Authentik là một nhà cung cấp danh tính mã nguồn mở linh hoạt, mang đến cho các tổ chức khả năng xác thực và quản lý người dùng cấp doanh nghiệp mà không có sự phức tạp thường liên quan đến cơ sở hạ tầng danh tính. Nó hỗ trợ các giao thức OAuth2, OpenID Connect và SAML, giúp nó tương thích với hầu như mọi ứng dụng hoặc dịch vụ cần xác thực người dùng. Xác thực đa yếu tố, luồng đăng nhập có thể tùy chỉnh, tích hợp LDAP và cổng thông tin người dùng tự phục vụ hoàn thiện các khả năng của nó.

Tự lưu trữ Authentik giúp bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với thông tin đăng nhập người dùng và dữ liệu phiên, loại bỏ phí định kỳ trên mỗi người dùng do các nhà cung cấp danh tính thương mại tính, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh các luồng xác thực theo yêu cầu chính xác của tổ chức mình. Bản triển khai này chạy một máy chủ, một trình xử lý nền, PostgreSQL và Redis — mọi thứ cần thiết cho một nền tảng danh tính sẵn sàng sản xuất.