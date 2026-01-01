Grafana là nền tảng quan sát mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được hơn 20 triệu người dùng tin cậy để biến dữ liệu chuỗi thời gian thành các dashboard có thể hành động. Nó kết nối với hơn 100 nguồn dữ liệu — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, các nhà cung cấp cloud, và nhiều hơn nữa — cho phép các nhóm trực quan hóa và cảnh báo về dữ liệu từ mọi ngóc ngách trong cơ sở hạ tầng của họ trong một giao diện thống nhất duy nhất.

Tự host Grafana trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí egress cloud và định giá theo chỗ ngồi, đồng thời giữ cấu hình dashboard, lịch sử truy vấn và dữ liệu metrics hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — điều cần thiết cho các môi trường nhạy cảm về tuân thủ và các nhóm giám sát hệ thống nội bộ không thể truy cập được từ internet công cộng.