Giảm giá lên đến 69% cho EMQX

Triển khai EMQX với 1 nhấp.

MQTT broker mã nguồn mở hiệu suất cao dành cho IoT và nhắn tin thời gian thực với bảng điều khiển quản lý web tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai EMQX với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho EMQX

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với EMQX

EMQX là một công cụ môi giới tin nhắn MQTT mã nguồn mở, có khả năng mở rộng cao, được thiết kế cho IoT, tự động hóa công nghiệp và truyền dữ liệu thời gian thực. Nó xử lý hàng triệu kết nối MQTT đồng thời với độ trễ dưới mili giây và hỗ trợ MQTT 3.1, 3.1.1 và 5.0 cùng với MQTT qua WebSockets. Một công cụ quy tắc tích hợp cho phép bạn xử lý, định tuyến và chuyển đổi tin nhắn thiết bị mà không cần viết mã backend, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và các điểm cuối HTTP.

Bảng điều khiển web đi kèm cung cấp giao diện quản lý toàn diện để giám sát tình trạng cụm, số liệu thống kê kết nối, cây đăng ký và luồng công cụ quy tắc theo thời gian thực. Tự lưu trữ EMQX trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng tin nhắn IoT của mình — không có phí đám mây cho mỗi tin nhắn, không bị khóa nhà cung cấp và có toàn bộ khả năng hiển thị vào lớp giao tiếp thiết bị của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của EMQX

Hỗ trợ MQTT 5.0

Triển khai đầy đủ MQTT 5.0 bao gồm hết hạn phiên, hết hạn tin nhắn, mã lý do, đăng ký chia sẻ và các mẫu yêu cầu/phản hồi cho các ứng dụng IoT hiện đại.

Rule Engine tích hợp sẵn

Xử lý, lọc và định tuyến thông điệp thiết bị sử dụng các quy tắc giống SQL để chuyển tiếp dữ liệu đến các cơ sở dữ liệu, Kafka, HTTP webhooks hoặc các MQTT broker khác mà không cần mã tùy chỉnh.

MQTT qua WebSockets

Kết nối trình duyệt web và ứng dụng khách JavaScript trực tiếp đến EMQX qua các kết nối WebSocket an toàn, cho phép bảng điều khiển IoT thời gian thực mà không cần một cầu nối riêng biệt.

Bảng điều khiển quản lý web

Theo dõi số lượng kết nối, cây đăng ký, tốc độ tin nhắn và hiệu suất công cụ quy tắc theo thời gian thực thông qua giao diện web quản trị tích hợp.

Độ đồng thời cao

EMQX xử lý hàng triệu kết nối thiết bị đồng thời trên một nút duy nhất, khiến nó phù hợp cho mọi thứ từ các thiết lập nhà thông minh nhỏ đến các triển khai công nghiệp quy mô lớn.

Tại sao lại chạy EMQX trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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