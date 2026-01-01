Mã nguồn mở thay thế Zapier để kết nối các ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc mà không cần viết mã.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Automatisch
Automatisch là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở cho phép bạn kết nối các ứng dụng và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua giao diện trực quan, không cần mã. Giống như Zapier hoặc Make, bạn tạo các luồng kích hoạt hành động trên các dịch vụ — nhưng với Automatisch, tất cả dữ liệu và logic tự động hóa của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn mà không có giá theo tác vụ hoặc giới hạn sử dụng.
Tự host Automatisch có nghĩa là thông tin đăng nhập API, dữ liệu quy trình làm việc và logic kinh doanh của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ quy trình làm việc, Redis để xếp hàng tác vụ và một worker process chuyên dụng để thực thi nền đáng tin cậy. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mặc định và thay đổi chúng ngay lập tức từ cài đặt.
Các tính năng chính của Automatisch
Trình tạo luồng trực quan
Tạo quy trình làm việc tự động bằng cách kết nối các trình kích hoạt và hành động trong giao diện kéo và thả mà không cần viết mã.
Tích hợp ứng dụng
Kết nối với các dịch vụ phổ biến như Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio và nhiều dịch vụ khác thông qua các kết nối tích hợp sẵn.
Webhook kích hoạt
Bắt đầu quy trình làm việc từ các sự kiện bên ngoài bằng cách sử dụng webhook đến để tự động hóa theo thời gian thực từ bất kỳ nguồn nào.
Logic điều kiện
Thêm bộ lọc và điều kiện vào quy trình làm việc để các hành động chỉ thực thi khi các tiêu chí cụ thể được đáp ứng.
Tiến trình nền
Tiến trình worker chuyên dụng đảm bảo thực thi đáng tin cậy các tác vụ tự động hóa chạy dài và được lên lịch.
Tại sao lại chạy Automatisch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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