Triển khai ownCloud với 1 nhấp.
Nền tảng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp mã nguồn mở, cung cấp cho bạn một đám mây riêng tư cho tài liệu, ảnh và dữ liệu của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ownCloud
ownCloud là một nền tảng đồng bộ và chia sẻ tệp tự lưu trữ mang lại sự tiện lợi của lưu trữ đám mây — truy cập từ mọi nơi, đồng bộ trên các thiết bị, chia sẻ với đồng đội — hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như Google Drive hoặc Dropbox, ownCloud lưu trữ tệp của bạn trên máy chủ riêng của bạn, giữ các tài liệu và dữ liệu nhạy cảm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.
Được sử dụng bởi các doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân quan tâm đến quyền riêng tư trên toàn thế giới, ownCloud hỗ trợ lập phiên bản tệp, quyền chia sẻ chi tiết và các ứng dụng đồng bộ cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android. Triển khai này bao gồm MariaDB để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và Redis để bộ nhớ đệm hiệu suất.
Các tính năng chính của ownCloud
Đồng bộ đa thiết bị
Ứng dụng máy tính để bàn cho Windows, macOS và Linux cùng với ứng dụng iOS và Android giúp đồng bộ hóa các tệp trên tất cả các thiết bị của bạn một cách tự động.
Chia sẻ tệp chi tiết
Chia sẻ tệp và thư mục với người dùng nội bộ hoặc khách bên ngoài, với các quyền kiểm soát về xem, chỉnh sửa, chia sẻ lại và ngày hết hạn liên kết.
Lập phiên bản tệp
Mỗi lần chỉnh sửa tệp sẽ tạo ra một phiên bản mới mà bạn có thể duyệt và khôi phục, giúp bảo vệ khỏi việc ghi đè nhầm và mất dữ liệu.
Truy cập WebDAV
Gắn ownCloud dưới dạng ổ đĩa mạng trên bất kỳ hệ điều hành nào bằng cách sử dụng máy chủ WebDAV tích hợp sẵn mà không cần cài đặt ứng dụng đồng bộ chuyên dụng.
Thị trường ứng dụng
Mở rộng chức năng với các ứng dụng để chỉnh sửa tài liệu văn phòng, quét antivirus, xác thực LDAP và đăng nhập hai yếu tố từ marketplace của ownCloud.
Tại sao lại chạy ownCloud trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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