Giảm giá lên đến 69% cho GrowthBook

Triển khai GrowthBook chỉ với một nhấp.

Nền tảng mã nguồn mở gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B với phân tích thử nghiệm tích hợp kho dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai GrowthBook chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho GrowthBook

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với GrowthBook

GrowthBook là một nền tảng mã nguồn mở dành cho gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B, giúp các nhóm kỹ thuật và sản phẩm kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng thử nghiệm của họ. Nó kết nối trực tiếp với kho dữ liệu hiện có của bạn — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse hoặc PostgreSQL — để kết quả thử nghiệm được phân tích ngay tại nơi dữ liệu của bạn đã tồn tại, mà không cần truyền các sự kiện qua dịch vụ của bên thứ ba.

Tự host GrowthBook trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi, giữ cấu hình thử nghiệm và dữ liệu người dùng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đồng thời cho phép số lượng thành viên nhóm và thử nghiệm không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định — điều này rất quan trọng đối với các nhóm trong các ngành công nghiệp được quản lý hoặc đang xây dựng các sản phẩm nhạy cảm về quyền riêng tư.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của GrowthBook

A/B Testing nâng cao

Thực hiện các thử nghiệm với các phương pháp thống kê Bayesian và frequentist, giảm phương sai CUPED, và thử nghiệm tuần tự để đưa ra kết luận nhanh hơn với độ chính xác cao hơn.

Quản lý Cờ tính năng

Triển khai tính năng mục tiêu theo thuộc tính người dùng, tỷ lệ phần trăm hoặc cờ điều kiện tiên quyết, cho phép phát hành dần dần và khôi phục ngay lập tức mà không cần triển khai mới.

Phân tích gốc Kho dữ liệu

Số liệu thử nghiệm được tính toán trực tiếp trong BigQuery, Snowflake, Redshift hoặc PostgreSQL, giữ dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng hiện có của bạn.

Các SDK đa ngôn ngữ

Tích hợp GrowthBook vào bất kỳ nền tảng nào với các SDK chính thức dành cho React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android và nhiều nền tảng khác.

Trình chỉnh sửa thử nghiệm trực quan

Chạy thử nghiệm A/B không cần code trên các trang web bằng trình chỉnh sửa trực quan, mà không yêu cầu thay đổi kỹ thuật đối với codebase của ứng dụng.

Tại sao lại chạy GrowthBook trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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