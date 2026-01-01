Triển khai Grafana với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quan sát mã nguồn mở hàng đầu để trực quan hóa các chỉ số, nhật ký và dấu vết từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào.
Chọn gói VPS cho Grafana
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grafana
Grafana là nền tảng quan sát mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được hơn 20 triệu người dùng tin cậy để biến dữ liệu chuỗi thời gian thành các dashboard có thể hành động. Nó kết nối với hơn 100 nguồn dữ liệu — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, các nhà cung cấp cloud, và nhiều hơn nữa — cho phép các nhóm trực quan hóa và cảnh báo về dữ liệu từ mọi ngóc ngách trong cơ sở hạ tầng của họ trong một giao diện thống nhất duy nhất.
Tự host Grafana trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí egress cloud và định giá theo chỗ ngồi, đồng thời giữ cấu hình dashboard, lịch sử truy vấn và dữ liệu metrics hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — điều cần thiết cho các môi trường nhạy cảm về tuân thủ và các nhóm giám sát hệ thống nội bộ không thể truy cập được từ internet công cộng.
Các tính năng chính của Grafana
Hơn 100 nguồn dữ liệu
Kết nối Grafana với Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, các nhà cung cấp đám mây và hàng chục dịch vụ khác mà không cần viết bộ điều hợp tùy chỉnh.
Thư viện trực quan hóa phong phú
Chọn từ biểu đồ, bản đồ nhiệt, biểu đồ tần suất, bản đồ địa lý, bảng thống kê và hàng trăm plugin cộng đồng để trình bày mọi chỉ số theo định dạng trực quan nhất.
Cảnh báo mạnh mẽ
Xác định cảnh báo dựa trên ngưỡng hoặc phát hiện bất thường và định tuyến thông báo đến Slack, PagerDuty, email, webhook và nhiều hơn nữa từ một công cụ cảnh báo duy nhất.
Tạo mẫu Bảng điều khiển
Sử dụng các biến và truy vấn mẫu để xây dựng một bảng điều khiển duy nhất có thể tái sử dụng, có khả năng lọc động theo host, service, region hoặc bất kỳ dimension nào khác.
Observability Thống nhất
Tương quan các metrics, logs và distributed traces song song trên một nền tảng, giúp giảm thời gian trung bình để chẩn đoán và giải quyết sự cố.
Tại sao lại chạy Grafana trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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