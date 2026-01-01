Penpot là nền tảng thiết kế và tạo mẫu mã nguồn mở đầu tiên được xây dựng đặc biệt để cộng tác đa lĩnh vực giữa các nhà thiết kế và nhà phát triển. Không giống như các giải pháp thay thế độc quyền ràng buộc các nhóm vào các mô hình đăng ký và hệ sinh thái đóng, Penpot được xây dựng trên các tiêu chuẩn web mở, xuất SVG gốc và tạo mã sẵn sàng cho CSS mà các nhà phát triển có thể sử dụng trực tiếp trong các dự án của họ.

Tự lưu trữ Penpot trên VPS của riêng bạn giữ tất cả các tệp thiết kế, công việc của khách hàng và tài sản trí tuệ độc quyền trên máy chủ của bạn — không có phí mỗi chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng thiết kế và dữ liệu của bạn.