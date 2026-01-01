Triển khai Pocket ID với 1 nhấp.
Nhà cung cấp OIDC chỉ dùng Passkey, bổ sung tính năng đăng nhập một lần không cần mật khẩu cho tất cả các ứng dụng tự host của bạn.
Chọn gói VPS cho Pocket ID
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pocket ID
Pocket ID là một nhà cung cấp danh tính OIDC mã nguồn mở, nhẹ với một điểm khác biệt cơ bản: nó chỉ hỗ trợ passkey để xác thực, hoàn toàn không có đăng nhập bằng mật khẩu. Người dùng đăng ký một passkey một lần — sử dụng điện thoại, khóa phần cứng hoặc sinh trắc học của họ — và từ đó xác thực với bất kỳ ứng dụng được kết nối nào chỉ bằng một cử chỉ.
Tự host Pocket ID trên VPS của bạn mang đến cho bạn một lớp single sign-on trên tất cả các dịch vụ tự host của bạn mà không cần chạy một nền tảng identity nặng nề. Một container duy nhất với bộ nhớ SQLite tích hợp sẵn có nghĩa là không có gì phải bảo trì — kết nối các apps của bạn như các OIDC client và loại bỏ mật khẩu khỏi toàn bộ self-hosted stack của bạn.
Các tính năng chính của Pocket ID
Xác thực chỉ Passkey
Xác thực chỉ diễn ra thông qua khóa truy cập WebAuthn — không cần mật khẩu để quản lý, rò rỉ hoặc đặt lại trên bất kỳ ứng dụng được kết nối nào.
OIDC provider
Hoạt động như một nhà cung cấp OpenID Connect tuân thủ tiêu chuẩn, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ OIDC đều có thể ủy quyền xác thực cho Pocket ID.
Cổng tự phục vụ
Người dùng quản lý khóa truy cập, phiên hoạt động và ứng dụng được ủy quyền của mình thông qua một bảng điều khiển tự phục vụ gọn gàng.
Tích hợp LDAP
Kết nối với LDAP hoặc Active Directory hiện có để nhập người dùng thay vì quản lý tài khoản thủ công trong Pocket ID.
Nhật ký kiểm toán
Theo dõi mọi lượt đăng nhập, đăng ký khóa truy cập và sự kiện ủy quyền của khách hàng với nhật ký kiểm tra có thể tìm kiếm được tích hợp sẵn.
Tại sao lại chạy Pocket ID trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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