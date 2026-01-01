Triển khai ZNC với cài đặt một nhấp.
IRC bouncer luôn hoạt động giúp bạn kết nối với các mạng IRC 24/7 và phát lại các tin nhắn đã bỏ lỡ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ZNC
ZNC là một IRC bouncer (còn gọi là BNC) tiên tiến, duy trì kết nối liên tục với các IRC networks thay mặt bạn. Nó ghi lại tin nhắn khi bạn offline, phát lại chúng khi bạn kết nối lại và cho phép bạn kết nối từ nhiều IRC clients đến cùng một identity đồng thời. Sau hơn 15 năm phát triển, ZNC vẫn là tiêu chuẩn thực tế cho các IRC bouncer tự host.
Tự host ZNC trên một VPS mang đến cho bạn một sự hiện diện IRC ổn định, luôn online với full backlog history, các modular plugins cho notifications, logging và identification, cộng với một web admin interface để thêm networks và cấu hình channels mà không cần chạm vào config files.
Các tính năng chính của ZNC
Luôn luôn hiện diện trên IRC
Luôn kết nối với mọi mạng bạn tham gia để bạn không bỏ lỡ tin nhắn hoặc mất đăng ký biệt danh trong thời gian máy tính để bàn ngừng hoạt động.
Phát lại đa máy khách
Kết nối đồng thời từ máy tính để bàn, thiết bị di động và ứng dụng web — ZNC phát lại các tin nhắn bị bỏ lỡ và giữ cho mỗi ứng dụng đồng bộ.
Hệ thống plugin mô-đun
Mô-đun tích hợp sẵn để ghi nhật ký, xác thực NickServ, fail2ban, xoay vòng kênh, thông báo đẩy và hàng chục mô-đun khác.
Giao diện quản trị web
Quản lý người dùng, mạng, kênh và mô-đun từ trình duyệt — không cần chỉnh sửa cấu hình thủ công hoặc sử dụng lệnh bot IRC.
Hỗ trợ đa người dùng
Tài khoản cho từng người dùng với các mạng riêng biệt và cài đặt mô-đun cho phép các hộ gia đình hoặc đội nhóm chia sẻ một phiên bản ZNC trên các danh tính IRC riêng biệt.
Tại sao lại chạy ZNC trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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