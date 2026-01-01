Giảm giá lên đến 69% cho TimescaleDB

Triển khai TimescaleDB chỉ với một nhấp chuột.

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian được xây dựng trên PostgreSQL — kết hợp sự quen thuộc của SQL với quy mô và tốc độ của một TSDB được xây dựng chuyên dụng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TimescaleDB chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho TimescaleDB

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TimescaleDB

TimescaleDB mở rộng PostgreSQL với các khả năng chuỗi thời gian gốc, đóng gói hypertables, phân vùng tự động, tổng hợp liên tục và nén nâng cao trên nền tảng SQL engine mà các nhóm đã quen thuộc. Vì nó là PostgreSQL bên dưới, mọi driver, ORM, BI tool và extension hiện có — bao gồm PostGIS và pg_vector — tiếp tục hoạt động mà không cần thay đổi.

Tự host TimescaleDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ telemetry khối lượng lớn, luồng cảm biến IoT và dữ liệu tick tài chính dưới sự kiểm soát của bạn mà không phải trả phí theo từng datapoint hoặc phí egress. HA image tích hợp Patroni và các PostgreSQL tooling phổ biến, cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng cho sản xuất cho các workloads về metrics, monitoring và analytics.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TimescaleDB

Hypertables

Tự động phân vùng dữ liệu chuỗi thời gian thành các khối để chèn và truy vấn nhanh chóng với quy mô hàng tỷ hàng, mà không làm thay đổi cách bạn viết SQL.

Nén gốc

Nén theo cột thường giảm dữ liệu lịch sử hơn 90%, cắt giảm chi phí lưu trữ trong khi vẫn giữ cho các hàng gần đây có thể cập nhật và truy vấn nhanh chóng.

Kết tập liên tục

Materialized rollups làm mới tăng dần trong nền, nên các dashboards trên dữ liệu thô trong nhiều tháng hoặc nhiều năm vẫn phản hồi dưới một giây.

Tương thích hoàn toàn với PostgreSQL

Hoạt động với mọi client PostgreSQL, ORM và tiện ích mở rộng — bao gồm PostGIS cho dữ liệu không gian địa lý và pg_vector cho nhúng AI — mà không cần bất kỳ nỗ lực di chuyển nào.

Chính sách lưu giữ dữ liệu

Tự động xóa hoặc giảm mẫu các khối dữ liệu cũ theo lịch trình, giữ dữ liệu nóng trên bộ nhớ nhanh và đáp ứng các yêu cầu lưu giữ tuân thủ.

Tại sao lại chạy TimescaleDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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