Pocket ID là một nhà cung cấp danh tính OIDC mã nguồn mở, nhẹ với một điểm khác biệt cơ bản: nó chỉ hỗ trợ passkey để xác thực, hoàn toàn không có đăng nhập bằng mật khẩu. Người dùng đăng ký một passkey một lần — sử dụng điện thoại, khóa phần cứng hoặc sinh trắc học của họ — và từ đó xác thực với bất kỳ ứng dụng được kết nối nào chỉ bằng một cử chỉ.

Tự host Pocket ID trên VPS của bạn mang đến cho bạn một lớp single sign-on trên tất cả các dịch vụ tự host của bạn mà không cần chạy một nền tảng identity nặng nề. Một container duy nhất với bộ nhớ SQLite tích hợp sẵn có nghĩa là không có gì phải bảo trì — kết nối các apps của bạn như các OIDC client và loại bỏ mật khẩu khỏi toàn bộ self-hosted stack của bạn.