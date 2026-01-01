Triển khai Svix với cài đặt một nhấp.
Dịch vụ phân phối webhook mã nguồn mở với tính năng thử lại tự động, ký tin nhắn và cổng thông tin điểm cuối khách hàng có thể nhúng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Svix
Svix là một nền tảng phân phối webhook mã nguồn mở, sẵn sàng cho doanh nghiệp, xử lý mọi thứ liên quan đến việc gửi webhook đáng tin cậy ở quy mô lớn. Nó quản lý việc thử lại tự động với thời gian chờ tăng dần theo cấp số nhân, giám sát tình trạng điểm cuối, ký và xác minh tin nhắn, cùng với nhật ký kiểm tra đầy đủ của mọi lần gửi — để bạn không phải tự xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng nào trong số này.
Một thành phần cổng thông tin có thể nhúng cho phép khách hàng của ứng dụng của bạn tự quản lý các điểm cuối webhook và đăng ký sự kiện của họ. Được xây dựng bằng Rust để đạt hiệu suất, Svix chạy với PostgreSQL và Redis, và cung cấp một REST API với các SDK chính thức cho tất cả các ngôn ngữ chính. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu webhook dưới sự kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Svix
Tự động thử lại
Các lần gửi webhook thất bại sẽ tự động được thử lại với thời gian chờ tăng dần, đảm bảo tin nhắn đến được đích ngay cả trong thời gian ngừng hoạt động tạm thời.
Ký tin nhắn
Tất cả các webhook gửi đi được ký bằng HMAC-SHA256 hoặc Ed25519, cho phép người nhận xác minh bằng mật mã tính xác thực của mọi tin nhắn.
Cổng nhúng
Triển khai một cổng quản lý webhook được xây dựng sẵn mà khách hàng của bạn có thể sử dụng để đăng ký các điểm cuối và đăng ký sự kiện — không yêu cầu giao diện người dùng tùy chỉnh.
Nhật ký kiểm toán Giao hàng
Mọi nỗ lực gửi đều được ghi lại với đầy đủ chi tiết yêu cầu và phản hồi, giúp dễ dàng gỡ lỗi các sự cố và phát lại các sự kiện bị bỏ lỡ.
SDK đa ngôn ngữ
SDK client chính thức cho Python, TypeScript, Go, Java, Ruby và C# cho phép bạn tích hợp Svix vào bất kỳ backend nào chỉ trong vài phút.
Tại sao lại chạy Svix trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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