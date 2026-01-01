Tracearr là một nền tảng giám sát mã nguồn mở tập hợp Plex, Jellyfin và Emby vào một dashboard duy nhất. Theo dõi các luồng trực tiếp theo thời gian thực, xem lại toàn bộ lịch sử phiên với dữ liệu geolocation và phân tích thư viện — tất cả mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ cùng lúc.

Không giống như Tautulli hay Jellystat, Tracearr hoạt động đồng thời trên cả ba media server chính. engine phát hiện chia sẻ tích hợp của nó sử dụng sáu loại quy tắc — bao gồm impossible travel và device velocity — để tự động gắn cờ các hoạt động account đáng ngờ, bảo vệ server của bạn khỏi việc lạm dụng.