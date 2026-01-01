Cài đặt Kener chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng trang trạng thái mã nguồn mở để giám sát các dịch vụ và thông báo sự cố cho người dùng theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kener
Kener là một hệ thống trang trạng thái mã nguồn mở được xây dựng bằng SvelteKit, cho phép các nhóm giám sát dịch vụ và thông báo sự cố một cách minh bạch. Nó hỗ trợ nhiều loại giám sát — điểm cuối HTTP/API, TCP, DNS, chứng chỉ SSL, ping, truy vấn SQL, nhịp tim và máy chủ trò chơi — mỗi loại được theo dõi và hiển thị trên một trang trạng thái công khai với lịch sử thời gian hoạt động và biểu đồ thời gian phản hồi.
Việc tự host Kener trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát tất cả dữ liệu giám sát và lịch sử sự cố. Phiên bản Redis đi kèm xử lý hàng đợi công việc và bộ nhớ đệm, trong khi dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong SQLite theo mặc định — không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài. Người dùng đầu tiên đăng ký trên phiên bản sẽ trở thành quản trị viên.
Các tính năng chính của Kener
Giám sát đa giao thức
Giám sát điểm cuối HTTP, cổng TCP, bản ghi DNS, chứng chỉ SSL, mục tiêu ping, nhịp tim và máy chủ trò chơi từ một bảng điều khiển duy nhất.
Quản lý sự cố
Tạo báo cáo sự cố với dòng thời gian trạng thái có dấu thời gian, đăng các cập nhật liên tục và lưu trữ các giải pháp để có lịch sử ngừng hoạt động minh bạch.
Bảo trì theo lịch trình
Thông báo thời gian ngừng hoạt động đã lên kế hoạch trước để người dùng thấy các khoảng thời gian bảo trì sắp tới trên trang trạng thái trước khi dịch vụ bị gián đoạn.
Thông báo đa kênh
Cảnh báo cho nhóm của bạn qua email, Slack, Discord hoặc webhooks ngay khi một màn hình thay đổi trạng thái hoặc phục hồi.
Huy hiệu trạng thái có thể nhúng
Thêm huy hiệu trạng thái trực tiếp hoặc iframe vào tài liệu, trang web hoặc bảng điều khiển ứng dụng của bạn để hiển thị tình trạng dịch vụ ngay trong nội dung.
Quyền truy cập dựa trên vai trò
Mời thành viên nhóm với các vai trò riêng biệt để cộng tác cập nhật sự cố và giám sát cấu hình mà không cần chia sẻ quyền truy cập quản trị.
Tại sao lại chạy Kener trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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