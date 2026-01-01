EMQX là một công cụ môi giới tin nhắn MQTT mã nguồn mở, có khả năng mở rộng cao, được thiết kế cho IoT, tự động hóa công nghiệp và truyền dữ liệu thời gian thực. Nó xử lý hàng triệu kết nối MQTT đồng thời với độ trễ dưới mili giây và hỗ trợ MQTT 3.1, 3.1.1 và 5.0 cùng với MQTT qua WebSockets. Một công cụ quy tắc tích hợp cho phép bạn xử lý, định tuyến và chuyển đổi tin nhắn thiết bị mà không cần viết mã backend, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và các điểm cuối HTTP.

Bảng điều khiển web đi kèm cung cấp giao diện quản lý toàn diện để giám sát tình trạng cụm, số liệu thống kê kết nối, cây đăng ký và luồng công cụ quy tắc theo thời gian thực. Tự lưu trữ EMQX trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng tin nhắn IoT của mình — không có phí đám mây cho mỗi tin nhắn, không bị khóa nhà cung cấp và có toàn bộ khả năng hiển thị vào lớp giao tiếp thiết bị của bạn.