Kavita là một trình quản lý thư viện kỹ thuật số tự lưu trữ giàu tính năng, hỗ trợ các định dạng CBZ, CBR, EPUB, PDF và tất cả các định dạng truyện tranh và sách điện tử chính. Nó tự động quét và lập danh mục phương tiện của bạn với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động, đồng thời cung cấp giao diện đọc chuyên dụng được tối ưu hóa cho từng loại nội dung — bao gồm trang truyện tranh hai trang, luồng manga từ phải sang trái và cuộn liên tục Webtoon.

Lưu trữ Kavita trên VPS của riêng bạn giúp toàn bộ bộ sưu tập của bạn có sẵn 24/7 từ mọi thiết bị mà không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của phần cứng tại nhà. Hỗ trợ đa người dùng với quyền hạn dựa trên vai trò cho phép các gia đình chia sẻ thư viện với các kiểm soát truy cập phù hợp với lứa tuổi, trong khi hỗ trợ OPDS có nghĩa là bất kỳ ứng dụng đọc tương thích nào cũng có thể kết nối với máy chủ của bạn.