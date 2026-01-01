SolidInvoice là một ứng dụng lập hóa đơn mã nguồn mở được xây dựng trên framework Symfony, được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và doanh nghiệp nhỏ cần một công cụ thanh toán rõ ràng, tập trung mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ quy trình từ báo giá đến thu tiền: quản lý khách hàng và liên hệ, gửi báo giá có thể chuyển đổi thành hóa đơn, theo dõi thanh toán và cấu hình thuế cũng như tiền tệ để phù hợp với khu vực pháp lý của bạn.

Việc tự host SolidInvoice trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử hóa đơn và dữ liệu thanh toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có giá theo người dùng, không có phí theo hóa đơn và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào thông tin tài chính nhạy cảm. Một trình hướng dẫn chạy lần đầu sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản quản trị viên ban đầu, và dịch vụ MySQL đi kèm lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch đằng sau HTTPS được quản lý bởi Traefik ngay từ lần triển khai đầu tiên.