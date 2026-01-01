Giảm giá lên đến 69% cho ArcadeDB

Triển khai ArcadeDB chỉ với một cú nhấp chuột.

Cơ sở dữ liệu đa mô hình hiệu suất cao hỗ trợ dữ liệu đồ thị, tài liệu, khóa-giá trị, chuỗi thời gian và vector trong một công cụ duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai ArcadeDB chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho ArcadeDB

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ArcadeDB

ArcadeDB là một công cụ cơ sở dữ liệu đa mô hình mã nguồn mở được xây dựng để đạt hiệu suất cực cao trên nhiều mô hình dữ liệu đa dạng. Không giống như các cơ sở dữ liệu đơn mô hình buộc bạn phải chọn giữa cấu trúc graph, document hoặc relational, ArcadeDB xử lý tất cả chúng một cách tự nhiên — lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ graph, bộ sưu tập document, cặp key-value, chuỗi thời gian, nhúng vector và dữ liệu không gian địa lý trong một công cụ duy nhất với khả năng tuân thủ ACID đầy đủ.

Được tạo ra bởi người sáng lập OrientDB, ArcadeDB được xây dựng bằng Java cấp thấp, được tối ưu hóa để giảm thiểu garbage collection, cho phép hàng triệu thao tác bản ghi mỗi giây. Giao diện web ArcadeDB Studio tích hợp cung cấp khả năng thực thi truy vấn, quản lý schema và trực quan hóa graph — không yêu cầu công cụ client riêng biệt sau khi triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ArcadeDB

Công cụ dữ liệu đa mô hình

Lưu trữ và truy vấn graph, document, key-value, time series và vector data trong một cơ sở dữ liệu duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc đồng bộ hóa các kho lưu trữ riêng biệt.

Bảy ngôn ngữ truy vấn

Truy vấn bằng SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL hoặc giao thức Redis — sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mô hình dữ liệu của bạn.

ArcadeDB Studio

Giao diện web tích hợp sẵn để thực thi các truy vấn, quản lý lược đồ, trực quan hóa dữ liệu đồ thị và quản trị cơ sở dữ liệu mà không cần công cụ client bên ngoài.

Tìm kiếm tương đồng vector

Lưu trữ nhúng vector gốc và tìm kiếm tương đồng cho các tác vụ AI và máy học cùng với dữ liệu vận hành của bạn.

ACID ở quy mô lớn

Giao dịch tuân thủ ACID đầy đủ xử lý hàng triệu bản ghi mỗi giây, từ các triển khai Raspberry Pi nhúng đến các cụm đa nút.

Tại sao lại chạy ArcadeDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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