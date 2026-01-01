Triển khai Memos với 1 nhấp.
Ứng dụng ghi chú nhẹ, ưu tiên quyền riêng tư với dòng thời gian mượt mà để ghi lại suy nghĩ ngay lập tức.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Memos
Memos là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, được xây dựng xoay quanh một dòng thời gian đơn giản, giúp loại bỏ sự phức tạp của các công cụ ghi chú truyền thống — không tiêu đề, không thư mục, chỉ cần gõ và lưu. Nó hỗ trợ định dạng Markdown, tổ chức bằng hashtag, đính kèm hình ảnh, tìm kiếm toàn văn và truy cập đa người dùng từ một container nhẹ duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite.
Chạy Memos trên VPS của riêng bạn có nghĩa là ghi chú của bạn không bao giờ chạm đến máy chủ của bên thứ ba, phí đăng ký được loại bỏ và toàn bộ cơ sở kiến thức đã ghi lại của bạn vẫn có thể truy cập vô thời hạn mà không có rủi ro dịch vụ ngừng hoạt động ảnh hưởng đến các nền tảng ghi chú thương mại.
Các tính năng chính của Memos
Thu thập liền mạch
Không cần tiêu đề hay thư mục — mở ứng dụng, nhập suy nghĩ của bạn và lưu trong vài giây mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.
Hỗ trợ Markdown
Định dạng ghi chú bằng tiêu đề, khối mã, danh sách kiểm tra và liên kết bằng cách sử dụng cú pháp Markdown tiêu chuẩn.
Hashtag Tổ chức
Gắn thẻ ghi chú bằng hashtag khi bạn viết và lọc dòng thời gian ngay lập tức để xem lại bất kỳ chủ đề hoặc dự án nào.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm bất kỳ ghi chú nào trong toàn bộ lịch sử của bạn chỉ trong vài mili giây mà không cần điều hướng qua các cấu trúc thư mục.
Quyền riêng tư hoàn toàn
Mọi ghi chú sẽ nằm trên VPS của bạn — không phân tích quảng cáo, không đồng bộ hóa đám mây với bên thứ ba và không có phí đăng ký.
Tại sao lại chạy Memos trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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