Triển khai Authorizer với cài đặt một lần nhấp.
Máy chủ xác thực mã nguồn mở, tự lưu trữ, cung cấp cho ứng dụng của bạn một lớp nhận dạng hoàn chỉnh mà không cần SaaS của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho Authorizer
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với Authorizer
Authorizer là một máy chủ xác thực và ủy quyền tự lưu trữ, thay thế các dịch vụ đám mây như Auth0, Firebase Auth hoặc Clerk. Nó cung cấp tính năng đăng nhập bằng email/mật khẩu, OAuth xã hội với hơn 10 nhà cung cấp, liên kết ma thuật, xác thực đa yếu tố và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò có sẵn — tất cả đều chạy trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, với dữ liệu người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của riêng bạn.
Thay vì trả phí theo người dùng hoặc tin tưởng bên thứ ba với thông tin đăng nhập của người dùng, việc tự lưu trữ Authorizer giúp bạn giữ toàn quyền sở hữu lớp nhận dạng của mình. Nó cung cấp một GraphQL API và một trang đăng nhập tích hợp sẵn mà các ứng dụng của bạn có thể chuyển hướng đến, được hỗ trợ bởi SQLite, PostgreSQL, MySQL hoặc một trong hơn 13 hệ thống phụ trợ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ.
Các tính năng chính của Authorizer
Đăng nhập xã hội & không mật khẩu
Hỗ trợ Google, GitHub và hơn 10 nhà cung cấp OAuth cùng với magic link và MFA dựa trên TOTP, để người dùng có thể đăng nhập theo bất kỳ cách nào họ muốn.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định vai trò tùy chỉnh và vai trò được bảo vệ để hạn chế những gì người dùng đã xác thực có thể làm trong ứng dụng của bạn.
GraphQL API
Giao diện GraphQL đầy đủ để quản lý người dùng, cấp phát token và cấu hình giúp việc tích hợp trở nên đơn giản trong bất kỳ tech stack nào.
Giao diện đăng nhập tích hợp
Đi kèm với trang đăng nhập sẵn sàng sử dụng tại /app và bảng điều khiển quản trị tại /dashboard — không yêu cầu giao diện người dùng xác thực tùy chỉnh để bắt đầu.
Hơn 13 backend cơ sở dữ liệu
Chạy với SQLite để đơn giản hoặc kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, hoặc một trong hơn 10 cơ sở dữ liệu được hỗ trợ khác khi nhu cầu của bạn tăng lên.
Tại sao lại chạy Authorizer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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