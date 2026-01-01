Svix là một nền tảng phân phối webhook mã nguồn mở, sẵn sàng cho doanh nghiệp, xử lý mọi thứ liên quan đến việc gửi webhook đáng tin cậy ở quy mô lớn. Nó quản lý việc thử lại tự động với thời gian chờ tăng dần theo cấp số nhân, giám sát tình trạng điểm cuối, ký và xác minh tin nhắn, cùng với nhật ký kiểm tra đầy đủ của mọi lần gửi — để bạn không phải tự xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng nào trong số này.

Một thành phần cổng thông tin có thể nhúng cho phép khách hàng của ứng dụng của bạn tự quản lý các điểm cuối webhook và đăng ký sự kiện của họ. Được xây dựng bằng Rust để đạt hiệu suất, Svix chạy với PostgreSQL và Redis, và cung cấp một REST API với các SDK chính thức cho tất cả các ngôn ngữ chính. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu webhook dưới sự kiểm soát của bạn.