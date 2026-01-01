Memos là một ứng dụng ghi chú tự lưu trữ, được xây dựng xoay quanh một dòng thời gian đơn giản, giúp loại bỏ sự phức tạp của các công cụ ghi chú truyền thống — không tiêu đề, không thư mục, chỉ cần gõ và lưu. Nó hỗ trợ định dạng Markdown, tổ chức bằng hashtag, đính kèm hình ảnh, tìm kiếm toàn văn và truy cập đa người dùng từ một container nhẹ duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite.

Chạy Memos trên VPS của riêng bạn có nghĩa là ghi chú của bạn không bao giờ chạm đến máy chủ của bên thứ ba, phí đăng ký được loại bỏ và toàn bộ cơ sở kiến thức đã ghi lại của bạn vẫn có thể truy cập vô thời hạn mà không có rủi ro dịch vụ ngừng hoạt động ảnh hưởng đến các nền tảng ghi chú thương mại.