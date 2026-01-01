Triển khai tinyMediaManager với 1 nhấp cài đặt.
Trình quản lý đa phương tiện đa nền tảng để sắp xếp phim và chương trình TV, truy xuất siêu dữ liệu và tạo tệp NFO cho các trung tâm đa phương tiện.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với tinyMediaManager
tinyMediaManager là một trình quản lý phương tiện tự lưu trữ giúp sắp xếp các bộ sưu tập phim và chương trình truyền hình của bạn bằng cách tìm nạp siêu dữ liệu phong phú, hình ảnh minh họa và xếp hạng từ TheMovieDB, TheTVDB và Fanart.tv. Nó đổi tên các tệp theo các mẫu có thể cấu hình, tạo các tệp NFO tương thích với Kodi, Emby, Jellyfin, Plex và MediaPortal, đồng thời tự động xử lý các cấu trúc đa đĩa và đa tập phức tạp.
Được triển khai dưới dạng môi trường máy tính để bàn đồ họa có thể truy cập qua noVNC, nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn trên cổng 4000 mà không cần bất kỳ phần mềm máy khách nào. Tự lưu trữ trên VPS của bạn có nghĩa là toàn bộ thư viện phương tiện của bạn có thể được sắp xếp và duy trì từ xa, với tất cả siêu dữ liệu được lưu trữ cục bộ dưới sự kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của tinyMediaManager
Truy xuất siêu dữ liệu
Kéo siêu dữ liệu phong phú, ảnh bìa, đoạn giới thiệu và xếp hạng từ TheMovieDB, TheTVDB và Fanart.tv cho phim và chương trình TV.
Tạo Tệp NFO
Tạo các tệp NFO theo định dạng được mong đợi bởi Kodi, Emby, Jellyfin, Plex và MediaPortal, giữ cho trung tâm đa phương tiện của bạn luôn đồng bộ.
Tự động đổi tên tệp
Đổi tên và sắp xếp lại các tệp và thư mục phương tiện của bạn theo các mẫu có thể cấu hình đầy đủ dựa trên siêu dữ liệu đã tìm nạp.
Hỗ trợ Chương trình TV
Phát hiện và sắp xếp cấu trúc nhiều mùa, nhiều tập, bao gồm các tập đặc biệt, các tập chia nhỏ và các quy ước đặt tên thay thế.
Máy tính dựa trên trình duyệt
Chạy như một môi trường máy tính để bàn đầy đủ có thể truy cập thông qua noVNC trên bất kỳ trình duyệt nào — không yêu cầu ứng dụng khách VNC hoặc cài đặt cục bộ.
Tại sao lại chạy tinyMediaManager trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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