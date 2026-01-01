TimescaleDB mở rộng PostgreSQL với các khả năng chuỗi thời gian gốc, đóng gói hypertables, phân vùng tự động, tổng hợp liên tục và nén nâng cao trên nền tảng SQL engine mà các nhóm đã quen thuộc. Vì nó là PostgreSQL bên dưới, mọi driver, ORM, BI tool và extension hiện có — bao gồm PostGIS và pg_vector — tiếp tục hoạt động mà không cần thay đổi.

Tự host TimescaleDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ telemetry khối lượng lớn, luồng cảm biến IoT và dữ liệu tick tài chính dưới sự kiểm soát của bạn mà không phải trả phí theo từng datapoint hoặc phí egress. HA image tích hợp Patroni và các PostgreSQL tooling phổ biến, cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng cho sản xuất cho các workloads về metrics, monitoring và analytics.