ChartDB là một trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu dựa trên trình duyệt, cho phép các nhà phát triển và DBA trực quan hóa bất kỳ sơ đồ cơ sở dữ liệu nào mà không cần kết nối trực tiếp công cụ với cơ sở dữ liệu của họ. Một 'Smart Query' duy nhất — một câu lệnh SQL bạn chạy trong máy khách của riêng mình — sẽ trả về siêu dữ liệu sơ đồ dưới dạng JSON. Dán nó vào ChartDB và nó sẽ tạo ra một ERD tương tác đầy đủ ngay lập tức, không cần tài khoản, không lưu trữ thông tin đăng nhập và không bao giờ để mật khẩu cơ sở dữ liệu rời khỏi thiết bị đầu cuối của bạn.

Tính năng xuất DDL được hỗ trợ bởi AI tạo ra các tập lệnh di chuyển giữa các phương ngữ cơ sở dữ liệu, hữu ích cho các nhóm đang lên kế hoạch di chuyển giữa các cơ sở dữ liệu hoặc ghi lại các thay đổi sơ đồ để xem xét. Tự lưu trữ ChartDB giúp giữ tất cả thông tin sơ đồ trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một công cụ đám mây của bên thứ ba.