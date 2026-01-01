Triển khai Calibre-Web chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao diện web hiện đại cho thư viện sách điện tử Calibre của bạn, có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt.
Chọn gói VPS cho Calibre-Web
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Calibre-Web
Calibre-Web cung cấp một giao diện sạch sẽ, dựa trên trình duyệt để quản lý và đọc sách điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Calibre. Nó hỗ trợ các định dạng EPUB, PDF, MOBI, AZW3 và truyện tranh, bao gồm trình đọc sách điện tử tích hợp với các chủ đề có thể tùy chỉnh, và cho phép nhiều người dùng duy trì danh sách đọc và tiến độ riêng biệt — tất cả mà không cần ứng dụng Calibre trên máy tính để bàn.
Tự lưu trữ Calibre-Web trên VPS của bạn mang đến cho bạn một thư viện kỹ thuật số cá nhân có thể truy cập từ mọi nơi, không theo dõi, không giới hạn DRM và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu đọc và bộ sưu tập của bạn.
Các tính năng chính của Calibre-Web
Trình đọc Ebook tích hợp sẵn
Đọc EPUB và các định dạng khác trực tiếp trên trình duyệt với phông chữ, chủ đề có thể điều chỉnh và theo dõi tiến độ đọc.
Hỗ trợ đa người dùng
Mỗi người dùng có danh sách đọc cá nhân, tiến độ và tùy chọn mà không cần chia sẻ một tài khoản duy nhất hoặc chế độ xem bộ sưu tập.
Hỗ trợ nhiều định dạng
Xử lý EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR và CBZ để toàn bộ thư viện của bạn — sách, truyện tranh và tạp chí — nằm gọn trong một nơi duy nhất.
Gửi đến thiết bị
Gửi sách trực tiếp đến Kindle hoặc các thiết bị đọc sách điện tử khác, để thiết bị yêu thích của bạn luôn có nội dung bạn muốn mà không cần chuyển thủ công.
Quản lý Metadata
Chỉnh sửa chi tiết sách, bìa, thẻ và thông tin bộ truyện để giữ cho thư viện luôn được tổ chức ngăn nắp và dễ tìm kiếm khi nó phát triển.
Tại sao lại chạy Calibre-Web trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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