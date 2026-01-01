Vaultwarden là một công cụ triển khai không chính thức, nhẹ của API máy chủ Bitwarden được viết bằng Rust. Nó sử dụng một phần nhỏ bộ nhớ cần thiết so với máy chủ Bitwarden chính thức, đồng thời vẫn hoàn toàn tương thích với tất cả các ứng dụng khách Bitwarden chính thức — các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động đều hoạt động mà không cần sửa đổi.

Tự host kho mật khẩu trên VPS giúp giữ mọi mật khẩu, ghi chú bảo mật và thông tin đăng nhập hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Mẫu này tự động định tuyến HTTPS thông qua proxy ngược Traefik được cài đặt sẵn với chứng chỉ Let's Encrypt, đáp ứng yêu cầu HTTPS của các ứng dụng khách Bitwarden ngay từ lần triển khai đầu tiên.