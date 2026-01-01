Triển khai EMQX với 1 nhấp.
MQTT broker mã nguồn mở hiệu suất cao dành cho IoT và nhắn tin thời gian thực với bảng điều khiển quản lý web tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EMQX
EMQX là một công cụ môi giới tin nhắn MQTT mã nguồn mở, có khả năng mở rộng cao, được thiết kế cho IoT, tự động hóa công nghiệp và truyền dữ liệu thời gian thực. Nó xử lý hàng triệu kết nối MQTT đồng thời với độ trễ dưới mili giây và hỗ trợ MQTT 3.1, 3.1.1 và 5.0 cùng với MQTT qua WebSockets. Một công cụ quy tắc tích hợp cho phép bạn xử lý, định tuyến và chuyển đổi tin nhắn thiết bị mà không cần viết mã backend, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và các điểm cuối HTTP.
Bảng điều khiển web đi kèm cung cấp giao diện quản lý toàn diện để giám sát tình trạng cụm, số liệu thống kê kết nối, cây đăng ký và luồng công cụ quy tắc theo thời gian thực. Tự lưu trữ EMQX trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng tin nhắn IoT của mình — không có phí đám mây cho mỗi tin nhắn, không bị khóa nhà cung cấp và có toàn bộ khả năng hiển thị vào lớp giao tiếp thiết bị của bạn.
Các tính năng chính của EMQX
Hỗ trợ MQTT 5.0
Triển khai đầy đủ MQTT 5.0 bao gồm hết hạn phiên, hết hạn tin nhắn, mã lý do, đăng ký chia sẻ và các mẫu yêu cầu/phản hồi cho các ứng dụng IoT hiện đại.
Rule Engine tích hợp sẵn
Xử lý, lọc và định tuyến thông điệp thiết bị sử dụng các quy tắc giống SQL để chuyển tiếp dữ liệu đến các cơ sở dữ liệu, Kafka, HTTP webhooks hoặc các MQTT broker khác mà không cần mã tùy chỉnh.
MQTT qua WebSockets
Kết nối trình duyệt web và ứng dụng khách JavaScript trực tiếp đến EMQX qua các kết nối WebSocket an toàn, cho phép bảng điều khiển IoT thời gian thực mà không cần một cầu nối riêng biệt.
Bảng điều khiển quản lý web
Theo dõi số lượng kết nối, cây đăng ký, tốc độ tin nhắn và hiệu suất công cụ quy tắc theo thời gian thực thông qua giao diện web quản trị tích hợp.
Độ đồng thời cao
EMQX xử lý hàng triệu kết nối thiết bị đồng thời trên một nút duy nhất, khiến nó phù hợp cho mọi thứ từ các thiết lập nhà thông minh nhỏ đến các triển khai công nghiệp quy mô lớn.
Tại sao lại chạy EMQX trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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