ZNC là một IRC bouncer (còn gọi là BNC) tiên tiến, duy trì kết nối liên tục với các IRC networks thay mặt bạn. Nó ghi lại tin nhắn khi bạn offline, phát lại chúng khi bạn kết nối lại và cho phép bạn kết nối từ nhiều IRC clients đến cùng một identity đồng thời. Sau hơn 15 năm phát triển, ZNC vẫn là tiêu chuẩn thực tế cho các IRC bouncer tự host.

Tự host ZNC trên một VPS mang đến cho bạn một sự hiện diện IRC ổn định, luôn online với full backlog history, các modular plugins cho notifications, logging và identification, cộng với một web admin interface để thêm networks và cấu hình channels mà không cần chạm vào config files.