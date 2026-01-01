GrowthBook là một nền tảng mã nguồn mở dành cho gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B, giúp các nhóm kỹ thuật và sản phẩm kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng thử nghiệm của họ. Nó kết nối trực tiếp với kho dữ liệu hiện có của bạn — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse hoặc PostgreSQL — để kết quả thử nghiệm được phân tích ngay tại nơi dữ liệu của bạn đã tồn tại, mà không cần truyền các sự kiện qua dịch vụ của bên thứ ba.

Tự host GrowthBook trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi, giữ cấu hình thử nghiệm và dữ liệu người dùng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đồng thời cho phép số lượng thành viên nhóm và thử nghiệm không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định — điều này rất quan trọng đối với các nhóm trong các ngành công nghiệp được quản lý hoặc đang xây dựng các sản phẩm nhạy cảm về quyền riêng tư.