tinyMediaManager là một trình quản lý phương tiện tự lưu trữ giúp sắp xếp các bộ sưu tập phim và chương trình truyền hình của bạn bằng cách tìm nạp siêu dữ liệu phong phú, hình ảnh minh họa và xếp hạng từ TheMovieDB, TheTVDB và Fanart.tv. Nó đổi tên các tệp theo các mẫu có thể cấu hình, tạo các tệp NFO tương thích với Kodi, Emby, Jellyfin, Plex và MediaPortal, đồng thời tự động xử lý các cấu trúc đa đĩa và đa tập phức tạp.

Được triển khai dưới dạng môi trường máy tính để bàn đồ họa có thể truy cập qua noVNC, nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn trên cổng 4000 mà không cần bất kỳ phần mềm máy khách nào. Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là toàn bộ thư viện phương tiện của bạn có thể được sắp xếp và duy trì từ xa, với tất cả siêu dữ liệu được lưu trữ cục bộ dưới sự kiểm soát của bạn.