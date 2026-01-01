2FAuth là một giải pháp mã nguồn mở, dựa trên web thay thế cho các ứng dụng xác thực di động như Google Authenticator và Authy. Nó tạo ra Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian (TOTP) và mã HOTP thông qua giao diện trình duyệt gọn gàng, để mã xác thực của bạn có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào—không bị khóa vào một điện thoại duy nhất.

Không giống như các ứng dụng xác thực chỉ dành cho di động, 2FAuth lưu trữ bí mật của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát với bộ nhớ được mã hóa và bảo vệ tài khoản tùy chọn. Điều này có nghĩa là không bị khóa nhà cung cấp, không có dữ liệu được chia sẻ với các dịch vụ thương mại và không phụ thuộc vào một chiếc điện thoại có thể bị mất hoặc hư hỏng khi bạn cần đăng nhập nhất.