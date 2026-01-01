Triển khai 2FAuth với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý xác thực hai yếu tố nền tảng web, tự host, có thể truy cập từ mọi thiết bị, giữ mã của bạn trong tầm kiểm soát.
Chọn gói VPS cho 2FAuth
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với 2FAuth
2FAuth là một giải pháp mã nguồn mở, dựa trên web thay thế cho các ứng dụng xác thực di động như Google Authenticator và Authy. Nó tạo ra Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian (TOTP) và mã HOTP thông qua giao diện trình duyệt gọn gàng, để mã xác thực của bạn có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào—không bị khóa vào một điện thoại duy nhất.
Không giống như các ứng dụng xác thực chỉ dành cho di động, 2FAuth lưu trữ bí mật của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát với bộ nhớ được mã hóa và bảo vệ tài khoản tùy chọn. Điều này có nghĩa là không bị khóa nhà cung cấp, không có dữ liệu được chia sẻ với các dịch vụ thương mại và không phụ thuộc vào một chiếc điện thoại có thể bị mất hoặc hư hỏng khi bạn cần đăng nhập nhất.
Các tính năng chính của 2FAuth
Truy cập nền web
Truy cập tất cả mã 2FA của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào trên bất kỳ thiết bị nào, loại bỏ sự phụ thuộc vào một điện thoại duy nhất trong những thời điểm đăng nhập quan trọng.
Hỗ trợ TOTP và HOTP
Tạo ra mật khẩu dùng một lần (OTP) dựa trên thời gian và dựa trên bộ đếm, đáp ứng các tiêu chuẩn xác thực được sử dụng bởi hầu hết mọi dịch vụ cung cấp 2FA.
Thiết lập tài khoản dễ dàng
Thêm tài khoản bằng cách quét mã QR hoặc nhập thủ công, và sắp xếp chúng vào các nhóm với các biểu tượng để dễ dàng nhận biết bằng mắt.
Nhập và xuất
Di chuyển từ Google Authenticator, Aegis và 2FAS với các công cụ nhập tích hợp, và xuất dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào để tránh bị khóa dữ liệu.
Đăng nhập không mật khẩu
Hỗ trợ WebAuthn cho phép bạn xác thực với chính 2FAuth mà không cần mật khẩu, thêm một lớp bảo mật hiện đại cho trình quản lý bảo vệ các tài khoản khác của bạn.
Tại sao lại chạy 2FAuth trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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