Jellystat là một ứng dụng thống kê mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho máy chủ đa phương tiện Jellyfin, lấy cảm hứng từ phong cách phân tích của Tautulli dành cho Plex. Nó kết nối với API của máy chủ Jellyfin và liên tục thu thập dữ liệu phát lại, hoạt động người dùng và thông tin thư viện, trình bày mọi thứ thông qua các biểu đồ tương tác và bảng điều khiển chi tiết cho từng người dùng.

Tự host Jellystat trên một VPS giúp bạn kiểm soát hoàn toàn lịch sử xem và phân tích máy chủ của mình, không bị ảnh hưởng bởi các dịch vụ theo dõi của bên thứ ba. Một cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm lưu trữ dữ liệu phát lại lịch sử qua các bản cập nhật container, và hệ thống sao lưu tích hợp sẽ lưu các số liệu thống kê và cấu hình để các phân tích vẫn tồn tại qua các bản nâng cấp và di chuyển mà không cần xuất thủ công.