Automatisch là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở cho phép bạn kết nối các ứng dụng và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua giao diện trực quan, không cần mã. Giống như Zapier hoặc Make, bạn tạo các luồng kích hoạt hành động trên các dịch vụ — nhưng với Automatisch, tất cả dữ liệu và logic tự động hóa của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn mà không có giá theo tác vụ hoặc giới hạn sử dụng.

Tự host Automatisch có nghĩa là thông tin đăng nhập API, dữ liệu quy trình làm việc và logic kinh doanh của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ quy trình làm việc, Redis để xếp hàng tác vụ và một worker process chuyên dụng để thực thi nền đáng tin cậy. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mặc định và thay đổi chúng ngay lập tức từ cài đặt.