Triển khai Tracearr với một nhấp.
Bảng điều khiển giám sát luồng hợp nhất cho Plex, Jellyfin và Emby với phân tích thời gian thực và phát hiện chia sẻ tài khoản.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tracearr
Tracearr là một nền tảng giám sát mã nguồn mở tập hợp Plex, Jellyfin và Emby vào một dashboard duy nhất. Theo dõi các luồng trực tiếp theo thời gian thực, xem lại toàn bộ lịch sử phiên với dữ liệu geolocation và phân tích thư viện — tất cả mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ cùng lúc.
Không giống như Tautulli hay Jellystat, Tracearr hoạt động đồng thời trên cả ba media server chính. engine phát hiện chia sẻ tích hợp của nó sử dụng sáu loại quy tắc — bao gồm impossible travel và device velocity — để tự động gắn cờ các hoạt động account đáng ngờ, bảo vệ server của bạn khỏi việc lạm dụng.
Các tính năng chính của Tracearr
Bảng điều khiển đa máy chủ
Kết nối Plex, Jellyfin và Emby vào một giao diện và giám sát tất cả các máy chủ từ một bảng điều khiển duy nhất.
Phát hiện chia sẻ
Sáu loại quy tắc — bao gồm di chuyển bất khả thi và giới hạn luồng đồng thời — tự động gắn cờ và chấm điểm hoạt động tài khoản đáng ngờ.
Phân tích luồng
Xem ai đã xem gì, khi nào và trên thiết bị nào, với phân tích codec, tỷ lệ chuyển mã và mức sử dụng băng thông cho mỗi phiên.
Thông tin chi tiết thư viện
Trang chuyên dụng để phân phối chất lượng, ROI lưu trữ, phát hiện trùng lặp và các chỉ số tương tác trên toàn bộ bộ sưu tập phương tiện của bạn.
Cảnh báo thời gian thực
Webhook Discord và thông báo tùy chỉnh kích hoạt ngay lập tức khi các quy tắc chia sẻ được kích hoạt hoặc điểm tin cậy của người dùng giảm.
Nhập dữ liệu
Di chuyển lịch sử xem hiện có từ Tautulli hoặc Jellystat để bạn bắt đầu với đầy đủ ngữ cảnh, chứ không phải một trang trắng.
Tại sao lại chạy Tracearr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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