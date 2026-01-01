Giảm giá lên đến 69% cho Pocket ID

Triển khai Pocket ID với 1 nhấp.

Nhà cung cấp OIDC chỉ dùng Passkey, bổ sung tính năng đăng nhập một lần không cần mật khẩu cho tất cả các ứng dụng tự host của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Pocket ID với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Pocket ID

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Pocket ID

Pocket ID là một nhà cung cấp danh tính OIDC mã nguồn mở, nhẹ với một điểm khác biệt cơ bản: nó chỉ hỗ trợ passkey để xác thực, hoàn toàn không có đăng nhập bằng mật khẩu. Người dùng đăng ký một passkey một lần — sử dụng điện thoại, khóa phần cứng hoặc sinh trắc học của họ — và từ đó xác thực với bất kỳ ứng dụng được kết nối nào chỉ bằng một cử chỉ.

Tự host Pocket ID trên VPS của bạn mang đến cho bạn một lớp single sign-on trên tất cả các dịch vụ tự host của bạn mà không cần chạy một nền tảng identity nặng nề. Một container duy nhất với bộ nhớ SQLite tích hợp sẵn có nghĩa là không có gì phải bảo trì — kết nối các apps của bạn như các OIDC client và loại bỏ mật khẩu khỏi toàn bộ self-hosted stack của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Pocket ID

Xác thực chỉ Passkey

Xác thực chỉ diễn ra thông qua khóa truy cập WebAuthn — không cần mật khẩu để quản lý, rò rỉ hoặc đặt lại trên bất kỳ ứng dụng được kết nối nào.

OIDC provider

Hoạt động như một nhà cung cấp OpenID Connect tuân thủ tiêu chuẩn, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ OIDC đều có thể ủy quyền xác thực cho Pocket ID.

Cổng tự phục vụ

Người dùng quản lý khóa truy cập, phiên hoạt động và ứng dụng được ủy quyền của mình thông qua một bảng điều khiển tự phục vụ gọn gàng.

Tích hợp LDAP

Kết nối với LDAP hoặc Active Directory hiện có để nhập người dùng thay vì quản lý tài khoản thủ công trong Pocket ID.

Nhật ký kiểm toán

Theo dõi mọi lượt đăng nhập, đăng ký khóa truy cập và sự kiện ủy quyền của khách hàng với nhật ký kiểm tra có thể tìm kiếm được tích hợp sẵn.

Tại sao lại chạy Pocket ID trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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