Shelfmark là một ứng dụng web tự lưu trữ cho phép tìm kiếm sách và sách nói từ nhiều nguồn cùng lúc — bao gồm web catalogs, torrent indexers, Usenet và IRC channels — và gửi kết quả đến trình quản lý thư viện cục bộ của bạn. Nó hỗ trợ truy cập đa người dùng với hệ thống yêu cầu tích hợp sẵn, để các thành viên trong gia đình có thể duyệt và gửi yêu cầu tải xuống mà không cần tài khoản riêng trên mỗi tích hợp.

Shelfmark tích hợp với Calibre, Calibre-Web, Grimmory và Audiobookshelf để thêm các đầu sách đã tải xuống trực tiếp vào thư viện hiện có của bạn. Tất cả cấu hình và lịch sử được lưu trữ trong một SQLite database duy nhất bên trong config directory — không yêu cầu external database service.