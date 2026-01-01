Triển khai Penpot chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng thiết kế UI/UX và tạo mẫu mã nguồn mở được xây dựng trên các tiêu chuẩn web dành cho nhà thiết kế và nhà phát triển.
Chọn gói VPS cho Penpot
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Penpot
Penpot là nền tảng thiết kế và tạo mẫu mã nguồn mở đầu tiên được xây dựng đặc biệt để cộng tác đa lĩnh vực giữa các nhà thiết kế và nhà phát triển. Không giống như các giải pháp thay thế độc quyền ràng buộc các nhóm vào các mô hình đăng ký và hệ sinh thái đóng, Penpot được xây dựng trên các tiêu chuẩn web mở, xuất SVG gốc và tạo mã sẵn sàng cho CSS mà các nhà phát triển có thể sử dụng trực tiếp trong các dự án của họ.
Tự lưu trữ Penpot trên VPS của riêng bạn giữ tất cả các tệp thiết kế, công việc của khách hàng và tài sản trí tuệ độc quyền trên máy chủ của bạn — không có phí mỗi chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng thiết kế và dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của Penpot
Cộng tác thời gian thực
Nhiều nhà thiết kế có thể làm việc trên cùng một tệp đồng thời với sự hiện diện của con trỏ, bình luận nội tuyến và cập nhật trực tiếp.
Đầu ra SVG gốc
Mọi thiết kế đều xuất ra SVG tiêu chuẩn với các thuộc tính CSS mà nhà phát triển có thể sao chép trực tiếp vào mã, loại bỏ phỏng đoán khi bàn giao.
Hệ thống thành phần
Xây dựng các hệ thống thiết kế có khả năng mở rộng với các thành phần có thể tái sử dụng, biến thể, ghi đè lồng nhau và thư viện dùng chung trên các dự án.
Tạo mẫu tương tác
Tạo các prototype có thể nhấp với hiệu ứng chuyển tiếp, lớp phủ và hành vi cuộn để kiểm tra và xác thực luồng người dùng trước khi phát triển.
Bàn giao cho nhà phát triển
Bảng điều khiển kiểm tra hiển thị các giá trị CSS, kích thước và tài nguyên để các nhà phát triển có được thông số kỹ thuật chính xác mà không cần quyền truy cập vào công cụ thiết kế.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Penpot với API plugin JavaScript để xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh và tích hợp với chuỗi công cụ thiết kế hiện có của bạn.
Tại sao lại chạy Penpot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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