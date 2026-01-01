Triển khai Misskey chỉ với một nhấp chuột.
Nền tảng mạng xã hội liên kết mã nguồn mở kết nối cộng đồng của bạn với fediverse toàn cầu thông qua ActivityPub.
Chọn gói VPS cho Misskey
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Misskey
Misskey là một nền tảng mạng xã hội mã nguồn mở, giàu tính năng, được xây dựng cho fediverse. Sử dụng giao thức ActivityPub, phiên bản Misskey của bạn liên kết với Mastodon, Pleroma và hàng nghìn máy chủ fediverse khác, cung cấp cho người dùng của bạn quyền truy cập vào biểu đồ xã hội toàn cầu trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Không giống như các nền tảng tập trung lớn, Misskey đặt quyền kiểm soát cộng đồng lên hàng đầu — bạn đặt ra các quy tắc, chính sách kiểm duyệt và quyết định ai có thể tham gia. Tự lưu trữ trên VPS có nghĩa là không có thao túng thuật toán, không thu thập dữ liệu và không có nguy cơ nền tảng biến mất xung quanh bạn.
Các tính năng chính của Misskey
Liên thông ActivityPub
Phiên bản của bạn kết nối với hơn 10.000 máy chủ fediverse để người dùng có thể theo dõi và tương tác với các tài khoản trên Mastodon, Pleroma và các nền tảng khác mà không cần rời khỏi phiên bản.
Phản ứng Emoji Tùy chỉnh
Phản ứng với bất kỳ bài đăng nào bằng bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào — bao gồm cả những biểu tượng tùy chỉnh bạn tải lên — vượt xa các lượt thích chỉ bằng một nút bấm của hầu hết các nền tảng.
Ổ đĩa đa phương tiện tích hợp
Mọi người dùng đều có một ổ đĩa đa phương tiện cá nhân để tải lên, sắp xếp và sử dụng lại các tệp và hình ảnh trên các bài đăng mà không cần tải lên lại.
Hệ thống Plugin và Theme
Mở rộng Misskey với các plugin được hỗ trợ bởi AiScript và áp dụng các chủ đề tùy chỉnh để cá nhân hóa sâu sắc giao diện cho cộng đồng của bạn.
Hiển thị Ghi chú Linh hoạt
Mỗi bài đăng có thể được đặt ở chế độ công khai, dòng thời gian chính, chỉ dành cho người theo dõi hoặc tin nhắn trực tiếp — mang lại cho người dùng quyền kiểm soát chi tiết về việc ai có thể xem nội dung nào.
Tại sao lại chạy Misskey trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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