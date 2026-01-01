Triển khai TimescaleDB chỉ với một nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian được xây dựng trên PostgreSQL — kết hợp sự quen thuộc của SQL với quy mô và tốc độ của một TSDB được xây dựng chuyên dụng.
Chọn gói VPS cho TimescaleDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TimescaleDB
TimescaleDB mở rộng PostgreSQL với các khả năng chuỗi thời gian gốc, đóng gói hypertables, phân vùng tự động, tổng hợp liên tục và nén nâng cao trên nền tảng SQL engine mà các nhóm đã quen thuộc. Vì nó là PostgreSQL bên dưới, mọi driver, ORM, BI tool và extension hiện có — bao gồm PostGIS và pg_vector — tiếp tục hoạt động mà không cần thay đổi.
Tự host TimescaleDB trên VPS của riêng bạn giúp giữ telemetry khối lượng lớn, luồng cảm biến IoT và dữ liệu tick tài chính dưới sự kiểm soát của bạn mà không phải trả phí theo từng datapoint hoặc phí egress. HA image tích hợp Patroni và các PostgreSQL tooling phổ biến, cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng cho sản xuất cho các workloads về metrics, monitoring và analytics.
Các tính năng chính của TimescaleDB
Hypertables
Tự động phân vùng dữ liệu chuỗi thời gian thành các khối để chèn và truy vấn nhanh chóng với quy mô hàng tỷ hàng, mà không làm thay đổi cách bạn viết SQL.
Nén gốc
Nén theo cột thường giảm dữ liệu lịch sử hơn 90%, cắt giảm chi phí lưu trữ trong khi vẫn giữ cho các hàng gần đây có thể cập nhật và truy vấn nhanh chóng.
Kết tập liên tục
Materialized rollups làm mới tăng dần trong nền, nên các dashboards trên dữ liệu thô trong nhiều tháng hoặc nhiều năm vẫn phản hồi dưới một giây.
Tương thích hoàn toàn với PostgreSQL
Hoạt động với mọi client PostgreSQL, ORM và tiện ích mở rộng — bao gồm PostGIS cho dữ liệu không gian địa lý và pg_vector cho nhúng AI — mà không cần bất kỳ nỗ lực di chuyển nào.
Chính sách lưu giữ dữ liệu
Tự động xóa hoặc giảm mẫu các khối dữ liệu cũ theo lịch trình, giữ dữ liệu nóng trên bộ nhớ nhanh và đáp ứng các yêu cầu lưu giữ tuân thủ.
Tại sao lại chạy TimescaleDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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