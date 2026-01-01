Triển khai Vaultwarden với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý mật khẩu nhẹ, tự lưu trữ, tương thích với Bitwarden, được viết bằng Rust với HTTPS tự động thông qua Traefik.
Chọn gói VPS cho Vaultwarden
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vaultwarden
Vaultwarden là một công cụ triển khai không chính thức, nhẹ của API máy chủ Bitwarden được viết bằng Rust. Nó sử dụng một phần nhỏ bộ nhớ cần thiết so với máy chủ Bitwarden chính thức, đồng thời vẫn hoàn toàn tương thích với tất cả các ứng dụng khách Bitwarden chính thức — các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động đều hoạt động mà không cần sửa đổi.
Tự host kho mật khẩu trên VPS giúp giữ mọi mật khẩu, ghi chú bảo mật và thông tin đăng nhập hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Mẫu này tự động định tuyến HTTPS thông qua proxy ngược Traefik được cài đặt sẵn với chứng chỉ Let's Encrypt, đáp ứng yêu cầu HTTPS của các ứng dụng khách Bitwarden ngay từ lần triển khai đầu tiên.
Các tính năng chính của Vaultwarden
Tương thích với Bitwarden
Tất cả các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động chính thức của Bitwarden đều kết nối với Vaultwarden mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.
Hiệu quả của Rust
Được viết bằng Rust, Vaultwarden sử dụng một phần nhỏ RAM và CPU so với yêu cầu của máy chủ Bitwarden chính thức dựa trên Java.
HTTPS tự động
Lưu lượng truy cập được định tuyến qua Traefik proxy được cài đặt sẵn với chứng chỉ Let's Encrypt, đáp ứng ngay lập tức yêu cầu HTTPS của Bitwarden.
Hỗ trợ tổ chức
Chia sẻ các mục kho lưu trữ với các thành viên gia đình hoặc nhóm bằng cách sử dụng các tính năng tổ chức và bộ sưu tập của Vaultwarden.
Truy cập khẩn cấp
Cấp quyền truy cập khẩn cấp vào kho bảo mật của bạn cho các liên hệ đáng tin cậy, với các khoảng thời gian chờ có thể tùy chỉnh cho các trường hợp khôi phục tài khoản.
Tại sao lại chạy Vaultwarden trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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