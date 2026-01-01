Misskey là một nền tảng mạng xã hội mã nguồn mở, giàu tính năng, được xây dựng cho fediverse. Sử dụng giao thức ActivityPub, phiên bản Misskey của bạn liên kết với Mastodon, Pleroma và hàng nghìn máy chủ fediverse khác, cung cấp cho người dùng của bạn quyền truy cập vào biểu đồ xã hội toàn cầu trong khi vẫn giữ tất cả dữ liệu trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Không giống như các nền tảng tập trung lớn, Misskey đặt quyền kiểm soát cộng đồng lên hàng đầu — bạn đặt ra các quy tắc, chính sách kiểm duyệt và quyết định ai có thể tham gia. Tự lưu trữ trên VPS có nghĩa là không có thao túng thuật toán, không thu thập dữ liệu và không có nguy cơ nền tảng biến mất xung quanh bạn.