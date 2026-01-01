Triển khai ArcadeDB chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu đa mô hình hiệu suất cao hỗ trợ dữ liệu đồ thị, tài liệu, khóa-giá trị, chuỗi thời gian và vector trong một công cụ duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ArcadeDB
ArcadeDB là một công cụ cơ sở dữ liệu đa mô hình mã nguồn mở được xây dựng để đạt hiệu suất cực cao trên nhiều mô hình dữ liệu đa dạng. Không giống như các cơ sở dữ liệu đơn mô hình buộc bạn phải chọn giữa cấu trúc graph, document hoặc relational, ArcadeDB xử lý tất cả chúng một cách tự nhiên — lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ graph, bộ sưu tập document, cặp key-value, chuỗi thời gian, nhúng vector và dữ liệu không gian địa lý trong một công cụ duy nhất với khả năng tuân thủ ACID đầy đủ.
Được tạo ra bởi người sáng lập OrientDB, ArcadeDB được xây dựng bằng Java cấp thấp, được tối ưu hóa để giảm thiểu garbage collection, cho phép hàng triệu thao tác bản ghi mỗi giây. Giao diện web ArcadeDB Studio tích hợp cung cấp khả năng thực thi truy vấn, quản lý schema và trực quan hóa graph — không yêu cầu công cụ client riêng biệt sau khi triển khai.
Các tính năng chính của ArcadeDB
Công cụ dữ liệu đa mô hình
Lưu trữ và truy vấn graph, document, key-value, time series và vector data trong một cơ sở dữ liệu duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc đồng bộ hóa các kho lưu trữ riêng biệt.
Bảy ngôn ngữ truy vấn
Truy vấn bằng SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL hoặc giao thức Redis — sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mô hình dữ liệu của bạn.
ArcadeDB Studio
Giao diện web tích hợp sẵn để thực thi các truy vấn, quản lý lược đồ, trực quan hóa dữ liệu đồ thị và quản trị cơ sở dữ liệu mà không cần công cụ client bên ngoài.
Tìm kiếm tương đồng vector
Lưu trữ nhúng vector gốc và tìm kiếm tương đồng cho các tác vụ AI và máy học cùng với dữ liệu vận hành của bạn.
ACID ở quy mô lớn
Giao dịch tuân thủ ACID đầy đủ xử lý hàng triệu bản ghi mỗi giây, từ các triển khai Raspberry Pi nhúng đến các cụm đa nút.
Tại sao lại chạy ArcadeDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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