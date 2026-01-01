Giảm giá lên đến 69% cho ownCloud

Triển khai ownCloud với 1 nhấp.

Nền tảng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp mã nguồn mở, cung cấp cho bạn một đám mây riêng tư cho tài liệu, ảnh và dữ liệu của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ownCloud với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho ownCloud

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ownCloud

ownCloud là một nền tảng đồng bộ và chia sẻ tệp tự lưu trữ mang lại sự tiện lợi của lưu trữ đám mây — truy cập từ mọi nơi, đồng bộ trên các thiết bị, chia sẻ với đồng đội — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như Google Drive hoặc Dropbox, ownCloud lưu trữ tệp của bạn trên máy chủ riêng của bạn, giữ các tài liệu và dữ liệu nhạy cảm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.

Được sử dụng bởi các doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân quan tâm đến quyền riêng tư trên toàn thế giới, ownCloud hỗ trợ lập phiên bản tệp, quyền chia sẻ chi tiết và các ứng dụng đồng bộ cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android. Triển khai này bao gồm MariaDB để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và Redis để bộ nhớ đệm hiệu suất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ownCloud

Đồng bộ đa thiết bị

Ứng dụng máy tính để bàn cho Windows, macOS và Linux cùng với ứng dụng iOS và Android giúp đồng bộ hóa các tệp trên tất cả các thiết bị của bạn một cách tự động.

Chia sẻ tệp chi tiết

Chia sẻ tệp và thư mục với người dùng nội bộ hoặc khách bên ngoài, với các quyền kiểm soát về xem, chỉnh sửa, chia sẻ lại và ngày hết hạn liên kết.

Lập phiên bản tệp

Mỗi lần chỉnh sửa tệp sẽ tạo ra một phiên bản mới mà bạn có thể duyệt và khôi phục, giúp bảo vệ khỏi việc ghi đè nhầm và mất dữ liệu.

Truy cập WebDAV

Gắn ownCloud dưới dạng ổ đĩa mạng trên bất kỳ hệ điều hành nào bằng cách sử dụng máy chủ WebDAV tích hợp sẵn mà không cần cài đặt ứng dụng đồng bộ chuyên dụng.

Thị trường ứng dụng

Mở rộng chức năng với các ứng dụng để chỉnh sửa tài liệu văn phòng, quét antivirus, xác thực LDAP và đăng nhập hai yếu tố từ marketplace của ownCloud.

Tại sao lại chạy ownCloud trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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