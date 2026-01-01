Giảm giá lên đến 69% cho Kener

Cài đặt Kener chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng trang trạng thái mã nguồn mở để giám sát các dịch vụ và thông báo sự cố cho người dùng theo thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt Kener chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Kener

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Kener

Kener là một hệ thống trang trạng thái mã nguồn mở được xây dựng bằng SvelteKit, cho phép các nhóm giám sát dịch vụ và thông báo sự cố một cách minh bạch. Nó hỗ trợ nhiều loại giám sát — điểm cuối HTTP/API, TCP, DNS, chứng chỉ SSL, ping, truy vấn SQL, nhịp tim và máy chủ trò chơi — mỗi loại được theo dõi và hiển thị trên một trang trạng thái công khai với lịch sử thời gian hoạt động và biểu đồ thời gian phản hồi.

Việc tự host Kener trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát tất cả dữ liệu giám sát và lịch sử sự cố. Phiên bản Redis đi kèm xử lý hàng đợi công việc và bộ nhớ đệm, trong khi dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong SQLite theo mặc định — không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài. Người dùng đầu tiên đăng ký trên phiên bản sẽ trở thành quản trị viên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Kener

Giám sát đa giao thức

Giám sát điểm cuối HTTP, cổng TCP, bản ghi DNS, chứng chỉ SSL, mục tiêu ping, nhịp tim và máy chủ trò chơi từ một bảng điều khiển duy nhất.

Quản lý sự cố

Tạo báo cáo sự cố với dòng thời gian trạng thái có dấu thời gian, đăng các cập nhật liên tục và lưu trữ các giải pháp để có lịch sử ngừng hoạt động minh bạch.

Bảo trì theo lịch trình

Thông báo thời gian ngừng hoạt động đã lên kế hoạch trước để người dùng thấy các khoảng thời gian bảo trì sắp tới trên trang trạng thái trước khi dịch vụ bị gián đoạn.

Thông báo đa kênh

Cảnh báo cho nhóm của bạn qua email, Slack, Discord hoặc webhooks ngay khi một màn hình thay đổi trạng thái hoặc phục hồi.

Huy hiệu trạng thái có thể nhúng

Thêm huy hiệu trạng thái trực tiếp hoặc iframe vào tài liệu, trang web hoặc bảng điều khiển ứng dụng của bạn để hiển thị tình trạng dịch vụ ngay trong nội dung.

Quyền truy cập dựa trên vai trò

Mời thành viên nhóm với các vai trò riêng biệt để cộng tác cập nhật sự cố và giám sát cấu hình mà không cần chia sẻ quyền truy cập quản trị.

Tại sao lại chạy Kener trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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