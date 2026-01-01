Triển khai Shelfmark với cài đặt một lần nhấp.
Nền tảng tìm kiếm sách và sách nói Self-hosted giúp tìm và tải xuống các tựa sách từ nhiều nguồn vào thư viện của bạn.
Chọn gói VPS cho Shelfmark
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shelfmark
Shelfmark là một ứng dụng web tự lưu trữ cho phép tìm kiếm sách và sách nói từ nhiều nguồn cùng lúc — bao gồm web catalogs, torrent indexers, Usenet và IRC channels — và gửi kết quả đến trình quản lý thư viện cục bộ của bạn. Nó hỗ trợ truy cập đa người dùng với hệ thống yêu cầu tích hợp sẵn, để các thành viên trong gia đình có thể duyệt và gửi yêu cầu tải xuống mà không cần tài khoản riêng trên mỗi tích hợp.
Shelfmark tích hợp với Calibre, Calibre-Web, Grimmory và Audiobookshelf để thêm các đầu sách đã tải xuống trực tiếp vào thư viện hiện có của bạn. Tất cả cấu hình và lịch sử được lưu trữ trong một SQLite database duy nhất bên trong config directory — không yêu cầu external database service.
Các tính năng chính của Shelfmark
Tìm kiếm sách đa nguồn
Tìm kiếm danh mục web, torrent indexers, Usenet và các kênh IRC đồng thời và so sánh kết quả từ một giao diện duy nhất.
Tích hợp Quản lý Thư viện
Kết nối với Calibre, Calibre-Web, Grimmory hoặc Audiobookshelf để định tuyến sách đã tải xuống trực tiếp vào thư viện hiện có của bạn.
Hệ thống yêu cầu đa người dùng
Các thành viên trong gia đình có thể duyệt kết quả tìm kiếm và gửi yêu cầu tải xuống thông qua tài khoản của riêng họ mà không cần truy cập trực tiếp vào các ứng dụng tải xuống.
Xác thực linh hoạt
Chọn từ không xác thực, tài khoản người dùng tích hợp sẵn, tiêu đề reverse proxy hoặc OIDC để phù hợp với các yêu cầu bảo mật mạng của bạn.
Triển khai độc lập
SQLite lưu trữ tất cả cấu hình và lịch sử bên trong volume cấu hình — không cần dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài để chạy Shelfmark.
Tại sao lại chạy Shelfmark trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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