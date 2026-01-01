Triển khai GrowthBook chỉ với một nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B với phân tích thử nghiệm tích hợp kho dữ liệu.
Chọn gói VPS cho GrowthBook
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GrowthBook
GrowthBook là một nền tảng mã nguồn mở dành cho gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B, giúp các nhóm kỹ thuật và sản phẩm kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng thử nghiệm của họ. Nó kết nối trực tiếp với kho dữ liệu hiện có của bạn — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse hoặc PostgreSQL — để kết quả thử nghiệm được phân tích ngay tại nơi dữ liệu của bạn đã tồn tại, mà không cần truyền các sự kiện qua dịch vụ của bên thứ ba.
Tự host GrowthBook trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi, giữ cấu hình thử nghiệm và dữ liệu người dùng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đồng thời cho phép số lượng thành viên nhóm và thử nghiệm không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định — điều này rất quan trọng đối với các nhóm trong các ngành công nghiệp được quản lý hoặc đang xây dựng các sản phẩm nhạy cảm về quyền riêng tư.
Các tính năng chính của GrowthBook
A/B Testing nâng cao
Thực hiện các thử nghiệm với các phương pháp thống kê Bayesian và frequentist, giảm phương sai CUPED, và thử nghiệm tuần tự để đưa ra kết luận nhanh hơn với độ chính xác cao hơn.
Quản lý Cờ tính năng
Triển khai tính năng mục tiêu theo thuộc tính người dùng, tỷ lệ phần trăm hoặc cờ điều kiện tiên quyết, cho phép phát hành dần dần và khôi phục ngay lập tức mà không cần triển khai mới.
Phân tích gốc Kho dữ liệu
Số liệu thử nghiệm được tính toán trực tiếp trong BigQuery, Snowflake, Redshift hoặc PostgreSQL, giữ dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng hiện có của bạn.
Các SDK đa ngôn ngữ
Tích hợp GrowthBook vào bất kỳ nền tảng nào với các SDK chính thức dành cho React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android và nhiều nền tảng khác.
Trình chỉnh sửa thử nghiệm trực quan
Chạy thử nghiệm A/B không cần code trên các trang web bằng trình chỉnh sửa trực quan, mà không yêu cầu thay đổi kỹ thuật đối với codebase của ứng dụng.
Tại sao lại chạy GrowthBook trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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