Triển khai Jellystat với cài đặt một nhấp.
Bảng điều khiển thống kê và thông tin chi tiết mã nguồn mở cho máy chủ đa phương tiện Jellyfin với tính năng theo dõi phát lại chi tiết và phân tích người dùng.
Chọn gói VPS cho Jellystat
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jellystat
Jellystat là một ứng dụng thống kê mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho máy chủ đa phương tiện Jellyfin, lấy cảm hứng từ phong cách phân tích của Tautulli dành cho Plex. Nó kết nối với API của máy chủ Jellyfin và liên tục thu thập dữ liệu phát lại, hoạt động người dùng và thông tin thư viện, trình bày mọi thứ thông qua các biểu đồ tương tác và bảng điều khiển chi tiết cho từng người dùng.
Tự host Jellystat trên một VPS giúp bạn kiểm soát hoàn toàn lịch sử xem và phân tích máy chủ của mình, không bị ảnh hưởng bởi các dịch vụ theo dõi của bên thứ ba. Một cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm lưu trữ dữ liệu phát lại lịch sử qua các bản cập nhật container, và hệ thống sao lưu tích hợp sẽ lưu các số liệu thống kê và cấu hình để các phân tích vẫn tồn tại qua các bản nâng cấp và di chuyển mà không cần xuất thủ công.
Các tính năng chính của Jellystat
Theo dõi phát lại
Mọi luồng Jellyfin đều được ghi lại với thông tin người dùng, mục, thiết bị và thời lượng xem để bạn có lịch sử hoàn chỉnh về hoạt động của máy chủ media.
Thông tin chi tiết hoạt động người dùng
Bảng điều khiển của từng người dùng hiển thị thời gian xem, nội dung yêu thích và thói quen xem trên toàn bộ hộ gia đình để phân tích chi tiết việc sử dụng phương tiện truyền thông một cách minh bạch.
Thống kê thư viện
Phân tích chi tiết về phim, chương trình và nội dung khác theo thể loại, codec và độ phân giải sẽ tiết lộ cấu trúc thư viện đa phương tiện của bạn.
Sao lưu tích hợp
Sao lưu và khôi phục chỉ với một cú nhấp chuột cho cơ sở dữ liệu Jellystat giúp giữ an toàn cho các số liệu thống kê lịch sử của bạn trong suốt quá trình nâng cấp, di chuyển và thay đổi máy chủ.
Xác thực bảo mật
Đăng nhập dựa trên JWT bảo vệ bảng điều khiển phân tích khỏi quyền truy cập công khai mà không phụ thuộc vào tài khoản người dùng Jellyfin để đăng nhập.
Tại sao lại chạy Jellystat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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