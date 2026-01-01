Triển khai Kavita với 1 nhấp.
Thư viện số tự lưu trữ cho truyện tranh, manga, tiểu thuyết nhẹ và sách điện tử với trình đọc chuyên dụng và hỗ trợ đa người dùng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kavita
Kavita là một trình quản lý thư viện kỹ thuật số tự lưu trữ giàu tính năng, hỗ trợ các định dạng CBZ, CBR, EPUB, PDF và tất cả các định dạng truyện tranh và sách điện tử chính. Nó tự động quét và lập danh mục phương tiện của bạn với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động, đồng thời cung cấp giao diện đọc chuyên dụng được tối ưu hóa cho từng loại nội dung — bao gồm trang truyện tranh hai trang, luồng manga từ phải sang trái và cuộn liên tục Webtoon.
Lưu trữ Kavita trên VPS của riêng bạn giúp toàn bộ bộ sưu tập của bạn có sẵn 24/7 từ mọi thiết bị mà không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của phần cứng tại nhà. Hỗ trợ đa người dùng với quyền hạn dựa trên vai trò cho phép các gia đình chia sẻ thư viện với các kiểm soát truy cập phù hợp với lứa tuổi, trong khi hỗ trợ OPDS có nghĩa là bất kỳ ứng dụng đọc tương thích nào cũng có thể kết nối với máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của Kavita
Hỗ trợ định dạng phổ quát
Đọc các tệp CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF và EPUB với tính năng tự động phát hiện định dạng và hiển thị được tối ưu hóa cho từng loại tệp.
Độc giả chuyên biệt
Chế độ đọc chuyên dụng cho truyện tranh, manga (đọc từ phải sang trái), sách điện tử và cuộn Webtoon tự động thích ứng với từng loại nội dung.
Thư viện đa người dùng
Tạo tài khoản người dùng không giới hạn với các vai trò quản trị viên, thủ thư và người đọc, cùng với các kiểm soát giới hạn độ tuổi để duyệt web an toàn cho gia đình.
Siêu dữ liệu thông minh
Kavita+ kết nối với Comic Vine, AniList và các nhà cung cấp khác để tự động làm phong phú thư viện của bạn với ảnh bìa, mô tả và thông tin người tạo.
Hỗ trợ OPDS và Tachiyomi
Truy cập thư viện của bạn thông qua bất kỳ ứng dụng tương thích OPDS nào hoặc tiện ích mở rộng Tachiyomi trên Android, mang lại cho bạn sự linh hoạt trong cách bạn đọc.
Tại sao lại chạy Kavita trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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