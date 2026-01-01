ownCloud là một nền tảng đồng bộ và chia sẻ tệp tự lưu trữ mang lại sự tiện lợi của lưu trữ đám mây — truy cập từ mọi nơi, đồng bộ trên các thiết bị, chia sẻ với đồng đội — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như Google Drive hoặc Dropbox, ownCloud lưu trữ tệp của bạn trên máy chủ riêng của bạn, giữ các tài liệu và dữ liệu nhạy cảm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.

Được sử dụng bởi các doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân quan tâm đến quyền riêng tư trên toàn thế giới, ownCloud hỗ trợ lập phiên bản tệp, quyền chia sẻ chi tiết và các ứng dụng đồng bộ cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android. Triển khai này bao gồm MariaDB để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và Redis để bộ nhớ đệm hiệu suất.