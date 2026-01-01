Triển khai ChartDB chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở trực quan hóa ngay lập tức bất kỳ lược đồ nào từ một truy vấn SQL duy nhất, không yêu cầu thông tin đăng nhập được lưu trữ.
Chọn gói VPS cho ChartDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ChartDB
ChartDB là một trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu dựa trên trình duyệt, cho phép các nhà phát triển và DBA trực quan hóa bất kỳ sơ đồ cơ sở dữ liệu nào mà không cần kết nối trực tiếp công cụ với cơ sở dữ liệu của họ. Một 'Smart Query' duy nhất — một câu lệnh SQL bạn chạy trong máy khách của riêng mình — sẽ trả về siêu dữ liệu sơ đồ dưới dạng JSON. Dán nó vào ChartDB và nó sẽ tạo ra một ERD tương tác đầy đủ ngay lập tức, không cần tài khoản, không lưu trữ thông tin đăng nhập và không bao giờ để mật khẩu cơ sở dữ liệu rời khỏi thiết bị đầu cuối của bạn.
Tính năng xuất DDL được hỗ trợ bởi AI tạo ra các tập lệnh di chuyển giữa các phương ngữ cơ sở dữ liệu, hữu ích cho các nhóm đang lên kế hoạch di chuyển giữa các cơ sở dữ liệu hoặc ghi lại các thay đổi sơ đồ để xem xét. Tự lưu trữ ChartDB giúp giữ tất cả thông tin sơ đồ trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một công cụ đám mây của bên thứ ba.
Các tính năng chính của ChartDB
Nhập truy vấn thông minh
Dán kết quả truy vấn SQL duy nhất để tạo ngay một ERD hoàn chỉnh — không yêu cầu kết nối cơ sở dữ liệu trực tiếp hoặc thông tin đăng nhập đã lưu trữ.
Xuất AI DDL
Tạo các tập lệnh di chuyển SQL giữa các phương ngữ cơ sở dữ liệu, giúp các nhóm lập kế hoạch di chuyển giữa các cơ sở dữ liệu hoặc tạo tài liệu lược đồ.
Hỗ trợ 10+ database
Tương thích với PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, và nhiều hơn nữa ngay lập tức.
Trình chỉnh sửa tương tác
Chú thích, sắp xếp lại và tinh chỉnh sơ đồ với giao diện kéo và thả được thiết kế cho các lược đồ đa bảng phức tạp.
Nhiều định dạng xuất
Xuất sơ đồ dưới dạng SQL, DBML, JSON, PNG, JPG hoặc SVG để lập tài liệu, chia sẻ hoặc tích hợp với các công cụ khác.
Tại sao lại chạy ChartDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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