lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch đằng sau HTTPS được quản lý bởi Traefik ngay từ lần triển khai đầu tiên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SolidInvoice

Báo giá và hóa đơn

Tạo báo giá chuyên nghiệp có thể chuyển đổi thành hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột, loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp trong toàn bộ quy trình từ bán hàng đến lập hóa đơn.

Quản lý khách hàng

Theo dõi khách hàng, liên hệ và số dư tín dụng trong một thư mục trung tâm với lịch sử hóa đơn cho từng khách hàng và số dư chưa thanh toán.

Hóa đơn định kỳ

Lên lịch hóa đơn định kỳ cho khách hàng giữ chân và thanh toán thuê bao, với tính năng tự động tạo theo chu kỳ bạn đã định.

Theo dõi thanh toán

Ghi nhận các khoản thanh toán một phần và toàn bộ cho hóa đơn, với sự hỗ trợ tích hợp cho các cổng thanh toán mở rộng như Stripe và PayPal.

Đa tiền tệ và thuế

Lập hóa đơn cho khách hàng quốc tế bằng tiền tệ địa phương của họ và cấu hình nhiều mức thuế để xử lý các cấu trúc thuế VAT, GST và thuế khu vực.

Xây dựng trên Symfony

Được xây dựng trên nền tảng framework PHP Symfony đã trưởng thành, cung cấp một nền tảng ổn định, có khả năng mở rộng với lịch sử bảo trì lâu dài.

Tại sao lại chạy SolidInvoice trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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