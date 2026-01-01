Authorizer là một máy chủ xác thực và ủy quyền tự lưu trữ, thay thế các dịch vụ đám mây như Auth0, Firebase Auth hoặc Clerk. Nó cung cấp tính năng đăng nhập bằng email/mật khẩu, OAuth xã hội với hơn 10 nhà cung cấp, liên kết ma thuật, xác thực đa yếu tố và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò có sẵn — tất cả đều chạy trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, với dữ liệu người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của riêng bạn.

Thay vì trả phí theo người dùng hoặc tin tưởng bên thứ ba với thông tin đăng nhập của người dùng, việc tự lưu trữ Authorizer giúp bạn giữ toàn quyền sở hữu lớp nhận dạng của mình. Nó cung cấp một GraphQL API và một trang đăng nhập tích hợp sẵn mà các ứng dụng của bạn có thể chuyển hướng đến, được hỗ trợ bởi SQLite, PostgreSQL, MySQL hoặc một trong hơn 13 hệ thống phụ trợ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ.