Triển khai Authentik chỉ với một cú nhấp chuột.
Nhà cung cấp danh tính mã nguồn mở cung cấp SSO cấp doanh nghiệp, OAuth2, SAML và xác thực đa yếu tố cho bất kỳ ứng dụng nào.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Authentik
Authentik là một nhà cung cấp danh tính mã nguồn mở linh hoạt, mang đến cho các tổ chức khả năng xác thực và quản lý người dùng cấp doanh nghiệp mà không có sự phức tạp thường liên quan đến cơ sở hạ tầng danh tính. Nó hỗ trợ các giao thức OAuth2, OpenID Connect và SAML, giúp nó tương thích với hầu như mọi ứng dụng hoặc dịch vụ cần xác thực người dùng. Xác thực đa yếu tố, luồng đăng nhập có thể tùy chỉnh, tích hợp LDAP và cổng thông tin người dùng tự phục vụ hoàn thiện các khả năng của nó.
Tự lưu trữ Authentik giúp bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu đối với thông tin đăng nhập người dùng và dữ liệu phiên, loại bỏ phí định kỳ trên mỗi người dùng do các nhà cung cấp danh tính thương mại tính, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh các luồng xác thực theo yêu cầu chính xác của tổ chức mình. Bản triển khai này chạy một máy chủ, một trình xử lý nền, PostgreSQL và Redis — mọi thứ cần thiết cho một nền tảng danh tính sẵn sàng sản xuất.
Các tính năng chính của Authentik
Các giao thức SSO phổ quát
Hỗ trợ OAuth2, OpenID Connect và SAML nghĩa là Authentik hoạt động như một identity provider cho hầu hết mọi ứng dụng hoặc dịch vụ hiện đại ngay lập tức.
MFA linh hoạt
Thực thi xác thực đa yếu tố thông qua ứng dụng xác thực TOTP, khóa phần cứng WebAuthn hoặc SMS — có thể cấu hình cho từng ứng dụng hoặc nhóm người dùng.
Luồng đăng nhập có thể tùy chỉnh
Thiết kế các quy trình xác thực với các bước có điều kiện, thương hiệu tùy chỉnh và kiểm soát truy cập dựa trên chính sách để phù hợp với các yêu cầu bảo mật của tổ chức bạn.
Tích hợp thư mục LDAP
Kết nối với các thư mục Active Directory hoặc LDAP hiện có để đồng bộ hóa người dùng và nhóm, tránh việc phải xây dựng lại cơ sở dữ liệu người dùng từ đầu.
Ghi nhật ký kiểm soát và tuân thủ
Nhật ký sự kiện chi tiết và dấu vết kiểm toán ghi lại mọi sự kiện xác thực, cung cấp cho bạn khả năng hiển thị cần thiết để đánh giá bảo mật và tuân thủ quy định.
Tại sao lại chạy Authentik trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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