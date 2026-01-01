ArcadeDB là một công cụ cơ sở dữ liệu đa mô hình mã nguồn mở được xây dựng để đạt hiệu suất cực cao trên nhiều mô hình dữ liệu đa dạng. Không giống như các cơ sở dữ liệu đơn mô hình buộc bạn phải chọn giữa cấu trúc graph, document hoặc relational, ArcadeDB xử lý tất cả chúng một cách tự nhiên — lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ graph, bộ sưu tập document, cặp key-value, chuỗi thời gian, nhúng vector và dữ liệu không gian địa lý trong một công cụ duy nhất với khả năng tuân thủ ACID đầy đủ.

Được tạo ra bởi người sáng lập OrientDB, ArcadeDB được xây dựng bằng Java cấp thấp, được tối ưu hóa để giảm thiểu garbage collection, cho phép hàng triệu thao tác bản ghi mỗi giây. Giao diện web ArcadeDB Studio tích hợp cung cấp khả năng thực thi truy vấn, quản lý schema và trực quan hóa graph — không yêu cầu công cụ client riêng biệt sau khi triển khai.