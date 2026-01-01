Calibre-Web cung cấp một giao diện sạch sẽ, dựa trên trình duyệt để quản lý và đọc sách điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Calibre. Nó hỗ trợ các định dạng EPUB, PDF, MOBI, AZW3 và truyện tranh, bao gồm trình đọc sách điện tử tích hợp với các chủ đề có thể tùy chỉnh, và cho phép nhiều người dùng duy trì danh sách đọc và tiến độ riêng biệt — tất cả mà không cần ứng dụng Calibre trên máy tính để bàn.

Tự lưu trữ Calibre-Web trên VPS của bạn mang đến cho bạn một thư viện kỹ thuật số cá nhân có thể truy cập từ mọi nơi, không theo dõi, không giới hạn DRM và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu đọc và bộ sưu tập của bạn.